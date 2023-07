VfB-Vorstandschef Wehrle glaubt an Guirassy-Verbleib

Von: Niklas Noack

VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle (2.v.r) gibt Angreifer Serhou Guirassy (3.v.r.) die Hand. © Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank/IMAGO

Durch seine Tore hat Serhou Guirassy auch das Interesse von Top-Klubs auf sich gezogen. Dennoch geht Vorstandschef Alexander Wehrle gegenüber BW24 zunächst davon aus, dass der Stürmer beim VfB Stuttgart bleibt.

Stuttgart - Im Sturm sind die Schwaben bislang gut besetzt, dennoch gibt es Gerüchte. Gegenüber BW24 verrät VfB-Chef Alexander Wehrle jetzt, warum er an einen Verbleib von Serhou Guirassy glaubt.

Für den VfB ist Guirassy in der vergangenen Spielzeit überlebenswichtig gewesen. Elf Tore erzielte der Stürmer in der Bundesliga für die Schwaben und bewahrte sie somit vor dem dritten Abstieg innerhalb von sieben Jahren. Guirassy kam kurz vor Ende der Transferperiode im vergangenen Sommer als Leihspieler von Stade Rennes an den Neckar.

Ende Mai zog der VfB dann die Kaufoption. Ob der Angreifer auch in der anstehenden Saison für den VfB stürmt, steht allerdings trotzdem in den Sternen.