Nationalspieler Memphis Depay während Spiel von Olympique Lyon ausgeraubt

Während er ein Spiels in der französischen Ligue 1 bestritt wurde das Haus von Lyon-Profi Memphis Depay ausgeraubt. Es wurden Wertsachen in Millionenhöhe gestohlen.

Lyon - Der niederländische Fußball-Nationalspieler Memphis Depay (24) ist während der Heimniederlage seines Klubs Olympique Lyon gegen OGC Nizza (0:1) am Freitagabend ausgeraubt worden. Berichten zufolge drangen Diebe in Depays Haus ein und stahlen Wertsachen in Höhe von 1,5 Millionen Euro.

Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas erklärte, Depay sei "völlig verzweifelt" gewesen, die Polizei habe jedoch Hinweise auf die Täter. "Er steht derzeit neben sich, er hatte viele Wertgegenstände zu Hause", sagte Aulas. Der Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Einbruchsdelikten gegen Spieler und Verantwortliche im französischen Fußball. Unter anderem war auch der ehemalige Paris-Trainer Unai Emery im vergangenen Jahr betroffen gewesen.

SID