Zeit für den nächsten Schritt: Nationalspieler im Werder-Testspiel gegen den VfB Oldenburg wieder dabei

Von: Malte Bürger

Der SV Werder Bremen möchte mit Naby Keita (mi.) im Testspiel gegen den VfB Oldenburg (Sonntag im DeichStube-Liveticker) den nächsten Schritt machen. © gumzmedia

Für den SV Werder Bremen steht am Sonntag (15 Uhr im DeichStube-Liveticker) das zweite Testspiel in Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison an: Die Mannschaft von Trainer Ole Werner testet in Westerstede gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg - der Vorbericht der DeichStube.

Bremen – Es darf gefeiert werden. Zumindest bei den Gastgebern, schließlich wird die Kreisstadt Westerstede 900 Jahre alt. Und genau aus diesem Grund schaut am Sonntag auch der SV Werder Bremen vorbei. Als Geschenk zu diesem besonderen Ereignis quasi. Doch der Bundesligist will mehr sein als nur ein Gratulant. Vielmehr möchten die Grün-Weißen beim Testspiel gegen Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg (Sonntag, 15 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) den nächsten Schritt in der Vorbereitung machen.

Werder Bremen-Testspiel gegen den VfL Oldenburg: Naby Keita dürfte seine Premiere für Werder feiern

„Für die Nationalspieler wird es in erster Linie darum gehen, mal wieder in einem Wettkampf auf dem Platz zu stehen und eine gewisse Belastung abzudecken“, sagt Werder Bremens Chefcoach Ole Werner, der abermals plant, zwei komplette Teams jeweils 45 Minuten lang aufzubieten. Nach jetzigem Stand dürfte es neben den später zurückgekehrten Niclas Füllkrug, Romano Schmid, Ilia Gruev und Jiri Pavlenka somit in Westerstede auch das Debüt von Naby Keita zu sehen geben.

Doch auch wenn bei den Fans das Hauptaugenmerk auf diesen Akteuren liegen könnte, Ole Werner selbst schaut selbstverständlich auf den gesamten Kader. „Von allen anderen erwarte ich natürlich schon, dass sie ein Stück weiter sind und man insbesondere die Dinge, die wir im mannschaftstaktischen Bereich vorbereitet haben, erkennt.“

Werder Bremen-Testspiel gegen den VfB Oldenburg: Milos Veljkovic fehlt verletzt - Viele Ex-Bremer dabei

Am vergangenen Wochenende hatte Werder Bremen sein erstes Testspiel absolviert, in Verden gab es einen knappen 2:1-Erfolg gegen den Regionalligisten SV Drochtersen/Assel. Beim jetzigen Duell mit dem VfB Oldenburg sind derweil beim Gegner einige Spieler dabei, die selbst einmal am Osterdeich unterwegs waren. Die prominentesten Namen sind Sebastian Mielitz, Ole Käuper oder Ex-U23-Mann Marc Schröder. Aber auch Justin Plautz, Max Wegner, Rafael Brand oder Elijah Müller waren in Werders Nachwuchsbereich im Einsatz.

Definitiv nicht dabei ist unterdessen Milos Veljkovic. Der Bremer Innenverteidiger verpasste am Freitag das Teamtraining und absolvierte eine individuelle Einheit – wenig später teilte der Verein mit, dass sich der serbische Nationalspieler und Vize-Kapitän mit einer Bauchmuskelverletzung herumplagt. „Wir gehen davon aus, dass Milos im Laufe des Trainingslagers im Zillertal wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird“, sagt Clemens Fritz als Werder Bremens Leiter Profifußball. Der Bremer Tross wird am Mittwoch, 19. Juli, nach Österreich aufbrechen und dort bis zum 29. Juli die Vorbereitung fortsetzen. (mbü)