Werder Bremen im Live-Ticker gegen 1. FC Köln: Fanmarsch läuft - ungefähr 4.500 Werder-Fans dabei

Werder Bremen im Live-Ticker gegen 1. FC Köln: Vor dem wichtigen Bundesliga-Spiel steigt ein großer Fanmarsch durch Bremen. © Cottäus

Werder Bremen im Liveticker gegen den 1. FC Köln: Alle Tore, News und Infos vom Bundesliga-Spiel heute im Weserstadion - alles live im Live-Ticker der DeichStube.

12.22 Uhr: Vor allem im vorderen Bereich das Fanmarsches qualmt und brennt es inzwischen immer wieder gewaltig. Die Polizei appelliert an die Fans, das Abbrennen von Pyrotechnik zu unterlassen.

12.21 Uhr: Fanmärsche vor wichtigen Spielen - das war für Werder zuletzt ein gutes Omen! Fragt mal in Berlin nach oder beim SSV Jahn Regensburg nach.

12.19 Uhr: Die Bremer Polizei begleitet den Marsch natürlich, sagt regelmäßig Sicherheitshinweise durch. Bisher läuft aber alles glatt. Ein kurzer Schwenk zum Osterdeich: Dort wurde schon ein Wasserwerfer der Polizei gesichtet. Hoffentlich wird der nachher bei einer friedlichen grün-weißen Party nicht gebraucht.

12.16 Uhr: Sehr schön: Einige Fans scheren kurz vor der Kunsthalle kurz aus, um sich beim Bäcker noch schnell ein Franzbrötchen neben die Bierdose zwischen die Finger zu klemmen! Klassenerhalts-Küche.

12.15 Uhr: Fans über Fans, echt unglaublich, wie viele Grün-Weiße ihr Team heute zum Klassenerhalt schreien wollen - und zwischen Schnoor und Dom schon mal damit anfangen.

12.10 Uhr: Die DeichStube ist natürlich auch vor Ort: Daniel Cottäus berichtet für euch live vom Corteo.

12.07 Uhr: Laut Polizei nehmen übrigens ungefähr 4.500 Menschen am grün-weißen Fanmarsch teil.

12.01 Uhr: Die Bremer Innenstadt platzt aus allen Nähten, Grün und Weiß soweit das Auge reicht. Der Fansmarsch mit Tausenden Fans setzt sich in Bewegung Richtung Weserstadion!

12.00 Uhr: Moin aus der DeichStube! Nachher steigt das wichtige Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln, jetzt ist es aber bereits Zeit für den großen Fanmarsch. Los geht es an der Domsheide.

Der SV Werder Bremen im Liveticker gegen 1. FC Köln: Anpfiff im Wohninvest Weserstadion ist um 15.30 Uhr, die Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften kommen um 14.30 Uhr. Der Live-Ticker startet hier aber bereits mit dem Fanmarsch um 12 Uhr. Alle Tore, News uns Infos vom Bundesliga-Spiel gibt es dann hier live im Liveticker der DeichStube!

Weiter mit dem Vorbericht:

Werder Bremen und die Lust auf den Klassenerhalt: Machen die Bremer gegen den 1. FC Köln alles klar?

Der SV Werder Bremen muss am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) im Heimspiel gegen den 1. FC Köln ran. Gelingt den Grün-Weißen mit einem Heimsieg der Klassenerhalt in der Bundesliga? Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Eichhörnchen sind ja ganz putzige Tierchen und sehr beliebt. Doch im Fußball stehen die Nagetiere für das mühselige und langsame Einsammeln von Punkten – und so verläuft auch die Rückrunde des SV Werder Bremen. Der Aufsteiger ist zwar nie so richtig in Abstiegsgefahr geraten, hat es aber auch stets verpasst, den Klassenerhalt vorzeitig perfekt zu machen. Im letzten Heimspiel der Saison am Samstag gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) soll sich das nun ändern und das Ziel einen Spieltag vor Saisonende endlich erreicht werden. „Die Lust darauf ist groß“, versichert Coach Ole Werner, warnt aber zugleich: „Du musst diesen letzten Schritt auch gehen, und der ist oftmals der schwerste.“

Werder Bremen im Liveticker gegen gegen 1. FC Köln: „Die Lust auf den Klassenerhalt ist groß“

Ein Punkt würde dafür eigentlich schon reichen, weil die Tordifferenz der Schalker auf dem Relegationsplatz so schlecht ist. Doch Ole Werner will sich grundsätzlich nicht auf andere verlassen, sondern selbst die letzten Zweifel beseitigen. „Wir wissen, wie die Tabelle aussieht und dass 35 Punkte nicht die Punktzahl sind, mit der man sicher in der Liga ist. Deswegen wollen wir gegen Köln den Sack zumachen. Mit einem Sieg haben wir unser Ziel ganz sicher erreicht“, betont der Coach des SV Werder Bremen. Deswegen werde er sich während der Partie nicht über die Spielstände auf den anderen Plätzen informieren lassen. Und er ist auch nicht alle Konstellationen durchgegangen, wie Werder auch ohne eigenes Zutun gerettet sein könnte. „Konkret rechnen kann man am letzten Spieltag“, findet der 35-Jährige.

Der Frust nach der ärgerlichen, weil so späten 1:2-Niederlage bei RB Leipzig ist schnell verflogen. Das liegt auch an den guten Personalmeldungen. Niclas Füllkrug ist nach seinen Wadenproblemen endlich bereit zum Comeback und dürfte gleich in der Werder-Startelf stehen. Auch alle anderen angeschlagenen Spieler sind wieder fit. Es fehlen lediglich Amos Pieper, Felix Agu und Dikeni Salifou. „Sehr, sehr konzentriert“ sei die Mannschaft im Training zu Werke gegangen, so Werner: „Da war gut Feuer drin. Wie immer am Ende einer Saison knistert es ein wenig. Angespannt, aber nicht verbissen, sondern mit Vorfreude.“

Der SV Werder Bremen im Liveticker gegen gegen 1. FC Köln: Mit einem Heimsieg den Klassenerhalt klarmachen

Werder Bremen will es jetzt wissen - trifft dabei aber auf einen ganz besonderen Gegner: Der 1. FC Köln hat die Bremer im Hinspiel nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen und ein 7:1 bejubelt. „Die ersten drei Dinger haben wir uns durch leichte Ballverluste quasi selbst reingehauen - und dann haben wir auch kein Stoppschild mehr gesetzt“, blickt Ole Werner mit Schaudern zurück und fordert: „Wir müssen im Lauf- und Zweikampfverhalten sowie in den Umschaltmomenten ganz anders auf der Höhe sein und viel besser Fußball spielen.“ Gegen bereits gerettete Kölner ist das eine echte Herausforderung. Die strotzen nach drei Auswärtssiegen in Folge nur so vor Selbstvertrauen in der Fremde und könnten bei einem weiteren Dreier den Vereinsrekord von 1991/92 einstellen. Und der bestens gelaunte Trainer Steffen Baumgart hat wie vor dem Hinspiel wieder eine besondere Ausnahme gemacht und seine Aufstellung verraten. Ein bisschen frech ist das schon, aber Werner begegnet dem typisch norddeutsch: „Damals wie heute war da nichts Überraschendes dabei.“

Werner braucht solche Spielchen nicht. Deswegen behält er seine Startelf wie immer für sich. Aber beim Thema Fans wird er diesmal ein bisschen emotionaler, spricht deren Unterstützung explizit an und wünscht sich, dass alle gemeinsam „den letzten Schritt gehen“. Was in Heimspielen aber schon an diese putzigen Eichhörnchen erinnert. Denn im stets ausverkauften Wohninvest Weserstadion holte Werder Bremen in der laufenden Saison nur 16 von 48 möglichen Punkten und ziert damit das Tabellenende der Heimtabelle. Das schreit förmlich nach einem versöhnlichen Abschluss – inklusive Klassenerhalt. (kni)