Van Gaal will Trainerkarriere beenden

Amsterdam - Der frühere Bayern-Coach Louis van Gaal will seine Trainerkarriere endgültig beenden. Dieser Grund steckt hinter seinem Rücktritt.

Der frühere Münchner Meistercoach Louis van Gaal will seine Laufbahn als Fußball-Trainer endgültig beenden. Wie der 65-Jährige der niederländischen Zeitung De Telegraaf erklärte, hätten ihn familiäre Gründe zu dieser Entscheidung bewogen. "Ich habe zunächst an ein Sabbatical gedacht, aber jetzt denke ich nicht, dass ich als Trainer zurückkehren werde", sagte van Gaal, der bis Mai 2016 Manchester United in England betreut hatte.

Mit den Bayern gewann van Gaal in der Saison 2009/10 das Double aus Pokal und Meisterschaft und stand zudem im Finale der Champions League, das er allerdings gegen Inter Mailand verlor (0:2). Die Königsklasse hatte er zuvor mit Ajax Amsterdam gewonnen (1995), zudem feierte er Erfolge mit dem FC Barcelona und dem AZ Alkmaar. Bei der WM 2014 in Brasilien wurde van Gaal mit der niederländischen Nationalmannschaft Dritter.

