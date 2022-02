Ukraine-Konflikt: Schalke 04 prüft Partnerschaft mit russischem Hauptsponsor Gazprom

Der FC Schalke 04 steht aufgrund seiner engen finanziellen Partnerschaft mit Gazprom zwischen den Stühlen. In einer Mitteilung appellierte der Zweitligist dennoch zum Frieden.

Gelsenkirchen - Der zunehmend eskalierende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine könnte auch Auswirkungen auf den deutschen Fußball haben. Seit etwas mehr als 15 Jahren pflegt der FC Schalke 04 eine enge Partnerschaft mit dem russischen Energie-Riesen Gazprom, das Logo des Unternehmens ziert seitdem das Trikot des Traditionsvereins. Am Dienstag setzten die Gelsenkirchener ein Statement zur aktuellen Lage ab und äußerten ihre Sorge.

FC Schalke 04: Zweitligist verfolgt sich anbahnenden Russland-Ukraine-Konflikt „mit großer Sorge“

Der vom weltweit größten Energieunternehmen gesponsorte Zweitligist teilte darin mit, dass er die Sachlage in Osteuropa nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete durch die russische Regierung „mit großer Sorge“ verfolge. „Der FC Schalke 04 wird die weitere Entwicklung beobachten, bewerten und nachdrücklich zum Frieden appellieren – zum Schutz der von der Krise betroffenen Menschen“, schrieb der Verein in der Stellungnahme.

Wie die Führung des Klubs äußerte, sei man sich in der aktuellen Situation „seiner besonderen Rolle unter den deutschen Sportvereinen bewusst“. Finanziert wird der FC Schalke 04 genauer von der deutschen Tochterfirma Gazprom Germania, die der Klub als „zuverlässiger Partner“ sowie „relevanter Gaslieferant der Bundesrepublik Deutschland“ bezeichnet.

FC Schalke 04: Hauptsponsor zur Hälfte im Besitz des russischen Staates - Verweis auf Vereinssatzung

Der Mitteilung zufolge stehen die Verantwortlichen von S04 seit der Zuspitzung der Lage „im ständigen Dialog mit dem langjährigen Hauptsponsor“, der sich zu 50 Prozent im Besitz des russischen Staates befindet. Auch im Aufsichtsrat des Milliarden-Konzerns hält der Staat die Mehrheit der Sitze.

Bei all der Verbindungen zur russischen Staatsführung positionierte sich der siebenfache deutsche Meister offensiv gegen den Konflikt. „Für den FC Schalke 04 steht außer Frage, dass sich der Verein für Frieden und ein friedliches Miteinander einsetzt“, hieß es in der Bekanntmachung.

Dabei verwies der Klub auf sein Leitbild, in dem die Mitglieder besonders die Gewaltfreiheit verankerten: „Von uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus“, heißt es deutlich in Paragraph 8 wörtlich. Man habe diese Haltung in Gesprächen mit dem Unternehmen dargelegt. Auch in den sozialen Medien forderten viele Fans den Verein zum Abbruch des Sponsoringverhältnisses mit dem halbstaatlichen Unternehmen auf. Über mögliche Konsequenzen Seitens der Schalker gab es jedoch keinerlei Informationen. (ajr)