Kommentar: Jenseits der Schmerzgrenze

Der chinesische Fußball gilt als sportlich unbedeutend, aber finanziell lukrativ. Nun hat ein Verein auf eine Rote Karte ungewöhnlich drastisch reagiert. Ein Münchner wird besonders aufmerksam hinschauen.

Aufmerksamen Zeitungslesern könnte in den letzten Tagen der Name Tianjin Quanjian ins Auge gestochen sein. Tianjin Quanjian, das ist der Verein, zu dem der sehr hemdsärmelige Löwen-Geschäftsführer Anthony Power den Profi Karim Matmour abschieben wollte. Bekanntlich hatte der aber gewisse Vorbehalte, weswegen er in München kurzerhand aussortiert und in die zweite Mannschaft verbannt wurde. Das Arbeitsgericht hat sich der Sache glücklicherweise angenommen.

Man kann dem Algerier zu seinem Widerstand nur gratulieren, denn gestern machte eine Meldung vom letzten Spiel Tianjins die Runde, die die rauhen Sitten im chinesischen Fußball aus allen Winkeln beleuchtet. Der belgische Nationalspieler Axel Witsel, sozusagen der Beinahe-Kollege Matmours, wurde beim 1:1 in Shanghai Opfer eines ungewöhnlich üblen Fouls. Bei einer Ecke trat ihm ein Chinese mit Wucht auf den Fuß, während der Ball noch an der Eckfahne ruhte. Die Aktion war so brachial und offensichtlich, dass selbst Power, der Freund unverhohlener Feindseligkeit, sich geschickter angestellt hätte.

Der körperliche Exzess ist das eine, noch bemerkenswerter aber ist die Reaktion Shanghais. Der Klub verhängte gegen den Treter nicht nur eine Geldstrafe, sondern versetzte ihn auch in die zweite Mannschaft. Außerdem behält man sich die Kürzung des Jahresgehalts vor. Sollte Karim Matmour geglaubt haben, bei 1860 werde er schlecht behandelt, weiß er nun: Woanders geht es noch ruppiger zu. Zwar ist auch der Flügelspieler nur mehr bei der Reserve geduldet, aber wenigstens bekommt er weiter das vereinbarte Gehalt. Wie lange dieser Zustand allerdings noch anhält, weiß niemand. Auch die Zahlungsmoral der Löwen wird morgen Gegenstand dreier Gerichtsverfahren sein.

In der öffentlichen Wahrnehmung galt die chinesische Liga bisher als sportlich unbedeutend, aber unfassbar lukrativ. Nun zeigt sich, dass die hohen Summen auch Schmerzensgeld sind, eine Entschädigung für limitierte Spielkultur und manch wüsten Tritt. Selbst der eigene Verein verurteilt die Aktion des Grobians gegen Witsel als „ernsthafte Verletzung der Ethik im Sport“. An dieser Stelle enden die Parallelen zu den Löwen. Auf die Ethik im Sport hat sich bei 1860 schon lange niemand mehr berufen.