Stenzel steht für den VfB „Gewehr bei Fuß“ und gibt Hoeneß alles – Jeong überzeugt

Starke Leistungen gegen Bochum

Von David Frey schließen

Beim furiosen 5:0 des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum fielen vor allem Woo-yeong Jeong und Pascal Stenzel positiv auf – aus unterschiedlichen Gründen.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart grüßt nach einem richtig starken Bundesliga-Auftakt gegen Bochum von der Tabellenspitze. Bei einer insgesamt sehr guten Mannschaftsleistung stachen neben den Doppel-Torschützen Serhou Guirassy und Silas vor allem zwei Stuttgarter besonders hervor. BW24 erklärt, wie Woo-yeong Jeong und Pascal Stenzel dem VfB guttun.

Am 2. Spieltag wartet auf die Schwaben eine ungleich schwerere Aufgabe: Am kommenden Freitag (20.30 Uhr/DAZN) muss der VfB auswärts in Leipzig ran. Der DFB-Pokal- und Supercup-Sieger verlor sein erstes Bundesligaspiel der neuen Saison mit 2:3 bei Bayer 04 Leverkusen.