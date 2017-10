Überraschend im Flieger: BVB-Kapitän Schmelzer vor Comeback

Nach wochenlanger Verletzungspause steht Marcel Schmelzer vor einem Comeback bei Borussia Dortmund.

Dortmund - Der Kapitän trat am Montag überraschend die Reise zum Champions-League-Spiel auf Zypern an. „Ich werde mittrainieren und dann werden wir sehen, ob ich spielen kann“, sagte der 29 Jahre alte Linksverteidiger des Fußball-Bundesligisten vor der Begegnung am Dienstag bei APOEL Nikosia.

Der Nationalspieler hatte sich Anfang September im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg bei der Rückkehr nach einer langen Verletzungspause einen Teilriss im rechten Sprunggelenk zugezogen. Der Fußball-Profi erlitt die Verletzung nach einem rüden Foulspiel von Freiburgs Neuzugang Yoric Ravet, der daraufhin von Schiedsrichter Benjamin Cortus mit einer Roten Karte bestraft wurde.

Der BVB will nach der Niederlage gegen Leipzig auf Zypern einen Sieg schaffen. „Es muss der Anspruch von Borussia Dortmund sein, in Nikosia zu bestehen. Wir wollen die Ergebnisse der ersten beiden Spiele ausbaden. Unsere ersten beiden Gegner waren sehr stark. Wir wollen jetzt zeigen, dass wir auch drei Punkte holen können“, sagte Schmelzer. Zwei Champions-League-Niederlagen gegen Tottenham und Real Madrid bescherten den Dortmundern den bisher schlechtesten Start in den Wettbewerb.

Zwei Siege in den kommenden beiden Gruppenspielen gegen das bisher ebenfalls erfolglose Schlusslicht aus Zypern am Dienstag und am 1. November sind Pflicht, um noch in den Kampf um einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe H eingreifen zu können.

