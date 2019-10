Bundestrainer Löw verzichtet auch in der Not auf Maxi Eggestein - aber wieso?

Bremen – Was Maximilian Eggestein am Mittwochabend macht? Vermutlich vor dem Flatscreen-TV hocken und Fußball schauen. Deutschland gegen Argentinien steht auf dem Plan – ein Testspiel, das unter einer Absagenflut leidet und dennoch ohne den Profi von Werder Bremen stattfindet.

Obwohl Joachim Löw insgesamt 13 Spieler nicht zur Verfügung stehen, verzichtet der Bundestrainer für die Spiele gegen Argentinien und Estland am Sonntag auf Eggestein. Dabei war der 22-Jährige noch im März als Perspektivspieler erstmals in den Kader der Nationalmannschaft berufen worden. Zwar blieb der Bremer damals gegen Serbien (1:1) und die Niederlande (3:2) ohne einen Einsatz, doch das Signal war klar: Maximilian Eggestein gehört zum erweiterten Kreis. Deshalb ist es ein wenig erstaunlich, dass ihn die aktuelle Absagenflut nicht erneut in Löws Aufgebot gezogen hat.

Werder Bremen: Sportchef Frank Baumann möchte Nicht-Nominierung von Maxi Eggestein „nicht öffentlich bewerten“

Erklärungen? Werder-Sportchef Frank Baumann hat keine. Er sagt gegenüber der DeichStube*, er möchte Löws Nominierung „nicht öffentlich bewerten“. Der Ex-Nationalspieler geht aber „fest davon aus, dass Maxi im Fokus des DFB steht“. Dass aktuell Spieler wie Hoffenheims Sebastian Rudy oder Schalkes Suat Serdar den Vorzug bekamen, mag daran gelegen haben, dass Eggesteins Saisonstart nicht optimal verlief. Wegen der personellen Probleme beim SV Werder Bremen musste er verschiedene Positionen spielen (unter anderem Rechtsverteidiger gegen Hoffenheim), dazu kamen Rückenprobleme.

Werder Bremen: Maximilian Eggestein und das Nationalteam - „Nur eine Frage der Zeit“

Alles Faktoren, die nicht gerade zu einer frühen Formstabilität führten. „Aber Maxi stellt sich vorbildlich in den Dienst der Mannschaft. Außerdem zeichnet ihn aus, dass er sich nur auf das konzentriert, was er beeinflussen kann“, meint Frank Baumann und deutet damit an, dass sich Maxi Eggestein, der im Sommer noch die U21-EM als Stammkraft absolviert hatte, über die Nationalmannschaft aktuell keine Gedanken macht. Muss er auch nicht, betont Baumann, denn für den Werder-Manager ist klar: „Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Maxi regelmäßig beim DFB dabei ist.“ (csa)

*DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Noch mehr News von Werder Bremen

Wie genau schauen Werder Bremen, andere Bundesliga-Clubs und sonstige Profiteure eigentlich bei Werbepartnerschaften mit Wettanbietern auf deren Geschäftstätigkeiten? Offenbar nicht genau genug, sagen deutsche Behörden und haben zwischen Profivereinen und Online-Wettanbietern ins Visier genommen. Wann steht er wieder auf dem Platz? Und bleibt er bei Werder Bremen? Die Zukunft von Fin Bartels bleibt offen. In seiner DeichBlick-Kolumne schreibt Klaus Allofs über Werder Bremen: „An dem Frankfurt-Elfmeter ist Milot Rashica gewachsen.“ Der Härtest vor den Härtetests – Philipp Bargfrede arbeitet weiter an seinem Startelf-Comeback für Werder Bremen.