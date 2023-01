Weißes Haus: Corona-Berater Zients wird neuer Stabschef

Der neue Stabchef Bidens heißt Jeff Zients.jpg © Leigh Vogel - Pool Via Cnp

Das Weiße Haus hat einen Personalwechsel an zentraler Stelle bekannt gegeben: Jeff Zients übernimmt das Amt des Stabschefs an der Seite von US-Präsident Joe Biden.

Washington - Der in Washington geborene Jeff Zients beriet Biden von Januar 2021 bis April 2022 bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Er war unter anderem für die Impfkampagne in den USA zuständig, arbeitete aber schon während der Präsidentschaft Barack Obamas in wichtigen Positionen für die US-Regierung.

«Ich habe gesehen, wie Jeff Zients einige der schwierigsten Herausforderungen der Regierung angegangen ist», begründete Biden seine Wahl in einer Mitteilung am Freitag. Als Stabschef übernimmt Zients eine zentrale Stelle in der Regierung; er organisiert den Regierungsalltag des Präsidenten und kümmert sich auch um dessen Krisenmanagement. Zients folgt auf den 61-jährigen Ron Klain, einen langjährigen Vertrauten Bidens, der den Posten nach zwei Jahren abgibt. (dpa)