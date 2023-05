Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Dominik Szoboszlai schockt Werder in der Nachspielzeit

So bitter! Werder verliert ganz spät in Leipzig

Von: Marten Vorwerk

Riesenenttäuschung beim SV Werder Bremen nach der bitteren 1:2-Last-Minute-Niederlage gegen RB Leipzig. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen verliert auf ganz bittere Art und Weise mit einem Gegentor in der sechsten Minute der Nachspielzeit mit 1:2 gegen RB Leipzig. Der Spielbericht der DeichStube.

Bremen – Was für ein Schock! Der SV Werder Bremen war nach einer wahren Energieleistung auf dem besten Weg zum vorzeitigen Klassenerhalt und kassierte dann doch noch eine extrem bittere 1:2 (0:0)-Niederlage beim Champions-League-Anwärter RB Leipzig. Leonardo Bittencourt hatte die Gäste in Führung gebracht (70.), dochWilli Orban (87.) und Mohamed Simakan (90.+6) drehten die Partie noch für den Favoriten. Zum zehnten Mal in Folge kassierten die Grün-Weißen zwei Gegentore und haben zwei Spieltage vor dem Saisonende nur noch fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der VfB Stuttgart belegt.

Werder-Coach Ole Werner hatte erneut umstellen müssen. Zwar stand der unter der Woche pausierende Milos Veljkovic zur Verfügung, dafür fiel Christian Groß kurzfristig mit Knieproblemen aus und verlängerte die Bremer Ausfallliste (Niclas Füllkrug, Amos Pieper, Felix Agu, Dikeni Salifou). Für Groß durfte Ilia Gruev als Sechser ran, es war die einzige Startelf-Veränderung im Vergleich zur 1:2-Heimpleite gegen den FC Bayern vor einer Woche. Also stürmte erneut Romano Schmid als Füllkrug-Ersatz an der Seite von Marvin Ducksch.

Durch die Ergebnisse der Konkurrenz war die Bremer Abstiegsgefahr vor der Partie noch nicht gebannt. Was Werner bei einem Aufsteiger als normal ansieht, aber er gestand auch kurz vor dem Anpfiff bei DAZN: „Wir haben in den letzten Wochen zu wenig Punkte geholt. Dafür gibt es aber Gründe. Man sieht ja auch heute, mit was für einem schmalen Kader wir hier sind.“ Statt der erlaubten 20 Spieler standen Werner verletzungsbedingt nur 18 Profis zur Verfügung. „Wir wollen trotzdem versuchen, mit einem Sieg den Deckel drauf zu machen“, gab sich der Coach kämpferisch.

Erst mal ging es Werder darum, das 0:0 zu halten. Die Bremer agierten gegen den Champions-League-Anwärter sehr defensiv, machten dort diszipliniert die Räume eng und gestatteten den Gastgebern dadurch lange Zeit keine Chance. Erst nach 20 Minuten kam Timo Werner nach einem rasanten Spielzug zu einer guten Möglichkeit, zielte aber zu hoch. Kurz darauf scheiterte der durchgebrochene Konrad Laimer an Werder-Keeper Jiri Pavlenka (21.). Die Leipziger konnten dieses Tempo aber nicht lange halten, weil Niklas Stark und Co. richtig gut verteidigten. Also griff Dominik Szoboszlai in die Trickkiste und zirkelte eine Ecke an den kurzen Pfosten – etwas Glück für Werder (42.).

Nach vorne ging bei den Gästen gar nichts. Vor allem von Ducksch war überhaupt nichts zu sehen. Allerdings schafften es Abwehr und Mittelfeld auch nicht, den Ball mal über ein, zwei Stationen nach vorne zu bringen. Meistens war die Kugel sofort wieder weg.

Das sollte sich nach der Pause überraschend ändern, Schmid gab mit seinem Fernschuss, der knapp am Pfosten vorbeirauschte, das Startsignal (55.). Ducksch scheiterte per Direktschuss nach Vorarbeit von Mitchell Weiser am stark reagierenden Janis Blaswich (64.) – und Bittencourt ‚ Kunstschuss landete über dem Tor (65.). Werder war plötzlich die bessere Mannschaft, rannte dabei aber fast ins Verderben. Denn Christopher Nkunku schloss einen Konter mit dem vermeintlichen 1:0 ab (66.). Doch der Video-Schiedsrichter beendete den Leipziger Jubel und schickte den Unparteiischen Florian Badstübner an den Spielfeldrand. Der sah auf dem Bildschrim einen Schubser von Mohamed Simakan an Bittencourt im Vorfeld des Konters und entschied auf Freistoß Bremen. Eine knifflige Entscheidung.

Jetzt war richtig Feuer und Hektik im Spiel. Das wusste Werder zu nutzen. Weiser überraschte die RB-Abwehr mit einem langen Einwurf auf Ducksch, der fast von der Grundlinie aus Jens Stage ins Spiel brachte. Und der bediente Bittencourt, der völlig freistehend das 1:0 erzielte – ein super Tor (70.). Die Gäste konnten ihr Glück kaum fassen, waren zum Teil aber auch mit ihren Kräften völlig am Ende. Von Krämpfen geplagt mussten Ducksch und Gruev runter (76.), für sie kamen Maximilian Philipp und Niklas Schmidt. Danach mussten auch Bittencourt (78.) und Schmid (86.) runter. Eren Dinkci und Manuel Mbom sollten den Vorsprung verteidigen.

Aber das gelang nicht, weil der Leipziger Druck einfach zu groß wurde. Hatte Pavlenka gegen Nkunku noch gradios pariert (77.), war er beim Kopfball von Willi Orban chancenlos (87.). Zuvor hatten Stage und Anthony Jung eine Millisekunde nicht aufgepasst, aber das war auch ganz schwer zu verteidigen.

Und es kam noch schlimmer für die Gäste! Nach einem ärgerlichen Ballverlust von Stark an der Außenlinie, düpierte Nkunku die Bremer Abwehr – inklusive eines zockenden Friedls – und legte Simakan kurz vor dem Ende noch das 2:1 auf (90.+6). Werder war geschockt und muss nun weiter um den Klassenerhalt zittern. Nächsten Samstag gibt es einen weiteren Matchball im Heimspiel gegen den 1. FC Köln. (kni)



Weiter mit dem Liveticker:

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Dominik Szoboszlai schockt Werder in der Nachspielzeit

19.30 Uhr: Bittere Niederlage für Werder. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt trotzdem weiter fünf Punkte. Damit verabschieden wir uns vom Live-Ticker. Hier geht es weiter mit unserer gewohnten Nachberichterstattung.

90.+7 Min: Und dann ist Schluss! Werder kassiert eine späte Niederlage in Leipzig und muss die Heimreise ohne Punkte antreten.

90.+6 Min: Tor für Leipzig! Dominik Szoboszlai trifft zum 2:1! Niklas Stark verliert an der Außenlinie den Ball, wird dabei auch nicht gefoult. Christopher Nkunku läuft über links in den Bremer Strafraum und vernascht die halbe Defensive. Sein Pass findet am zweiten Pfosten Dominik Szoboszlai, der den Ball über die Linie drückt.

90.+4 Min: Es brennt im Werder-Straufraum. Nach einem Freistoß drischt Werner den Ball quer durch den Sechzehner. Werder kann sich gerade so befreien.

90.+2 Min: Philipp ist frei durch und schiebt ein. Der Bremer stand aber klar im Abseits.

90.+2 Min: Leipzig rennt an. Werder steht jetzt sehr tief.

90.+1 Min: Es gibt sieben Minuten Nachspielzeit.

89. Min: Auch dieses Ergebnis würde Werder hier sicher gerne mitnehmen. Das wäre der Klassenerhalt.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Willi Orban gleicht aus

87. Min: TOR für Leipzig. Orban nickt eine Flanke von Nkunku aus sieben Metern ein. Pavlenka ist noch dran. Aber das reicht nicht

86. Min: Schmid verlässt aufseiten der Bremer den Platz. Für ihn kommt Mbom, sein zweiter Einsatz in dieser Saison.

85. Min: Poulsen kommt nach einer Ecke zum Kopfball. Der Ball geht aber ein gutes Stück vorbei. Durchatmen.

83. Min: Sieben Minuten noch. Kann Werder hier tatsächlich drei Punkte aus Leipzig mitnehmen? Derzeit sieht es so aus. Werder verteidigt weiter stark. Leipzig kann kein Powerplay entfachen.

82. Min: Nächster Wechsel bei Leipzig. Schlager ersetzt Laimer.

79. Min: Mit dem aktuellen Zwischenstand wäre Werder rechnerisch gerettet!

78. Min: Danach wechselt Werder. Dinkci kommt für Bittencourt.

77. Min: Riesenparade von Pavlenka. Nkunku lässt mehrere Werder-Verteidiger stehen und versucht es ins kurze Eck. Pavlenka ist da!

75. Min: Gruev sieht Gelb. Danach wechselt Werder. Ducksch geht, für ihn kommt Philipp. Zudem geht Gruev, Schmidt ersetzt ihn.

74. Min: Bei einem Freistoß rauscht Nkunku unglücklich in Pavlenka rein. Werders Torhüter wird hart am Knie getroffen, kann aber weiterspielen.

73. Min: Leipzig wechselt: Gvardiol kommt für Klostermann, Kampl für Haidara

72. Min. Rudelbildung im Mittelfeld. Mittendrin ist Werders Torschütze Bittencourt. Szoboszlai sieht Gelb.

70. Min: Ducksch köpft den Ball im Sechszehner zu Stage. Der flankt an den zweiten Pfosten, da steht Bittencourt und schießt zum 1:0 ein!

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Bittencourt bringt Werder in Führung

70. Min: TOOOOOOR FÜR WERDER

68. Min: Das Tor zählt nicht. Schiri Badstübner entscheidet auf Foul an Bittencourt

67. Min: Das Tor wird überprüft. Simakan hatte Bittencourt in der Entstehung auf den Fuß getreten.

65. Min: TOR für RB Leipzig. Bittencourt verliert im Mittelfeld den Ball. Dann geht es schnell bei RB. Werner ist links durch und findet im Zentrum Nkunku, der nur noch einschieben muss.

64. Min: Ducksch! Da ist die Riesenchance. Einen Flachpass von links kommt zu Ducksch, der aus ein paar Metern an Blaswich scheitert.

64. Min: Werder hält weiterhin das Remis. Und das ist in dieser zweiten Halbzeit bisher verdient. Die beste Chance hatten sogar die Bremer durch Schmid.

61. Min: Werner zieht von rechts nach innen und schließt mit seinem schwächeren linken Fuß ab. Knapp links vorbei.

58. Min: Jetzt sieht auch Friedl Gelb. Er holt Nkunku unsanft von den Beiden. Gute Freistoßposition für RB. Nknuku schießt den Ball in die zweite Reihe.

57. Min: Jung stellt sich bei einem Freistoß in den Weg und bekommt dafür Gelb.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Großchance für Schmid

55. Min: Beste Werder-Chance! Bremen kombiniert sich gut durch. Ein Flachpass von der rechten Seite kommt über Umwege zu Romano Schmid. Der zieht aus 16 Metern ab. Der Ball zischt halbhoch knapp am Tor vorbei.

54. Min: Ducksch sucht mit einem hohen Ball Schmid. Der ist aber gegen die beiden Leipziger Innenverteidiger auf verlorenem Posten.

52. Min: Konrad Laimer kommt aus gut 20 Metern frei zum Schuss. Pavlenka taucht ab. Gute Parade.

49. Min: Niklas Stark und Nkunku rasseln im Mittelfeld mit den Köpfen zusammen. Beide können aber schnell weiterspielen.

48. Min: Gleiches Bild in den Anfangsminuten: Leipzig hat den Ball und sucht die Räume, Werder verteidigt.

46. Min: Beide Teams spielen ohne personelle Wechsel weiter.

46. Min: Die zweite Halbzeit läuft.

18.33 Uhr: Die Mannschaften sind auf den Platz zurückgekehrt. In wenigen Augenblicken geht es weiter mit der zweiten Halbzeit.

18.22 Uhr: Dieser Punkt würde Werder zum Klassenerhalt reichen. Der Vorsprung auf den 16. Platz, auf dem Schalke steht, beträgt in der Live-Tabelle zwar „nur“ sechs Punkte. Die Bremer haben aber das um 23 Tore bessere Torverhältnis. Das könnten die Königsblauen nicht mehr aufholen.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Keine Tore zur Halbzeit

18.17 Uhr: Und dann ist Halbzeit. Werder verteidigt das ganz ordentlich weg. Zweimal hatten die Gäste Glück, als Timo Werner und Konrad Laimer das 1:0 für RB auf dem Fuß hatten. Ansonsten hat RB viel den Ball, kommt aber nur selten durch die kompakte Werder-Abwehr.

45. Min: Eine Minute Nachspielzeit.

42. Min: Szoboszlai schießt einen Eckball von der linken Seite direkt aufs Tor. Der Ball klatscht an den Außenpfosten und geht dann ins AUus.

40. Min: Längst läuft Werder nicht mehr so hoch an wie in der Anfangsminuten. Leipzig spielt um den Sechzehner herum. Das hat langsam etwas von Handball.

36. Min: Henrichs foult Weiser in halbrechter Position 25 Meter vor dem Leipziger Tor. Der Leipziger bekommt gelb. Freistoß für Werder. Der fliegt wieder in Blaswichs Arme. Ducksch hatte ausgeführt.

34. Min: Laimer schickt Nkunku. Zum Glück hat der Franzose Probleme bei der Ballannahme. Das hätte eine Großchance werden können.

31. Min: RB Leipzig spielt den Ball um den Bremer Strafraum herum. Werner flankt, Simakan köpft knapp vorbei. Der Leipziger steht allerdings knapp im Abseits.

29. Min: Die Einschläge kommen näher. Die Gäste können sich nur noch selten befreien.

28. Min: RB kombiniert sich gut durch den Bremer Strafraum. Forsbergs Querpass kann die Werder-Defensive gerade noch klären.

25. Min: Benny Henrichs versucht es aus der Distanz. Der Ball zischt zwei Meter übers Tor.

24. Min: Werder muss erstmal durchpusten. Das waren zwei gute Chancen für die Hausherren.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Zwei gute Chancen für RB

23. Min: Niklas Stark foult Nkunku im Mittelfeld und sieht gelb. Seine neunte Verwarnung.

21. Min: Und gleich der nächste gute Abschluss für Leipzig. Konrad Laimer kommt im Sechzehner zum Schuss, Pavlenka taucht ab und hält den Ball fest.

20. Min: Dicke Chance für Leipzig. Timo Werner wird geschickt und nimmt den Ball herausragend mit links an und schließt mit rechts ab, knapp drüber

18. Min: Weiser setzt sich an der Mittellinie gut gegen Forsberg durch und kann vom Schweden nur durch ein Foul gestoppt werden.

15. Min: Ordentliche Möglichkeit für Werder. Weiser flankt von rechts. In der Mitte setzt sich Schmid fast gegen den größeren Simakan durch. Am Ende fälscht der Leipziger zur Ecke ab. Diese klären die Gastgeber.

14. Min: Werder stellt sich keineswegs hinten rein. Die Werner-Elf greift früh an, Leipzig kann sich kaum entfalten.

11. Min: RB ist bemüht, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen. Werder hält aber gut dagegen.

8. Min: Erster Abschluss der Gastgeber. Haidara wird von Nkunku bedient. Sein Abschluss aus knapp 20 Metern fängt Pavlenka sicher ab.

7. Min: Werder ist ganz gut drin und spielt hier ordentlich mit. RB kam noch nicht vors Werder-Tor.

4. Min: Jetzt der erste Freistoß für die Bremer. Ducksch flank aus dem Halbfeld, aber zu harmlos. RB-Keeper Blaswich fängt ab.

3. Min. Erster guter Angriff des SV Werder. Über rechts kombinieren sich die Gäste gut durch. Weisers Flanke wird geblockt. Erste Ecke für Werder.

2. Min: Und sofort ist zu erkennen, welche Mannschaft hier das Spiel machen will. RB gibt sofort Gas.

1. Min: Werder spielt in schwarz von rechts nach links. RB spielt in weiß.

1. Min: Das Spiel läuft.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Das Spiel läuft

17.28 Uhr: Und da kommen sie. In wenigen Augenblicken pfeift Schiedsrichter Florian Badstübner aus Nürnberg das Spiel an.

17.26 Uhr: Vier Minuten noch bis zum Anpfiff. Die Spieler stehen im Spielertunnel bereit. Kann Werder für die Überraschung sorgen und in Leipzig gewinnen? Auch ein Unentschieden würden die Gäste hier sicher gerne mitnehmen.

17.23 Uhr: Die Formkurven der beiden Mannschaften sehen durchaus unterschiedlich aus. Während RB die vergangenen drei Pflichtspiele (inklusive DFB-Pokal-Halbfinale) gewann, verloren die Werderaner zwei der letzten drei Spiele. Nur in Berlin gab es einen 4:2-Sieg.

17.19 Uhr: Gut für Werder: Aufseiten der Gastgeber kann Dani Olmo heute nicht mitwirken. Der Offensivspieler war zuletzt in bestechender Form. Er fällt aufgrund muskulärer Probleme aus.

17.16 Uhr: In etwas weniger als einer Viertelstunde geht es hier schon los. Und die Bremer dürfen sich wieder auf die großartige und lautstarke Unterstützung seiner Zuschauer freuen. 5500 Fans vom Osterdeich werden in der Red-Bull-Arena erwartet.

17.12 Uhr: Werner erklärt zudem, warum Christian Groß ausfällt und warum ihn Gruev ersetzt. „Grosso hat einen Erguss im Knie. Er steht zwar auf dem Spielberichtsbogen, wird aber nicht spielen können. Ilia hat in vergangenen Wochen immer wieder gute Leistungen gezeigt und sich das auch verdient, hier heute zu spielen.“

17.09 Uhr: Am Mikrofon bei dazn steht jetzt Werder-Coach Ole Werner und äußert sich zur Ausgangsposition im Abstiegskampf: „Wir sind Aufsteiger und schon die ganze Saison im Abstiegskampf. Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet, aber die letzten Wochen dennoch zu wenig gepunktet. Wir müssen immer damit rechnen, dass es bis zum letzten Spieltag geht und wollen heute den Deckel draufmachen.“

17.00 Uhr: Werder kann wieder etwas mehr durchatmen. Bayer Leverkusen hat gegen den VfB Stuttgart zum 1:1 ausgeglichen. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt wieder beruhigendere fünf Punkte.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Sachsen haben noch nie ein Heimspiel gegen Aufsteiger verloren

16.58 Uhr: Fun-Fact: RB Leipzig hat bisher 26 Heimspiele gegen Bundesliga-Aufsteiger bestritten. Davon verloren sie kein einziges (23 Siege, 3 Unentschieden). Das will Werder heute ändern.

16.54 Uhr: Die Bilanz dieser noch recht jungen Bundesliga-Begegnung zwischen Leipzig und Werder sieht übrigens nicht gut aus für die Norddeutschen. Nur zwei der zwölf Duelle gewann Werder. Neunmal siegte RB. In Leipzig holte Werder noch gar nichts. In fünf Auswärtspartien bei den Sachsen setzte es immer eine Niederlage, bei einem Torverhältnis von 3:13 Toren.

16.49 Uhr: Und jetzt geht der VfB in Führung. Damit springen die Schwaben auf Platz 15. Werders Vorsprung auf den 16. Bochum liegt bei vier Punkten, auf den 17. Schalke fünf Zähler. Es bleibt also spannend im Abstiegskampf, auf für der SV Werder. Ein Plus für die Grün-Weißen ist das Torverhältnis, was im Gegensatz zu Bochum und Schalke mehr als 20 Tore besser ist.

16.45 Uhr: Im früheren Spiel der Bundesliga steht es zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen nach 55 Minuten 0:0. Damit käme der VfB auf Rang 17 auf 29 Zähler. Werder steht bei 35 Punkten.

16.42 Uhr: Für beide Mannschaften ist das Spiel von großer Bedeutung. Während Werder mit seinem Sieg den Klassenerhalt endgülitg klarmachen kann, will RB Leipzig einen großen Schritt in Richtung Qualifikation zur Champions-League gehen.

16.36 Uhr: Und so wird Marco Rose die Hausherren ins Spiel bringen: Blaswich - Simakan, Klostermann, Orban, Hernichs – Laimer, Haidara – Szoboszlai, Forsberg – Werner, Nkunku. Erstmal auf der Bank Platz nehmen werden Nyland (ET), Diallo, Gvardiol, Halstenberg, Raum, Kampl, Schlager, Poulsen, Silva.

16.34 Uhr: Christian Groß fällt kurzfristig wegen Knieproblemen aus. Gruev ersetzt ihn im Zentrum vor der Abwehr.

16.33 Uhr: Auf der Bank der Bremer sitzen: Zetterer, Philipp, Dinkci, Schmidt, Buchanan, Mbom und Chiarodia.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Die Werder-Aufstellung ist da

16.30 Uhr: Und so bringt Coach Ole Werner seine Mannschaft heute in Spiel: Pavlenka – Stark, Veljkovic, Friedl – Weiser, Gruev, Jung – Bittencourt, Stage – Schmid, Ducksch.

16.22 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zum Live-Ticker des Bundesliga-Spiels vom SV Werder Bremen bei RB Leipzig. Gleich fliegen hier auch schon die Aufstellungen rein.

Der SV Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Anpfiff in Leipzig ist um 17.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 16.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News uns Infos vom Bundesliga-Spiel gibt es dann hier live im Liveticker der DeichStube!

Werder Bremen gegen RB Leipzig - der Vorbericht:

Dem Ziel so nahe: Der SV Werder Bremen kann gegen RB Leipzig den Klassenerhalt klarmachen

Der SV Werder Bremen muss am Sonntag (17.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) auswärts bei RB Leipzig ran. Gelingt den Grün-Weißen eine Überraschung und damit der vorzeitige Klassenerhalt gegen den aktuellen Tabellendritten der Bundesliga? Der Vorbericht der DeichStube.

Ob er es gegenüber seiner Mannschaft noch explizit als Verbot aussprechen wird, hat Ole Werner nicht verraten. Und doch unterstrich der Cheftrainer des SV Werder Bremen am Freitag mehr als deutlich, was er kurz vor dem anstehenden Auswärtsspiel bei RB Leipzig im Teamhotel auf gar keinen Fall sehen möchte: einen laufenden Fernseher.

Mit Sicherheit werde der „zwei Stunden vor unserem Spiel nicht eingeschaltet sein“, sagte Werner, was so viel heißen sollte wie: Was der VfB Stuttgart am Sonntag ab 15.30 Uhr in seinem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen macht, ist Werder Bremen völlig egal. Zur Erinnerung: Sollten der VfL Bochum, der bereits am Samstag den FC Augsburg empfängt, und eben Stuttgart ihre Spiele verlieren, wäre Werder schon vor dem Anstoß bei RB Leipzig der Klassenerhalt endgültig sicher. Worauf im Verein freilich alle hoffen. Nur sagen wollen sie es nachvollziehbarerweise nicht. Schließlich soll der Blick auf die Konkurrenz an diesem 32. Spieltag nicht vom Wesentlichen, also der eigenen Leistung ablenken.

Werder Bremen im Liveticker gegen RB Leipzig: Die Dreierkette muss einmal mehr umgebaut werden

„Alles, was auf anderen Plätzen passiert, haben wir nicht in der Hand. Deswegen schauen wir nur auf unser Spiel, denn nichts anderes können wir beeinflussen“, sagte Ole Werner, auf dessen SV Werder Bremen eine der schwersten Aufgaben zukommt, die es im deutschen Profifußball gerade so gibt. Von den vergangenen fünf Spielen haben die Leipziger um Trainer Marco Rose vier für sich entschieden, zuletzt das direkte und enorm wichtige Duell im Kampf um einen Champions-League-Qualifikationsplatz gegen den SC Freiburg. Auch im DFB-Pokalhalbfinale hatte sich RB Leipzig kurz zuvor gegen die Breisgauer durchgesetzt, sodass es am 3. Juni gegen Eintracht Frankfurt zur vierten Endspielteilnahme in den vergangenen fünf Jahren kommen wird. „Leipzig ist eine Topmannschaft. Sie haben auf allen Positionen viel individuelle Qualität und aktuell sehr wenig Verletzte, was ihrem Spiel in den vergangenen Wochen anzumerken war“, sagte Werner. Vor allem die Offensive des Tabellendritten hat es in sich.

Christopher Nkunku, Timo Werner, Dani Olmo, Dominik Szoboszlai – das sind alles Spieler, die jederzeit den Unterschied ausmachen können. „Für uns geht es darum, gut zu verteidigen und zu wissen, dass es nicht für alles immer eine ganz klare Lösung gibt“, sagte Werner – und erklärte: „Leipzigs Spieler sind mit ihrer individuellen Qualität in der Lage, Dinge aufzulösen, selbst wenn du es als Mannschaft oder als Einzelner gut machst.“ Vor diesem Hintergrund ist es für Werder Bremen umso bitterer, dass in Amos Pieper (sicher) und Milos Veljkovic (vielleicht) zwei Abwehrspieler ausfallen. Seine Dreierkette wird Werner gegen RB Leipzig vermutlich einmal mehr umbauen müssen.

Werder Bremen gegen RB Leipzig im Liveticker: Schafft das Team von Trainer Ole Werner den Klassenerhalt?

Und dennoch: Werder Bremen geht optimistisch in das Spiel gegen RB Leipzig, gegen die es in der Hinrunde eine knappe 1:2-Niederlage gesetzt hatte. Woher die Zuversicht kommt? „In erster Linie daher, dass wir zuletzt gegen Bayern München gezeigt haben, dass wir auch gegen starke Mannschaften Chancen haben, wenn wir kompakt verteidigen und unsere Momente suchen“, betonte Werner. In der Tat hatte Werder Bremen gegen den Rekordmeister gut mitgehalten und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Daran wollen sie in Leipzig nun vor rund 5500 Bremer Fans, die in der Red Bull Arena erwartet werden, anknüpfen.

Und zwar entweder in dem Wissen, noch Punkte für den endgültigen Klassenerhalt zu benötigen, oder aber mit dem angenehmen Gefühl, bereits gerettet zu sein – denn das Ergebnis aus Bochum sowieso und auch das aus Stuttgart dürfte sich trotz ausgeschaltetem Fernseher vor dem Anstoß bis zu den Profis des SV Werder Bremen herumgesprochen haben. (dco)