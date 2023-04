VfB gegen Augsburg im Liveticker: Ito kehrt bei Stuttgart zurück – das ist die Hoeneß-Elf!

Von: Niklas Noack

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß muss sich wegen der Mavropanos-Sperre gegen Augsburg was einfallen lassen. © Pressefoto Rudel/Herbert Rudel/IMAGO

Der VfB Stuttgart gastiert am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg. Alle Infos zum Schwabenduell in unserem Liveticker.

FC Augsburg – VfB Stuttgart (-:-)

Verlieren verboten: Augsburg will Stuttgart auf Distanz halten

Stuttgart mit Viererkette? Das könnte dafür sprechen

Hoeneß und die Serie: VfB will ungeschlagen bleiben

VfB Stuttgart gegen FC Augsburg: Aufstellungen

Aufstellung FC Augsburg Koubek - Pedersen, Bauer, Uduokhai, Iago - Maier, Rexhbecaj, Engels, Vargas - Beljo, Demirovic Aufstellung VfB Stuttgart Bredlow - Anton, Zagadou, Ito - Vagnoman, W. Endo, Karazor, Sosa - Millot, Führich - Guirassy

Augsburg darf gegen den VfB Stuttgart nicht verlieren

Auch für den FCA steht gegen den VfB viel auf dem Spiel. Sollten die Fuggerstädter im Duell mit der Hoeneß-Truppe den Kürzeren ziehen, wären sie wieder mittendrin im Strudel des Abstiegskampfs. Aktuell hat Augsburg noch fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Personell steht keine Veränderung an. Tomas Koubek dürfte weiterhin Stammkeeper Rafał Gikiewicz ersetzen, der nach einer Schulterverletzung noch nicht wieder fit ist. Mërgim Berisha leidet derweil immer noch an einer Fußblessur.

Fünfer- oder Viererkette? VfB-Trainer Hoeneß könnte umstellen

Stuttgarts Coach Hoeneß ist gezwungen, seine Startelf zu ändern. Der Grund: Konstantinos Mavropanos ist nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Borussia Dortmund in Augsburg gesperrt. Sollte der zuletzt an einem Infekt erkrankte Hiroki Ito wieder gesund sein, dürfte der nachrücken. Außerdem wäre es möglich, dass Hoeneß auf eine Viererkette setzt. In diesem System kam der VfB in Unterzahl gegen den BVB immerhin zurück ins Spiel.

Der VfB Stuttgart will unter Sebastian Hoeneß ungeschlagen bleiben

Augsburg/Stuttgart - Trainer Sebastian Hoeneß hat beim VfB Stuttgart die richtigen Knöpfe gedrückt. Seit er Anfang April das Amt von Bruno Labbadia übernommen hat, hat der Klub aus Bad Cannstatt kein Spiel mehr verloren. Erst zog der VfB nach einem 1:0-Sieg gegen den 1. FC Nürnberg ins Halbfinale des DFB-Pokals ein, bevor man wenige Tage später beim VfL Bochum den ersten Auswärtssieg nach einem Jahr und vier Monaten feierte. Sogar zu zehnt ließ sich der VfB Stuttgart am vergangenen Spieltag nicht unterkriegen und verdiente sich gegen Borussia Dortmund ein irres 3:3. Eine Mini-Serie, die der VfB in Augsburg gerne fortsetzen würde.