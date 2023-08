Überraschung beim DFB: Khedira-Deal wohl geplatzt

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Sami Khedira wird wohl nicht der neue Sportdirektor des DFB. © Robin Rudel/imago

Sami Khedira sollte Rudi Völler als Sportdirektor beim DFB beerben. Doch nun ist die Verpflichtung offenbar geplatzt.

Frankfurt – DFB-Sportdirektor Rudi Völler wird sein Amt nach der Heim-EM 2024 abgeben. Der 63-Jährige hatte die Stelle nach dem Rücktritt von Oliver Bierhoff übernommen, es war aber klar, dass es sich nicht um ein längeres Engagement handeln würde. Deshalb ist der Deutsche Fußball-Bund bereits auf der Suche nach einem Nachfolger. Einer der Kandidaten war Sami Khedira, es wurde über ein vorübergehendes Engagement als Sportlicher Leiter gesprochen, ehe er als Sportdirektor weitergemacht hätte. Doch dieser Deal scheint nun geplatzt zu sein.

Sami Khedira Geboren am: 4. April 1987 (Alter 36 Jahre), Stuttgart Profi-Stationen: VfB Stuttgart, Real Madrid, Juventus Turin, Hertha BSC Größte Erfolge: Weltmeister 2014, Deutscher Meister, Champions-League-Sieger, Spanischer Meister, Italienischer Meister

DFB und Sami Khedira brechen Verhandlungen ab

Wie die Sport Bild berichtet, haben Völler und DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Verhandlungen mit dem 36-Jährigen abgebrochen. Ein Grund dafür soll dem Bericht zufolge sein, dass man sich in Gehaltsfragen nicht einig geworden ist. Die DFB-Seite machte Khedira für das Scheitern der Verhandlungen verantwortlich, einige Klub-Bosse sehen aber offenbar beim Deutschen Fußball-Bund das Problem. Laut Sport Bild sagten sie, dass es nicht sein könne, dass die Verpflichtung eines qualifizierten Mannes wie Khedira „an 100 000 Euro scheitert“.

Weiteres Problem: Khedira wollte offenbar mindestens einen Mitarbeitenden mitbringen. Das hätte den Personaletat des in finanzielle Schieflage geratenen Verbandes weiter belastet.

Fußball-WM: Alle Weltmeister von 1930 bis 2022 Fotostrecke ansehen

Zweifel bei DFB zu Khedira-Engagement

Ohnehin bestanden laut des Berichts beim DFB durchaus Zweifel, ob der Weltmeister von 2014 über die sportfachlichen Qualitäten verfügt. Denn mehr als eine Berater-Rolle beim VfB Stuttgart hat er nach seinem Karriereende 2021 bisher nicht vorzuweisen. Die DFB-Bosse sollen auch nicht begeistert gewesen sein, dass Khedira gleich bei den ersten Verhandlungen seinen Berater Christoph Schickhardt mitbrachte. All diese Gründe sollen nun dazu geführt haben, dass der DFB Abstand von einem Khedira-Engagement nimmt.

Anfang August hatte Khedira die Verhandlungen mit dem DFB noch bestätigt. „Es ist ja kein Geheimnis, dass wir das eine oder andere Mal auch gesprochen haben. Aber so richtig konkret und tief sind wir da noch gar nicht geworden“, hatte Khedira dem Kicker gesagt. Grundsätzlich sei eine Aufgabe beim DFB für ihn attraktiv. In den „Kernpunkten“, die auch Khedira im Kicker angesprochen hatte, hat es dann am Ende aber offenbar doch nicht gepasst. (msb)