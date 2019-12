Werder Bremen gegen Mainz 05 im Live-Ticker

Der SV Werder Bremen spielt am 16. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den Keller-Konkurrenten 1. FSV Mainz 05. Verfolgt das Spiel im Live-Ticker der DeichStube*.

An dieser Stelle entsteht der Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel von Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05. Anstoß im Weserstadion ist am Dienstag um 18.30 Uhr. Hier geht es bereits um 17.30 Uhr mit den Aufstellungen los.

Zum Vorbericht vom 16. Dezember 2019:

Florian Kohfeldt macht die Werder-Verlierer heiß auf Mainz: „Das Tor mit dem eigenen Leben verteidigen“

Bremen – Er ist wieder da – der Weihnachtsbaum, der die Raute auf den Trikots des SV Werder Bremen ersetzt. Es ist ein bisschen Tradition, dass die Tanne im letzten Heimspiel vor dem Fest auf der Brust der Spieler auftaucht. Aber auch Schnickschnack, für den im nun auch offiziell ausgerufenen Abstiegskampf eigentlich gar kein Platz sein sollte. Denn im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 am Dienstagabend (18.30 Uhr) geht es nicht um ein schönes Weihnachtsfeeling, sondern einzig und allein darum, endlich wieder zu punkten – und zwar dreifach! Ansonsten drohen am Samstag beim 1. Köln ein echtes Schicksalsspiel sowie Weihnachten auf einem Abstiegsplatz.

Trainer Florian Kohfeldt hat seine Mannschaft deshalb noch einmal ins Gebet genommen. Nicht, weil ihm der Einsatzwille in der Vergangenheit zu gering war. Aber im Abstiegskampf gebe es eben diese berühmten Prozentpunkte, die letztlich entscheidend sein können. Immer ein bisschen mehr geben als der andere – oder drastisch formuliert: „Es geht darum, im Zweikampf auch mal eine Verletzung zu riskieren und das Tor mit dem eigenen Leben zu verteidigen.“ Kohfeldt sagt, dass er diese Forderungen „noch mal stärker in den Vordergrund gerückt“ habe.

Werder Bremen gegen Mainz 05 mit letztem Aufgebot

Theodor Gebre Selassie hatte das in München vorgelebt und alles versucht, den Ausgleich zu verhindern. Vergeblich. Die Bayern trafen, der Tscheche verletzte sich schwer, fällt nun wochenlang verletzt aus. Das ist tragisch. Doch nur mit diesem Einsatz geht's, meint der Coach, der einmal mehr so etwas wie sein letztes Aufgebot mobilisieren muss. Florian Kohfeldt kann gegenüber dem 1:6 in München am Samstag kaum personelle Veränderungen vornehmen, es fehlen einfach die Alternativen, die Besserung versprechen. „Wir können das über uns ergehen lassen oder dagegen angehen“, sagt er, und er ist klar, was er sich wünscht: Mehr Männer wie Theo Gebre Selassie, die ohne Rücksicht auf die eigenen Befindlichkeiten zu Werke gehen.

Aber nicht falsch verstehen: Davy Klaassen und Co. sollen im Abstiegskampf weder zu einer Tretertruppe werden noch sich selbst zerstören. Der feine Fuß darf und soll auch für ein gepflegtes Offensivspiel weiter eingesetzt werden. „Es bleibt dabei“, meinte Sportchef Frank Baumann: „Guter Fußball garantiert bessere Ergebnisse.“ Aber eben nicht automatisch. Der Unterschied zu sonst könnte nun sein, so Kohfeldt, dass auf die eine oder andere Kombination im Offensivspiel verzichtet wird: „Der Ball kann auch mal schneller ins letzte Drittel kommen. Wir müssen die Chancen auch erzwingen.“ Ob sein auf schönen Fußball ausgerichtetes Team das kann? Abwarten.

Werder Bremen muss vor Weihnachten gegen Mainz 05 dringend gewinnen

Ausgerechnet die Abreibung in München bietet dabei eine gute Vorlage: Da wurde in Halbzeit eins mehrfach Milot Rashica ziemlich schnörkellos auf die Reise geschickt. Einmal langte der Kosovare dann auch zu. Wiederholung erwünscht.

Im Gegensatz zum Einbruch in der zweiten Halbzeit. Bei aller Klasse des Rekordmeisters, „das geht so nicht“, betonte Kohfeldt noch einmal. Die Köpfe hängen zu lassen und aufzugeben, sei keine Option. Auch das hat er seinen Spielern noch einmal deutlich mitgeteilt. „Natürlich waren sie nach dem Spiel in München nachdenklich“, berichtete der Coach des SV Werder Bremen, der weiter den Rückhalt seiner Mannschaft spürt: „Aber sie sind bereit für Mainz. Sie haben schon bewiesen, dass sie mit diesem Druck umgehen können. Und auch, wenn ich für diese Aussage wieder zerrissen werden sollte: Ich glaube an meine Spieler!“

Jetzt muss der Glaube nur noch in einen Sieg münden. Es wäre übrigens erst der vierte in der laufenden Hinrunde und der zweite im Weserstadion. Gelingt das gegen den Tabellen-14. aus Mainz nämlich nicht, dann ist es mit der Besinnlichkeit in Bremen ganz vorbei, dann brennt kurz vor Weihnachten der Baum. Hinweis: Hier erfahrt Ihr, wie ihr das Werder-Spiel gegen Mainz live im TV oder Stream sehen könnt. (kni)

