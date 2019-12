Werder Bremen gegen 1. FC Köln im Live-Ticker: Die Aufstellungen sind da!

Werder Bremen spielt am 17. Bundesliga-Spieltag im Keller-Duell auswärts gegen den 1. FC Köln. Verfolgt das Spiel im Live-Ticker der DeichStube*.

14.45 Uhr: Sollten sich die Bremer vor Weihnachten noch einmal mit einem Sieg belohnen, würden sie immerhin ein kleines Polster auf den ungeliebten Relegationsrang anhäufen.

14.43 Uhr: Im Gegensatz zu den Grün-Weißen herrscht bei den Kölnern Aufbruchstimmung. Zuletzt gab es mit Neu-Coach Gisdol zwei Siege hintereinander (2:0 gegen Leverkusen, 4:2 beim Gastspiel in Frankfurt). Durch die Erfolge konnten der FC die Abstiegsränge erst einmal verlassen. Katerstimmung an der Weser: Werder hingegen befindet sich ein wenig im freien Fall. Gegen Mainz setzte es zuhause eine 0:5-Klatsche. Die Bremer sind zwar punktgleich mit den Hausherren, liegen aber aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur auf dem Relegationsrang.

14.41 Uhr: Lang raus, Sahin raus – wie sortiert Kohfeldt nun die Defensive? Vermutlich wird es eine Viererkette mit Marco Friedl, dem Linksfuß, als Rechtsverteidiger. Das hat der Österreicher im Endspurt der vergangenen Saison schon dreimal gemacht – und seine Bilanz aus diesen Partien ist extrem positiv. Zwei Siege, ein Unentschieden.

14.39 Uhr: Womit auch hätte rechnen können, war, dass Kohfeldt Yuya Osako auf die Bank verbannt. Doch trotz eines nicht zu leugnenden Formtiefs hält der Trainer an dem Japaner fest. Allerdings wird er gegen seinen Ex-Club, mit dem er 2018 abgestiegen war, heute wohl nicht in der Spitze spielen, sondern eher hinter Goller und Rashica agieren.

14.38 Uhr: Benni Goller auf dem Platz, Fin Bartels auf der Bank – das hatten viele anders herum erwartet. Aber nach einer ewig langen Verletzungspause und nur zwei Kurzeinsätzen ist für Fan-Liebling Bartels noch nicht die Zeit für Einsätze von Anfang an gekommen.

14.37 Uhr: Dass Kohfeldt komplett auf Sahin verzichtet, ist ein klares Zeichen dafür, dass der Trainer nach Sahins Vorstellung gegen Mainz nachhaltig verärgert ist. Sahin wurde am Dienstag bereits nach 27 Minuten ausgewechselt. Bahnt sich da etwas ein tiefgreifender Streit zwischen Kohfeldt und einem seiner Lieblingsspieler an?

14.34 Uhr: Aber wieder zurück zur Werder-Aufstellung: Sind das jetzt die Kosequenzen, die Florian Kohfeldt angedroht hatte? Der Werder-Coach wirft im Vergleich zum Spiel gegen Mainz 05 Nuri Sahin und Michael Lang aus der Startelf. Dafür rücken Marco Friedl und der wieder einsatzfähige Philipp Bargfrede ins Team. Dritte Änderung: Für den gesperrten Leonardo Bittencourt (5. Gelbe) kommt Benjamin Goller zu seinem zweiten Startelfeinsatz.

14.31 Uhr: Die Hausherren lasst nicht lange auf sich warten und ziehen direkt nach. Diese Elf schickt Köln-Trainer Markus Gisdol ins Rennen:

Eine Änderung in der #effzeh-Startelf Der nach Ablauf seiner Gelbsperre wieder spielberechtigte Kingsley Ehizibue kehrt anstelle von Benno Schmitz in die Anfangsformation zurück. Ansonsten vertraut Cheftrainer Markus Gisdol auf die Elf, die in Frankfurt mit 4:2 gewann. ⚪ pic.twitter.com/u2fe7KLSvu — 1. FC Köln (@fckoeln) 21. Dezember 2019

14.30 Uhr: Haben wir euch zu viel versprochen? Natürlich nicht - hier kommt die Aufstellung der Grün-Weißen:

14.26 Uhr: Nur noch wenige Augenblicke bis die Startaufstellungen bekanntgegeben werden. Überrascht uns Werder-Coach Florian Kohfeldt oder vertraut er seinem üblichen Stammpersonal?

14.22 Uhr: Auch wenn die letzten Wochen sehr enttäuschend waren, freuen wir uns riesig auf das Match. Denn heute sollte das Geschehen auf dem Rasen alles andere als besinnlich sein.

14.20 Uhr: Freunde, herzlich willkommen zum letzten Werder-Spiel des Jahres! Hoffentlich gibt es ein schönes Geschenk zum Ausklang.

Zum Vorbericht vom 20. Dezember 2019:

Werder-Wiedergutmachung gegen Köln? Der Charaktertest vor dem Fest

Bremen – Es gab diesen einen Moment, als alles so locker und gelöst wirkte. So, als ob es die drei Niederlagen am Stück mit den zwölf Gegentoren nie gegeben hätte. Claudio Pizarro lag plötzlich am Boden, lachte sich kringelig. Leonardo Bittencourt kam dazu, fiel Pizarro in die Arme, amüsiert über einen Beinschuss kurz zuvor beim Aufwärmspielchen. Die gute Laune der beiden Ex-Kölner steckte in diesem Moment zwar an, war beim Abschlusstraining des SV Werder Bremen vor dem Spiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr) jedoch die absolute Ausnahme. Ansonsten wirkte vieles verkniffen, angestrengt, atmosphärisch schwierig.

Werder Bremen droht Negativrekord

Schon der Gang zum Trainingsplatz ähnelte einem Trauerzug. Lediglich Milot Rashica und Michael Lang zeigten mal ein Lachen, der Rest klackerte schweigend über das Pflaster. Wer mag, kann das nach den verheerenden Pleiten gegen Bayern München (1:6) und Mainz 05 (0:5) gerne als Zeichen der Konzentration und Entschlossenheit werten. Was ja vor dem letzten Hinrundenspiel nicht das Schlechteste wäre. Denn in Köln ist Werder seinen Fans eine Antwort schuldig. Eine Antwort auf diese Frage: Waren die Leistungen gegen Mainz und München wirklich euer Ernst?

Das Team hatte sich sportlich entblößt, war mental zusammengebrochen, hatte sich der Lächerlichkeit preisgegeben. Wenn sich das in Köln nicht ändert, wird die aktuelle Bremer Mannschaft am späten Samstagnachmittag als jenes Team dastehen, dass die schlechteste Hinrunde der Vereinsgeschichte gespielt hat. Bislang hat die erste Hälfte der Saison 74/75 diesen Titel inne. Damals kam eine von Sepp Piontek trainierte Truppe auf umgerechnet 15 Punkte und ein Torverhältnis von minus 19. Heißt: Werder Bremen, das aktuell bei 14 Punkten und minus 17 Toren steht, braucht ein Unentschieden, um keinen neuen Negativrekord aufzustellen.

Werder Bremen: Florian Kohfeldt will nicht auf Abstiegsplatz überwintern

Unentschieden – das würde aber auch bedeuten, dass die Bremer mindestens auf dem Relegationsplatz verbleiben und dort überwintern. Oder gar auf einem direkten Abstiegsplatz zurückfallen, falls Fortuna Düsseldorf am Sonntag gegen Union Berlin mit drei Toren Unterschied gewinnen sollte. Beides ist für Werder-Coach Florian Kohfeldt, der das Abschlusstraining zurückhaltend und fast ohne Einmischung begleitete, eine schlimme Vorstellung. „Über dem Strich zu bleiben, ist wichtig“, sagt er. Logisch, den psychologischen Effekt des Gegenteils möchte er nicht erleben. Abstiegsplatz das zieht jeden noch mal zusätzlich nach unten.

Werder Bremen: Gegen 1. FC Köln ist einfacher Fußball gefragt

Das Team ist jetzt schon völlig aus der Spur geraten, hat nach den drei Niederlagen am Stück nur noch dieses Spiel in Köln, um vor dem Weihnachtsurlaub doch noch so etwas wie Kurskorrektur zu betreiben. In Köln siegen und damit an den Domstädtern vorbei auf Rang 15 zu klettern – „das wäre schon schön“, meint Kohfeldt.

Allerdings bleibt immer die Frage des Wie. So entlarvend schlecht wie Werder Bremen zuletzt aufgetreten war, gibt es kaum Hoffnung, dass plötzlich alles wieder anders ist. Kohfeldt selbst sagt: „Mainz hat uns vor Probleme gestellt – mit Körperlichkeit, mit Tempo. Das sind Attribute, die auch Köln auszeichnen.“ Um diesmal dagegenzuhalten, will der Coach sein Team mit „klaren Handlungsanweisungen“ ausstatten. Einfacher Fußball ist dabei gefragt. „Wir werden uns aber mit Sicherheit nicht hinten reinstellen und vorne hilft der liebe Gott“, sagt der Coach.

Werder Bremen gegen 1. FC Köln: Florian Kohfeldt erwartet Taten statt reumütige Statements

Am Ende sollte es aber nicht überraschen, wenn es doch so käme. Defensive Sicherheit ist schließlich das, was Werder bei 40 Gegentoren in 16 Spielen am dringendsten benötigt. Und das Spiel nach vorne sollte „ohne Schnörkel“ laufen, so Kohfeldt. Kann bedeuten: Lange Bälle nach vorn – und Rashica die Daumen drücken. Das wäre zwar Anti-Kohfeldt-Fußball, aber in der aktuellen Situation ist es vielleicht die bessere Wahl.

In erster Linie geht es sowieso darum, dass die Profis die Lethargie der letzten drei Partien ablegen und wieder zum Kampf finden. Köln, das ist klar, wird für die Bremer drei Tage vor dem Weihnachtsfest zum Charaktertest. Sportchef Frank Baumann, der den Spielern zuletzt „Alibi-Gekicke“ vorgeworfen hatte, erwartet wieder „Leidenschaft und Geilheit auf Erfolg“. Coach Florian Kohfeldt will indes nach Abpfiff einfach keine reumütigen Statements mehr hören. „Es bringt nichts, hinterher wieder zu sagen, wie schlecht man war. Jetzt müssen Taten her!“

