Kohfeldt vor Werder-Spiel gegen Augsburg „einfach genervt“ von der bösen Null

Wie soll das Ziel schon lauten? Nach zwei Niederlagen zum Start in die neue Bundesliga-Saison gibt es für Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Augsburg nur eines: gewinnen. Unbedingt!

Bremen – Wenn gegen den FC Augsburg nichts zu holen ist, dann würde Trainer Florian Kohfeldt zwar auch nicht in Panik geraten, behauptet er, aber natürlich will er mit dem SV Werder Bremen nicht den nächsten Tiefschlag kassieren. Und vor allem mag er es nicht, dass ihm aus der Tabelle diese vermaledeite Zahl anguckt. „Die Null nervt einfach“, grummelt Kohfeldt mit Blick auf das Bremer Punktekonto und gibt zu: „Da ist eine gewisse Frustration dabei.“

Werder Bremen: Sieg gegen FC Augsburg wichtig für die Grundstimmung

Einerseits will der Coach von Werder Bremen den Fehlstart nicht überbewerten, demonstriert Gelassenheit und Glauben an das Team, an die von ihm vorgegebene Linie, an die eigene Stärke. Aber andererseits zählen nur die Zähler. „Es geht darum, diese Null da wegzukriegen“, meint Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz auf Nachfrage der DeichStube* und erklärt die Partie gegen den FC Augsburg als „sehr wichtig für die innere Grundstimmung eines jeden einzelnen.“

Das kann man so sagen. Man kann auch sagen, dass am Sonntag für Werder Bremen die Weichen gestellt werden: Krisenstimmung und Unruhe im Umfeld oder allgemeine Beruhigung? Kohfeldts Team ist schon am dritten Spieltag über das normale Maß hinaus gefordert.

Werder Bremen setzt gegen den FC Augsburg auf die Anhänger

Die Besonderheit der Situation lässt sich auch an Kohfeldts Appell an die Fans des SV Werder Bremen festmachen. Nach dem 2:3 bei 1899 Hoffenheim hatte er alle Grün-Weißen aufgefordert, gegen Augsburg hinter der Mannschaft zu stehen. Was wie ein Notruf wirkte, sollte aber gar nicht so drastisch gemeint sein, korrigiert sich Florian Kohfeldt nun: „Es hat niemand zu einem Busempfang aufgerufen – oder dazu, die Stadt grün-weiß zu schmücken. Außerdem beschwören wir ja keine außergewöhnliche Situation herauf. Volle Unterstützung durch die Fans – das ist in Bremen ja der Normalfall. Diesen Faktor wollen wir für uns nutzen.“

