Live-Ticker: Union Berlin oder VfB Stuttgart - wer spielt nächste Saison in der Bundesliga?

Im Rückspiel der Bundesliga-Relegation geht es um den letzten Startplatz für die neue Saison. Während Union Berlin Historisches schaffen könnte, droht dem VfB Stuttgart der nächste große Rückschlag. Die Partie im Live-Ticker.

Union Berlin - VfB Stuttgart -:- (-:-) Montag, 20.30 Uhr - Hinspiel: 2:2

Union Berlin: - VfB Stuttgart: - Tore: - Schiedsrichter: Christian Dingert >>> Ticker aktualisieren <<<

Vorbericht: Union träumt, Stuttgart zittert

Berlin - Union Berlin hat eine historische Chance, die Eisernen können erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufsteigen. Nach einer starken Zweitligasaison - Union hatte mit fünf Niederlagen die ligaweit wenigsten vorzuweisen - mussten sich die Köpenicker lediglich Aufstiegsfavorit Köln sowie dem Sensationszweiten Paderborn geschlagen geben. Also ging es in die Relegation, in der man sich mit dem 2:2 im Hinspiel in Stuttgart eine gute Ausgangslage für das Rückspiele an der Alten Försterei verschaffen konnte. Der VfB hingegen muss mehr denn je den zweiten Abstieg binnen vier Jahren fürchten. Die Schwaben präsentierten sich über weite Teile der Saison nicht bundesligatauglich, scheiterten zudem in der ersten Runde des DFB-Pokals und können sich letztlich bei der noch schwächeren Konkurrenz aus Hannover und Nürnberg bedanken, nicht eventuell so gar direkt abgestiegen zu sein.

Nichtsdestotrotz scheint sich die Mannschaft von Interimscoach Nico Willig zuletzt etwas stabilisiert zu haben. Willig beerbte Markus Weinzierl auf dem Trainerstuhl, der nach einer 6:0-Klatsche beim FC Augsburg gehen musste, zuvor war bereits Tayfun Korkut früh in der Saison als Trainer entlassen worden. Zur neuen Spielzeit wird Tim Walter das Sagen an der Seitenlinie haben, der 43-Jährige kommt von Holstein Kiel.

Hinspiel: Stuttgart führt, Union kontert - gute Ausgangslage für den Zweitligisten

Im unterhaltsamen Hinspiel gelang es Stuttgart zweimal in Führung zu gehen. Weil sich die Berliner allerdings nicht aufgaben, konnten sie die Stuttgarter Treffer jeweils ausgleichen - Endstand 2:2. In der ersten Hälfte schob Kapitän Gentner nach fantastischer Vorarbeit von Anastosios Donis zum 1:0 ein, doch zwei Minuten später war die Führung auch schon wieder passé, als Suleiman Abdullahi technisch anspruchsvoll den Ausgleich erzielte, der gleichzeitig auch das Halbzeitresultat bedeutete. Kurz nach Wiederanpfiff hatte der eingewechselte Mario Gomez nach einem sehenswerten Sololauf Glück, dass der Ball entscheidend abgefälscht wurde und somit im Tor landete.

Die postwendende Antwort der Eisernen blieb zunächst aus, als nach einer Trimmel-Ecke Marvin Friedrich jedoch zum 2:2 ausglich, rannte der Zweitligist noch einmal an - und zwang Weltmeister Ron-Robert Zieler im Kasten der Stuttgarter zu zwei starken Paraden. Nach dem 2:2 ist im Rückspiel weiterhin alles offen, die etwas besseren Karten scheint jedoch Union zu haben. Aufgrund der Auswärtstore reicht ein 0:0 oder 1:1 im Rückspiel.

Union Berlin - VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Aufstellung Union Berlin: Gikiewitz - Rapp, Friedrich, Parensen, Reichel - Schmiedebach - Prömel, Zulj - Abdullahi, Polter, Hartel

Aufstellung VfB Stuttgart: Zieler - Pavard, Kabak, Kempf, Insua - Castro, Gentner - Zuber, Didavi, Donis - Gomez

Bei Union fehlen Felix Kroos und Kapitän Christopher Trimmel gelbgesperrt, für Trimmel könnte Nicolai Rapp in die Startelf rücken, beim VfB könnte Gomez wie im Hinspiel wieder die Bank drohen, dann würde wohl erneut Donis im Sturm starten und ein Platz auf dem Flügel wäre frei.