Von Ostwestfalen in die Oberpfalz

Zurück in die Oberpfalz: Maxi Thalhammer verlässt den SC Paderborn. © fupa

Der frühere SEF-Kicker Maxi Thalhammer kehrt zum SSV Jahn Regensburg zurück

Freising – Viele Fußballer aus dem Landkreis Freising sind es nicht, die aktuell mit dem Kicken ihr Geld verdienen. Mit am erfolgreichsten ist momentan Maximilian Thalhammer, der zur neuen Saison zum SSV Jahn Regensburg wechseln wird, wie jetzt bekannt wurde. Der Jahn präsentierte den gebürtigen Freisinger dabei als ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit. „Wir sind überzeugt, dass er uns mit seiner fußballerischen Art guttut“, schreibt der Club auf seiner Homepage. Thalhammer selbst freut sich auf die Zeit in der Donaustadt, wo er bereits im Jahr 18/19 aktiv war. Thalhammer: „Ich mag es, dass der Jahn aktiv und leidenschaftlich spielen will.“ Der 24-Jährige Thalhammer wurde bis zu den B-Junioren beim SE Freising ausgebildet, wechselte dann in die Nachwuchsabteilung des FC Ingolstadt. Dort debütierte Thalhammer, dessen Bruder Sebastian beim SEF in der Landesliga aktiv ist, in der Saison 2017/2018 in der Zweiten Bundesliga. Im Jahr darauf liehen die FCI-Verantwortlichen den Mittelfeldmann für ein Jahr nach Regensburg aus, weil sie in Ingolstadt keine Perspektive sahen. Bei Jahn Regensburg fasste Thalhammer auf Anhieb Fuß und kam auf 22 Zweitligaspiele. Dennoch ging’s danach zurück nach Ingolstadt, das gerade in die Dritte Liga abgestiegen war. Nach 32 Partien in der Dritten Liga wechselte Thalhammer wieder ins Vize-Oberhaus des deutschen Fußballs, wo Thalhammer nun zwei Jahre für den SC Paderborn spielte. Nun geht’s zurück in die bayerische Heimat.