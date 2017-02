Kommentar: Spieler mit Schwächen

Bayer Leverkusen muss vier Monate ohne den gesperrten Hakan Calhanoglu auskommen, der verzichtet nun auf sein Gehalt. Das wirkt großzügig, ist aber eine Selbstverständlichkeit. Mit einem Schönheitsfehler.

Sechs Tage ist es jetzt her, dass der Sportgerichtshof CAS den Leverkusener Hakan Calhanoglu für vier Monate gesperrt hat. Dem Spieler wurde mit sechs Jahren Verspätung die Unterschrift zum Verhängnis, die er als 17-Jähriger unter einen Vertrag beim türkischen Erstligisten Trabzonspor setzte. Statt dorthin zu wechseln, suchte er sein Glück aber lieber in Deutschland, erst in Karlsruhe, dann in Hamburg und schließlich bei Bayer Leverkusen.

Dieser Fehler hat ihn nun eingeholt und mit seinem aktuellen Verein auch einen Unschuldigen erwischt. Kurz nach Schließen des Transferfensters steht Bayer, Achtelfinalist in der Champions League und als Bundesliga-Neunter weit hinter den Erwartungen zurück, ohne einen Schlüsselspieler da. Dass Calhanoglu gestern ankündigte, während der vier Monate auf sein Gehalt zu verzichten, ist eine Entscheidung, die wie eine Opfergeste anmutet. In Wahrheit ist sie der einzig logische Schritt.

Er werde den Klub „nicht noch weiter schädigen“, lautet Calhanoglus Begründung. Das klingt geradezu generös. Man stelle sich aber vor, er entscheide sich anders: Auf Vertragserfüllung pochen, das volle Gehalt beziehen und auf der Tribüne verfolgen, wie die Saison im Desaster zu enden droht. Ein derart dickes Fell, um die berechtigten Anfeindungen zu ertragen, haben selbst im Profifußball nicht viele.

Calhanoglus Psyche ist schon beim Wechsel nach Leverkusen ein Thema gewesen. Damals sah er sich angeblich nicht mehr imstande, für den HSV zu spielen, bei dem er kurz zuvor den Vertrag verlängert hatte. Die Treue zum Klub – und zu einem gegebenen Wort – gehört nicht zu seinen Stärken.

Die Leverkusener, vor drei Jahren Nutznießer, sind nun die Geschädigten. Sie müssen die Scherben aufkehren, an deren Entstehung sie unbeteiligt waren. Währenddessen droht ihnen ihr Star vollends abhanden zu kommen. Gerüchten, er stehe vor einer Einigung mit dem FC Chelsea, hat Calhanoglu auf bezeichnende Art widersprochen – mit dem Hinweis, er habe mit keinem Journalisten geredet. Ein Dementi ist das nicht, wohl aber ein Kommentar, der tief blicken lässt. So tief wie seine Bewertung des Gehaltsverzichtes. Den nannte Calhanoglu „selbstverständlich“. Für diese Selbstverständlichkeit hat er trotzdem fast eine Woche gebraucht.