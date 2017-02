Baked Beans zum Frühstück

von Andreas Werner schließen

Markus Schwabl ist das, was man einen Vorzeige-Bayern nennt. Aufgewachsen in Holzkirchen, lange für die SpVgg Unterhaching und den TSV 1860 aktiv, kickt er nun in Englands Dritter Liga. An der Irischen See hat er sich dennoch schnell heimisch gefühlt.

München – Für einen kurzen Moment muss das Telefonat aussetzen; die Tram rauscht vorbei, mit Mordslärm. Aber Markus Schwabl ist ja extra mit dem Handy raus auf die Straße gegangen. Er wohnt gerade einmal eineinhalb Wochen in der neuen Umgebung, da nutzt er jede freie Minute für Erkundungstrips. „Es ist pfundig“, sagt er, „ich geh’ aus meinem Apartment über die Straße – und schon steh’ ich am Meer.“ Baden wird er dort aber nicht können, auch im Sommer nicht, obwohl sich die Luft dann angeblich bis auf 30 Grad erwärmen soll. Markus Schwabl wohnt neuerdings in Blackpool, hoch oben im Nordwesten Englands, an der Irischen See.

So ein Schritt kann schon ein Kulturschock sein, und im Fall von Markus Schwabl, 26, ist der Einschnitt womöglich noch dramatischer als beim Durchschnittsprofi, der Nomadentum an sich ja gewohnt ist. Nachdem der Vorzeige-Bayer in Holzkirchen geboren wurde, kickte er Jahre für die SpVgg Unterhaching und später noch für den TSV 1860. Bei Busfahrten mit seinen Mannschaften durch die Münchner Umgebung deutete er aus dem Fenster und sagte den „zuagroasten“ Teamkollegen: „Schaut’s, wo andere Urlaub machen, da komm’ ich her!“ 2015 wechselte er zu Aalen, doch jetzt in der Winterpause hat sich sein Radius abrupt rapide erweitert: Fleetwood Town, britische Dritte Liga. Aber den Kulturschock nimmt er bajuwarisch-locker.

Gelb für ein Foul im Mittelkreis – und die Fans feiern ihn

Bei Aalen konnten sie ihm nicht sagen, ob der im Sommer auslaufende Vertrag verlängert werde. Das hat ihn gewurmt und verletzt, „ich war Kapitän und habe meine Leistungen gebracht, aber es hat sich nicht mehr so angehört, als würden sie mich auf Biegen und Brechen behalten wollen“. Das fand Schwabl „krass, ich war enttäuscht und vor den Kopf gestoßen“, und so kam der Anruf des früheren Haching-Stürmers Uwe Rösler gelegen. Zwar ist der 48-Jährige ein ganz anderes Semester als Schwabl, ihre Wege hatten sich nur einmal vor einer Ewigkeit bei einem Jugendturnier gekreuzt, „aber er hat mich wohl immer beobachtet“. Rösler coacht nun Fleetwood, er wollte wissen, ob er sich vorstellen könne, beim Drittligisten auf der „6“ zu spielen. Schwabl konnte.

Er flog direkt von Aalens Trainingslager aus Alicante nach Manchester – und blieb gleich dort. Die ersten Tage hatte er nur den Ausgehanzug seines Ex-Vereins und zwei Wechselgarnituren im Kleiderschrank. Inzwischen flog seine Verlobte Rena ein, um die Garderobe aufzuforsten. Die Jurastudentin wird im Sommer zu ihm ziehen, hätte es ihr nicht gefallen, hätte er nie für zweieinhalb Jahre unterschrieben. „Ich bin keine 18 mehr, ich muss mein Leben planen, und wir sind jetzt zu zweit“, sagt er. Zum Glück gefiel es ihr aber auch auf Anhieb bestens, ebenso zeigte sich sein Papa Manfred, einst selbst Profi bei Bayern und 1860, angetan. „Er war von Anfang an dabei, sein Englisch mit bayerischem Akzent – ein Gedicht“, so sein Sohn.

Aber wie steht es um seine Integration und seine Sprachkenntnisse? Gut, so Schwabl, sogar mit Rösler redet er englisch. Er soll das junge Team führen, gleich im ersten Spiel bereitete er ein Tor vor, und im zweiten schlugen sie den Tabellenführer Sheffield. Aktuell ist Fleetwood Vierter, die ersten Beiden steigen auf, Dritter bis Sechster spielt eine Relegationsrunde aus. „Die Atmosphäre hier ist brutal, einfach super – und die Härte taugt mir auch, des ist Fußball“, erzählt Schwabl. Neulich grätschte er einen Gegner nach 20 Minuten am Mittelkreis um und sah seine erste Gelbe Karte. „Da haben mich die Leute abgefeiert, des kann man sich nicht vorstellen – nur weil ich einen sauber umrasiert hab’! Aber des gefällt den Leuten hier.“

Schwabl ist schnell heimisch geworden. In Deutschland wäre es nicht mehr groß weitergegangen, „da habe ich über 120 Drittligaspiele, aber hier kann ich unverbraucht neu starten“, sagt er. Fleetwood musste er zunächst erst googeln („hatte ich nie gehört zuvor“), doch die Lebensqualität sei hoch, versichert er. Manchester ist nur eine Stunde weg, und die Landschaft „macht brutal was her“.

Bloß das Essen ist noch ein Problem. Schwabl verzichtet generell auf Zucker und Weißmehl, die ersten Tage in England ernährte er sich nur von Obst. „Und Baked Beans habe ich mal zum Frühstück probiert“, erzählt er, „ist gar net so schlecht.“ Verhungern wird er nicht, und seine Rena kommt ja auch immer wieder vorbei. Die Hochzeit im Sommer findet aber dennoch nicht auf der Insel statt. „Na, na – g’heiratet werd’ am Tegernsee, des is’ eh klar“, sagt Schwabl. Weil daheim ist es halt doch am schönsten.