Werder Bremen in Torlaune: Kownacki und Füllkrug schießen den FC Toulouse ab

Werder feiert deutlichen Sieg

Der SV Werder Bremen hat sein Testspiel gegen den FC Toulouse mit 5:2 (1:1) gewonnen. Vor 1600 Zuschauern im Parkstadion in Zell am Ziller zeigten sich vor allem Niclas Füllkrug und Dawid Kownacki in Torlaune - beiden Stürmern gelang ein Doppelpack.

Zell am Ziller – Die Siegesserie hält. Der SV Werder Bremen hat auch das dritte Testspiel der Saisonvorbereitung gewonnen, im Parkstadion von Zell am Ziller gelang dabei vor knapp 1500 Zuschauern ein kleines Torfestival. Gegen den französischen Erstligisten und amtierenden Pokalsieger FC Toulouse schoss die Mannschaft von Trainer Ole Werner einen 5:2 (1:1)-Erfolg heraus. Die beiden Angreifer Niclas Füllkrug und Dawid Kownacki überzeugten dabei jeweils als Doppelpacker.

Zunächst deutete aber nichts auf ein derartiges Spektakel hin. Wirklich verwöhnt wurden die Fans des SV Werder Bremen in der Anfangsphase nämlich nicht. Der Bundesligist offenbarte bei Dauerregen einige Probleme im Spielaufbau, in der Defensive mangelte es mitunter an der Abstimmung. In der zwölften Minute hatten die Bremer dann Glück, dass der Schiedsrichter nicht auf Elfmeter für den FC Toulouse entschied, denn Niklas Stark hatte im Strafraum das Bein stehen lassen und Gegenspieler Ibrahim Cissoko zu Fall gebracht. Zwei Minuten später fiel dann trotzdem das 0:1, weil Anthony Jung nicht entschlossen genug verteidigte und Mamady Bangre recht ungehindert in Richtung Tor laufen und zum Abschluss kommen durfte (14.).

Oliver Burke überzeugt im Testspiel des SV Werder Bremen gegen den FC Toulouse als rechter Schienenspieler

Bei Werder Bremen dauerte es eine ganze Weile, ehe es offensive Akzente gab – auch weil Marvin Ducksch in aussichtsreicher Position gleich mehrfach von seinen Teamkollegen übersehen wurde. Doch dann ergriff Oliver Burke, der gegen den FC Toulouse überraschend als Rechtsverteidiger aufgeboten wurde, die Initiative. Der Schotte nutzte sein Tempo und brach immer wieder bis zur Grundlinie durch, zunächst bereitete er so eine gute Chance von Justin Njinmah vor (31.). Kurz darauf legte Burke perfekt auf Leonardo Bittencourt ab, dessen Schuss jedoch vom gegnerischen Keeper entschärft wurde (35).

Eine Minute später war der Ausgleich dann aber fällig. Dieses Mal setzte Jung gut Njinmah in Szene, der den Ball wiederum für Romano Schmid in Position brachte. Der Österreicher rauschte mit vollem Tempo heran und traf per fulminantem Flachschuss zum jetzt verdienten 1:1 (36.). Beinahe hätte der SV Werder Bremen die Partie gegen den FC Toulouse sogar noch komplett im ersten Durchgang gedreht, doch ein Njinmah-Abschluss flog ganz knapp über den Kasten (43.).

Werder Bremen tauscht zur Halbzeitpause komplett durch - und dreht gegen den FC Toulouse auf

Wie schon bei den vorherigen Tests wechselte Ole Werner zur Pause komplett durch, es dauerte genau vier Minuten und Werder Bremen lag gegen den FC Toulouse vorne. Youngster Leon Opitz war auf der linken Seite Richtung Strafraum marschiert, hatte Dawid Kownacki bedient, der einen ganz leichten Stoß von hinten erhielt. Der Unparteiische pfiff nach kurzem Überlegen, Niclas Füllkrug verwandelte den schmeichelhaften Elfmeter souverän – 2:1. Kurz darauf hätte der Nationalstürmer nach Flanke von Marco Friedl beinahe erhöht, doch er traf im Fallen nur die Latte (53.).

Stattdessen fiel auf der Gegenseite der erneute Ausgleich. Opitz ließ seinen Gegenspieler ungehindert flanken, im Zentrum hielten Christian Groß und Amos Pieper gehörigen Sicherheitsabstand zu Ado Onaiwu, der unhaltbar einköpfte (57.). Doch Werder Bremen schlug gegen den FC Toulouse postwendend zurück – und zwar in Person von Dawid Kownacki, dem somit schon sein dritter Treffer während dieser Vorbereitung gelang. Dieses Mal war er per Kopf nach einer Ecke von Ilia Gruev zur Stelle (62.). Exakt zehn Minuten später war dann wieder Füllkrug an der Reihe, der bei einer flachen Freistoß-Hereingabe von Niklas Schmidt perfekt einlief und zum 4:2 einschoss (72.).

Werder Bremen siegt deutlich gegen den FC Toulouse - Niclas Füllkrug und Dawid Kownacki schnüren einen Doppelpack

Und Werder Bremen stürmte munter weiter. Bei einem Konter trieb Füllkrug den Ball nach vorne, passte zu Nick Woltemade, der Übersicht bewies und Kownacki bediente. Der polnische Neuzugang setzte den Ball anschließend ganz überlegt ins lange Eck (82.). In der Schlussphase des Testspiels gegen den FC Toulouse hatten die Grün-Weißen sogar noch weitere gute Gelegenheiten, doch die Werder-Fans waren auch so begeistert, feierten ihre Mannschaft für einen torreichen Nachmittag und schickten zum Abschluss einen lautstarken Wechselgesang durchs Zillertal. (mbü)

Werder Bremen (1. Halbzeit): Pavlenka - Rapp, Stark, Salifou - Burke, Stage Jung - Bittencourt, Schmid - Ducksch, Njinmah

Werder Bremen (2. Halbzeit): Zetterer - Pieper, Groß, Friedl - Mbom, Gruev, Opitz - Schmidt, Woltemade - Kownacki, Füllkrug.

Das Testspiel im Liveticker nachlesen:

Niclas Füllkrug und Dawid Kownacki schnüren Doppelpack: Werder Bremen gewinnt Testspiel gegen den FC Toulouse

90. Min: Und dann ist Schluss! Werder gewinnt auch das dritte Testspiel der Vorbereitung und schlägt den FC Toulouse mit 5:2 (1:1). Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die Bremer vor allem zum Ende hin die etwas besseren Chancen besaßen, zeigten die Grün-Weißen im zweiten Abschnitt eine furiose Leistung. Die zur Pause eingewechselten Niclas Füllkrug und Dawid Kownacki schnürten jeweils einen Doppelpack, getrübt wurde die Leistung nur durch das zwischenzeitliche 2:2 von Ado Onaiwu. Am Ende steht aber ein auch in der Höhe völlig verdienter Erfolg des Bundesligisten.

87. Min: Nächste gefährliche Aktion des SV Werder! Erst versucht Nick Woltemade Leon Opitz in Szene zu setzen, doch der Ball kann gerade noch abgefangen werden. Kurz darauf steckt Woltemade erneut auf Opitz durch, dieses Mal bringt der linke Schienenspieler das Leder flach vors Tor - allerdings findet sich dort kein Abnehmer.

86. Min: Die knapp 1600 Zuschauer im Parkstadion halten es natürlich mehrheitlich mit dem SV Werder - für sie hat sich der heutige Ausflug definitiv gelohnt. „Werder“- und „Bremen“-Sprechchöre schallen nun über den Platz. Die zweite Halbzeit läuft absolut nach dem Geschmack der Bremer Anhänger.

83. Min: TOOOOR für Werder! Dawid Kowinacki macht das 5:2. Niclas Füllkrug nimmt Nick Woltemade mit, der den Ball kurz vor dem Strafraum links auf Kownacki rauslegt. Der Neuzugang schließt mit links in die lange Eck ab und trifft zum zweiten Mal an diesem Tag.

81. Min: Und das war durchaus gefährlich! Schmidts Schuss kann vom Toulouser Schlussmann nicht festgehalten werden, den Abpraller kann der etwas überrascht wirkende Dawid Kownacki aber nicht richtig verarbeiten.

80. Min: Jetzt gibt es einen Freistoß aus aussichtsreicher Position für den SV Werder. Niklas Schmidt wurde etwa 20 Meter vor dem Tor gefoult, jetzt steht der 25-Jährige bereit.

79. Min: Nachwuchsmann Leon Opitz macht das gar nicht so schlecht als linker Schienenspieler. Hat ein gutes Tempo, ist manchmal aber noch etwas hektisch beim ersten Kontakt - wie gerade, als er einen guten Angriff verstolpert.

75. Min: Es gibt leider auch schlechte Nachrichten: Marco Friedl muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Für den Kapitän kommt Daniel Ihendu ins Spiel.

Werder Bremen gegen den FC Toulouse im Liveticker: Niclas Füllkrug erhöht nach cleverer Freistoßvariante

73. Min: TOOOOOR für Werder, Niclas Füllkrug trifft zum 4:2! Was für eine clevere Freistoßvariante: Während sich die Spielertraube im Zentrum in Richtung Fünfmeterraum orientiert, spielt Niklas Schmidt den Ball an den Elfmeterpunkt - dort wartet Niclas Füllkrug, der Stürmer hämmert das Leder flach ins Tor.

72. Min: Rüdes Foul an Manuel Mbom auf der rechten Seite des Toulouser Strafraum, es gibt Freistoß.

71. Min: Das Spiel läuft wieder.

69. Min: Anschließend gibt es erstmal eine kurze Trinkpause.

68. Min: Der Ball ist schon wieder im Tor des SV Werder, doch dieses Mal zählt der Treffer nicht. Marco Friedl hatte einen katastrophalen Fehlpass gespielt, war dabei aber auch regelwidrig angegangen worden. Das Tor des FC Toulouse zählt deshalb nicht, es steht weiter 3:2.

65. Min: Ganz schön was los hier in diesem Testspiel. Werder ist im zweiten Durchgang spielbestimmend, musste aber nach einer Unachtsamkeit in der Innenverteidigung den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen. Dennoch ist die Bremer Führung verdient, schließlich hatte Werder neben den beiden Toren noch einige gute Chancen.

62. Min: TOOOOR für Werder! Dann ist es aber doch passiert, Dawid Kownacki bringt die Bremer nach einer Ecke von Ilia Gruev per Kopf erneut in Führung!

60. Min: Werder hat indes die nächste Chance auf einen Treffer: Nach einer Ecke kommt Marco Friedl zum Kopfball, Toulouse-Keeper Haug kratzt den Ball aber noch aus dem Winkel.

59. Min: Ab in die Schule: Der verletzte Naby Keita ist natürlich auch da. Der Neuzugang, der wegen einer Adduktorenverletzung pausieren muss, verfolgt von der angrenzenden Schule aus die Partie.

Werder Bremen gegen den FC Toulouse im Liveticker: Ado Onaiwu gleicht überraschend aus

57. Min: Tor für den FC Toulouse! Oha, wo kam denn dieser Treffer jetzt her? Die Franzosen kontern über die rechte Seite, die anschließende Flanke erreicht Ado Onaiwu am zweiten Pfosten. Der Angreifer hat keine Probleme und köpft für die Franzosen zum Ausgleich ein. Michael Zetterer im Bremer Tor hat keine Chance. Das nennt man wohl Effizienz!

56. Min: Werder ist in den ersten Minuten dieser zweiten Halbzeit deutlich präsenter als der FC Toulouse. Immer wieder schaffen es die Bremer, sich durch einen geordneten Spielaufbau nach vorne zu kombinieren. Die Franzosen wirken dagegen etwas überrascht ob der zielstrebigen Angriffsbemühungen der Grün-Weißen.

53. Min: Latte! Leon Opitz flankt an den zweiten Pfosten, wo Niclas Füllkrug der Ball bei der Annahme zwar etwas weit weg springt, doch der deutsche Nationalspieler kommt noch zum Abschluss. Der Ball landet an der Unterkante der Latte und springt von dort deutlich vor die Linie. Dawid Kownacki kommt dann einen Schritt zu spät.

52. Min: Werder setzt gleich nach, Mbom dringt nach schönem Zusammenspiel mit Woltemade über rechts in den Strafraum ein. Sein Querpass wird aber abgefangen, es gibt Ecke.

49. Min: TOOOOR für den SV Werder! Niclas Füllkrug nimmt sich den Elfmeter und donnert den Ball aus seiner Sicht oben links in die Ecke. Kann man mal so machen. Die Bremer führen damit mit 2:1!

48. Min: Elfmeter für Werder, aber diese Attacke gegen Dawid Kownacki war so harmlos, dass selbst die Werder-Fans über den Pfiff lachen... Über links war zuvor Leon Opitz in den Strafraum eingedrungen, sein Querpass hatte Kownacki erreicht, doch der Neuzugang wurde von hinten umgestoßen.

46. Min: Anpfiff! Die zweite Halbzeit zwischen Werder und dem FC Toulouse läuft!

Werder Bremen gegen den FC Toulouse im Liveticker: Die zweite Hälfte läuft - Werder wechselt komplett durch

16.30 Uhr: In der zweiten Halbzeit wird Werder mit einer komplett veränderten Mannschaft auflaufen. Diese Elf schickt Trainer Ole Werner für die kommenden 45 Minuten auf den Rasen: Zetterer - Pieper, Groß, Friedl - Mbom, Gruev, Opitz - Schmidt, Woltemade - Kownacki, Füllkrug.

16.28 Uhr: Auch Ole Werner ist begeistert von dem Auftritt von Oliver Burke, klopft dem Schotten beim Halbzeitpfiff gleich mehrfach auf den Rücken. Schade, dass für den 26-Jährigen jetzt schon Feierabend ist.

16.27 Uhr: Übrigens stand Frank Baumann vor Beginn des Testspiels den Medien Rede und Antwort - Werders Sportchef sprach dabei unter anderem über die Zukunft von Lee Buchanan und den möglichen Wechsel von Niklas Schmidt zum FC Toulouse.

16.18 Uhr: Zwischen Werder und dem FC Toulouse steht es nach einer intensiven ersten Halbzeit 1:1. Beide Teams zeigten viel Laufbereitschaft und versuchten, den Gegner durch ein frühes Pressing unter Druck zu setzen. Ein geordneter Spielaufbau war auf beiden Seiten damit kaum möglich, Torchancen waren zunächst Mangelware. Mit dem ersten Torschuss des Tages brachte Mamady Bangre die Franzosen dann etwas überraschend in Führung. Werder war in der Folge um eine Reaktion bemüht, aber vorerst nicht zwingend genug. Nach etwas mehr als einer halben Stunde gelang Romano Schmid dann aber doch der Ausgleich - der angesichts einiger weiterer Bremer Chancen auch hochverdient ist.

45. Min: Und dann ist Pause im Parkstadion!

44. Min: Dieser Oliver Burke als rechter Schienenspieler ist unglaublich: Gerade hat er schon die dritte Chance eingeleitet. Da muss sich der verletzte Mitchell Weiser warm anziehen...

43. Min: Nächster Abschluss des SV Werder: Über rechts kommt der Ball abermals in den Strafraum des FC Toulouse, Justin Njinmah kommt dort etwas glücklich an das Leder und feuert ab. Der Schuss ist aber einen Tick zu hoch angesetzt und fliegt über das Gehäuse der Franzosen.

42. Min: Werder erobert den Ball und kontert, doch der Ball von Justin Njinmah ist leider zu lang für Marvin Ducksch. Anschließend versucht es Romano Schmid mit einer Flanke, doch die findet keinen Abnehmer.

40. Min: Der Ausgleich ist absolut verdient. In den vergangenen Minuten hatte Werder deutlich mehr in die Offensive investiert, nun haben sich die Grün-Weißen mit ihrem ersten Treffer des Tages belohnt. Gelingt vor der Pause vielleicht sogar noch das Führungstor?

Werder Bremen gegen den FC Toulouse im Liveticker: Romano Schmid gleicht für die Grün-Weißen aus

37. Min: TOOOOR für Werder! Langer Ball von Anthony Jung auf Justin Njinmah, der mit dem Kopf ablegt. Romano Schmid kommt angeschossen und jagt die Kugel von der Strafraumkante ins Netz. Ein tolles Tor!

35. Min: Wieder ein Bremer Angriff über die rechte Seite, wieder ist Oliver Burke auf dem Weg. Der Schotte legt den Ball in den Rückraum, wo Leonardo Bittencourt abschließt - Toulouse-Schlussmann Haug kriegt gerade noch rechtzeitig die Hände hoch.

32. Min: Doppel-Chance für Werder: Nach einem Fehler im Aufbauspiel des FC Toulouse landet der Ball bei Marvin Ducksch, doch statt eines direkten Abschlusses versucht der Bremer noch, einen Verteidiger auszuspielen - und bleibt hängen. In der Folge setzen die Grün-Weißen erfolgreich nach, sodass der Ball bei Leonardo Bittencourt. Dessen Distanzschuss ist dann aber zu zentral.

31. Min: Kaum geschrieben kommt der SV Werder zu seiner ersten Chance: Über die rechte Seite stürmt Oliver Burke nach vorne, der Querpass des Schotten erreicht Justin Njinmah im Zentrum. Der Schuss des jungen Stürmers ist aber kein Problem für Toulouse-Keeper Kjetil Haug.

30. Min: Eine halbe Stunde ist im Parkstadion gespielt und der FC Toulouse hat in dieser Phase etwas mehr von der Partie. Während die Franzosen immer wieder mit Tempo auf Werders Abwehrkette zulaufen, fehlt den Bremern derzeit etwas die Idee, um offensiv gefährlich zu werden.

27. Min: Ibrahim Cissoko versucht es aus etwas mehr als 20 Metern mit einem Schuss, doch der Versuch ist zu zentral - Werder-Keeper Jiri Pavlenka kann mit den Fäusten parieren.

Werder Bremen gegen den FC Toulouse im Liveticker: 1600 Zuschauer im Parkstadion dabei

26. Min: Die Partie im Parkstadion in Zell am Ziller läuft wieder. Vor Ort sind übrigens 1600 Zuschauer mit dabei.

25. Min: Es gibt eine kurze Trinkpause im Parkstadion. Justin Njinmah bekommt von Marvin Ducksch eine Ansage, weil der Rückkehrer aus Dortmund gerade bei einem Konter zu egoistisch unterwegs gewesen ist.

22. Min: Leonardo Bittencourt dringt auf der rechten Seite in den Strafraum ein und legt den Ball auf Justin Njinmah quer. Der junge Angreifer will den Ball mit der Hacke weiterleiten, doch sein Pass wird abgefangen. Schade, da war mehr drin.

21. Min: Beide Teams spielen unheimlich intensiv und versuchen mit einem hohen Pressing, an den Ball zu kommen. Das führt aber noch nicht zu den erwartbaren Lücken, vielmehr sorgen Ungenauigkeiten dafür, dass Torchancen zurzeit Mangelware sind.

18. Min: Werder attackiert weiterhin früh und erkämpft sich so einen Freistoß aus halblinker Position. Marvin Ducksch bringt den Ball herein, doch die Bremer kommen auch im zweiten Versuch zu keinem Abschluss. Jens Stage hatte das Leder an der Strafraumgrenze in die Füße eines Verteidigers des FC Toulouse abgelegt.

17. Min: Der Führungstreffer des FC Toulouse hat sich nicht angedeutet, viel mehr war der Schuss von Bangre die erste Torchance im Spiel. Werder ist nun um eine Reaktion bemüht.

Werder Bremen gegen den FC Toulouse im Liveticker: Mamady Bangre schießt die Franzosen in Führung

15. Min: Tor für den FC Toulouse! Mamady Bangre läuft von der rechten Seite ins Zentrum und schließt mit dem linken Fuß ins lange Eck ab. Werder-Keeper Jiri Pavlenka hat keine Chance, es steht 1:0 für die Franzosen.

12. Min: Ibrahim Cissoko geht von der linken Position mit Tempo in den Strafraum und dort an Niklas Stark vorbei. Der Bremer Verteidiger lässt das Bein stehen, was den Angreifer des FC Toulouse zu Fall bringt. Der Schiedsrichter pfeift allerdings nicht - Glück für Werder.

9. Min: Die Bremer sind jetzt aber etwas besser im Spiel, haben in diesen Minuten mehr Ballbesitz. Da aber auch der FC Toulouse früh anläuft, kommt ein flüssiger Spielaufbau zurzeit nicht zustande.

8. Min: Beinahe die erste Chance für Werder: Die Bremer pressen hoch, Romano Schmid zwingt seinen Gegenspieler zu einem Fehler. Der Ball springt zu Marvin Ducksch, der aus 16 Metern abzieht - sein Schuss ist aber zu harmlos. Ein Treffer hätte aber ohnehin nicht gezählt, denn der Schiedsrichter hat beim Einsatz von Schmid auf Foul entschieden.

6. Min: Jetzt mal ein Freistoß für den FC Toulouse von der halblinken Seite, doch die Franzosen für den Standard kurz aus und spielen lieber auf Ballbesitz. Das geht ein wenig schief, denn mehr als Einwurf in der eigenen Hälfte springt vorerst nicht raus. Bisher ist es in diesem Spiel eher ein ruhiges Abtasten.

3. Min: Die Bremer spielen erstmals in ihren neuen weißen Auswärtstrikots - müssen den Ball in diesen Anfangsminuten aber erstmal dem FC Toulouse überlassen. In der Dreierkette des SV Werder übernimmt Niklas Stark übrigens den mittleren Part, rechts wird der Ex-Berliner von Nicolai Rapp flankiert, auf der linken Innenverteidigerposition spielt Dikeni Salifou.

1. Min: Anpfiff! Das Spiel zwischen Werder Bremen und dem FC Toulouse läuft!

Werder Bremen gegen den FC Toulouse im Liveticker: Das Spiel läuft

15.27 Uhr: Soeben sind die beiden Mannschaften in das Parkstadion in Zell am Ziller eingelaufen. Die Haupttribüne ist bis auf den letzten Platz gefüllt, auch im weiteren Rund findet sich viel Grün und Weiß.

15.21 Uhr: Die vergangene Saison beendete der FC Toulouse in der Ligue 1 zwar nur auf dem 13. Tabellenplatz, dafür gewannen die Franzosen aber den Pokal durch einen 5:1-Sieg gegen den FC Nantes. Trotz dieses Erfolges musste Trainer Philippe Montanier in der Sommerpause allerdings gehen, als Nachfolger präsentierten die Lila-Weißen Carles Martinez Novell, der zuvor als Assistenztrainer tätig war.

15.13 Uhr: Wir wollen euch auch die Aufstellung des FC Toulouse nicht vorenthalten, mit dieser Startelf geht der französische Erstligist ins Spiel gegen den SV Werder: Haug - Suazo, Nicolaisen, Costa, Desler - Genreau, Sierro, Casseres, Bangre - Cissoko, Onaiwu. Auf der Bank sitzen zunächst Lacombe (Ersatztorwart), Keben, Diarra, Aradj, Edjouma, Chaibi, Restes, Mawissa, Rouault, Lahmadi, Zuliani, Traore, Serber und Watel.

15.04 Uhr: Vor dem ersten Testspiel im Trainingslager liegt hier im Parkstadion im Übrigen eine Unterschriftenliste aus. Der Grund: Die Werder-Fans machen mobil - sie wollen unbedingt ins Zillertal zurückkehren und verhindern, dass Werder sich künftig im Sommer woanders auf die Saison vorbereitet. Per Stadion-Durchsage kündigen sie eine Unterschriftenaktion an. Und sie haben tatsächlich noch eine Chance: Werder tendiert zwar zu einem Umzug nach Oberammergau, aber einige Organisationen kämpfen darum, dass Werder einen neuen Vertrag in Zell am Ziller erhält. Der bisherige Partner „zillertal.at“ hatte den Kontrakt nach zwölf Jahren nicht mehr verlängert. Hut ab, Werder-Fans für euren Einsatz. Auch die DeichStube liebt das Zillertal!

15.00 Uhr: Im vergangenen Jahr hat der SV Werder sein erstes Testspiel im Trainingslager im Zillertal übrigens gewonnen: Vor knapp einem Jahr feierten die Bremer einen späten 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC. Siegtorschütze war bei seiner damaligen Premiere im Werder-Trikot Neuzugang Oliver Burke. Ob der Schotte heute erneut als Torschütze glänzt?

14.49 Uhr: Lee Buchanan wird im Testspiel übrigens nicht mitwirken, der Brite ist angeschlagen und pausiert heute. Bereits am Freitagvormittag hatte der 22-Jährige die Mannschaftseinheit verpasst und lediglich individuell trainiert.

14.45 Uhr: Für den SV Werder ist das Testspiel gegen den FC Toulouse die dritte Partie in der Sommervorbereitung. Vor gut zwei Wochen hatten die Bremer in Verden mit 2:1 gegen die SV Drochtersen/Assel (Regionalliga Nord) gewonnen, am vergangenen Wochenende gab es in Westerstede einen 3:1-Sieg gegen den VfB Oldenburg (Regionalliga Nord).

Werder Bremen gegen den FC Toulouse im Liveticker: Die Aufstellung ist da - Justin Njinmah startet neben Marvin Ducksch

14.32 Uhr: Jetzt ist die Aufstellung des SV Werder Bremen da! Mit dieser Startelf legt die Mannschaft von Trainer Ole Werner los: Pavlenka - Burke, Salifou, Stark, Rapp, Jung - Stage, Schmid, Bittencourt - Njinmah, Ducksch.

Auf der Werder-Bank sitzen: Zetterer - Friedl, Pieper, Ihendu - Groß, Gruev, Mbom, Woltemade, Opitz, Schmidt - Kownacki, Füllkrug

14.24 Uhr: Moin aus dem Parkstadion im Zillertal! Die ersten Werder-Profis kommen ins Parkstadion und erhalten schon ordentlich Applaus. In einer Stunde geht es los mit dem Testspiel gegen den FC Toulouse. Die Hütte soll hier rappelvoll werden. Und Daumen drücken, das Wetter ist ein bisschen unbeständig. Eine Wolke versucht hier gerade tatsächlich bis auf den Platz runterzukommen...

Der SV Werder Bremen gegen den FC Toulouse im Liveticker: Anpfiff im Parkstadion im Werder-Trainingslager im Zillertal ist um 15.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit der Startelf-Aufstellung des SVW. Alle Tore, News und Infos vom Testspiel gibt es dann hier LIVE im Liveticker der DeichStube.

Werder Bremen gegen den FC Toulouse - der Vorbericht zum Testspiel:

Werder Bremen-Trainer Ole Werner rechnet beim Testspiel gegen FC Toulouse mit „erstem richtigen Härtetest“

Das nächste Testspiel steht an: Der SV Werder Bremen spielt am heutigen Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) während des Trainingslagers im Zillertal gegen den FC Toulouse. Was Trainer Ole Werner erwartet.

Bislang ist die Weste blütenweiß. Zwei Testspiele hat der SV Werder Bremen während der Sommervorbereitung bereits absolviert, gegen die beiden Regionalligisten SV Drochtersen/Assel (2:1) und VfB Oldenburg (3:1) sprangen dabei jeweils Siege heraus. Der nächste Kontrahent ist allerdings von einem ganz anderen Kaliber. Am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) gastiert der französische Erstligist FC Toulouse im Parkstadion von Zell am Ziller. Etliche Fans haben sich angekündigt, die Tribünenplätze sind bereits alle ausverkauft. Chefcoach Ole Werner rechnet unterdessen mit einer amtlichen Herausforderung.

Werder Bremen-Testspiel gegen FC Toulouse im Liveticker: Trainer Ole Werner voll Vollgas und Inhalte sehen

„Toulouse ist der französische Pokalsieger. Sie sind also eine Mannschaft, die auf dem Niveau spielt, das uns dann auch zum Saisonstart in der Bundesliga wieder erwarten wird“, erklärte der 35-Jährige. „Das ist sicherlich der erste richtige Härtetest.“ Werner weiß trotzdem ganz genau, was er von seiner Mannschaft im Test sehen will. „Für mich ist wieder wichtig, dass wir die Belastung von zweimal 45 Minuten gut durchbringen können“, betonte er. „Jeder soll wieder mindestens eine Halbzeit spielen und in der Zeit Vollgas geben.“ Doch das ist nicht alles. „Ansonsten möchte ich die Inhalte, die wir im Trainingslager einstudieren, möglichst schon sehen“, meinte der Trainer des SV Werder Bremen und schob hinterher: „Sicherlich noch nicht in Perfektion, aber in Ansätzen, die dann hin und wieder auch schon funktionieren sollen.“

Auch interessant: So sehen Fans das Testspiel Werder Bremen gegen FC Toulouse live im Internet-TV und Livestream!

Werder Bremen gegen FC Toulouse - Testspiel im Live-Ticker: Naby Keita, Mitchell Weiser und Milos Veljkovic fehlen

Fehlen wird Werder Bremen im Testspiel definitiv Naby Keita aufgrund seiner Adduktorenverletzung. Auch Mitchell Weiser (Muskelblessur und Infekt) sowie Milos Veljkovic (Bauchmuskelverletzung) sind nicht dabei. Beide absolvieren aktuell lediglich individuelle Trainingseinheiten. Beim Gegner FC Toulouse, der sich zunächst in Spanien und jetzt in der Alpenrepublik auf die neue Saison vorbereitet, lohnt ein besonderer Blick auf Thijs Dallinga und Zakaria Abouklhal. Das niederländische Duo erzielte in der abgelaufenen Saison insgesamt 33 Pflichtspieltore für den späteren Tabellen-13. der Ligue 1. (mbü)