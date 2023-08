„Wir sind bereit für den Start“: Mit dem Pokalspiel bei Viktoria Köln beginnt für Werder die Pflichtspielsaison

Von: Daniel Cottäus

Ole Werner ist heiß auf den Saisonstart mit Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) gegen Viktoria Köln im DFB-Pokal. © gumzmedia

Es geht wieder los: Der SV Werder Bremen trifft am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) in der ersten Runde des DFB Pokals auf Viktoria Köln. Der Vorbericht zum Spiel.

Bremen – Ob es jetzt ein flammender Appell war, eine Liebeserklärung an den Fußball oder schlicht der Ausdruck purer Vorfreude, ist am Ende Interpretationssache. Fest steht jedoch: Ole Werner hat am Donnerstag bislang eher ungewohnte Töne angeschlagen. Während der Pressekonferenz vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal bei Drittligist Viktoria Köln (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Live-Ticker) hat der Cheftrainer des SV Werder Bremen die ihn auszeichnende norddeutsche Nüchternheit mal kurz abgestreift und zu einer Art „Heißmacher-Rede“ angesetzt. Und das klang dann so: „Nach zweieinhalb Monaten Pause freue ich mich wieder auf die Stimmung in den Stadien und auf die Emotionen, die ein Spieltag weckt. Das ist für mich das Salz in der Suppe und das, warum man Fußball spielt. All das geht jetzt wieder los. Wenn ich das so erzähle, kriege ich direkt Gänsehaut. Deshalb habe ich einfach Bock auf die Bundesliga, Bock auf den DFB-Pokal und Bock auf Werder.“

Werder Bremen im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln im DeichStube-Liveticker: Auftakt wird kein Selbstläufer

Wenn am Samstag im altehrwürdigen Stadion im Sportpark Höhenberg der Anpfiff zum ersten Bremer Pflichtspiel der Serie 2023/24 erklingt, liegt Werder Bremens bis dato letztes (in der Bundesliga am 27. Mai bei Union Berlin) exakt 77 Tage zurück. Ein Zeitraum, den die Verantwortlichen, Trainer und Spieler gut genutzt haben, wie Ole Werner befand. „Wir sind bereit für den Start. Ich bin mit dem körperlichen Zustand der Mannschaft zufrieden und auch mit dem, was wir an Inhalten an die Mannschaft gegeben haben“, sagte der 35-Jährige, der sein Team in den vergangenen Wochen in etlichen Trainingseinheiten und insgesamt sieben Testspielen auf die neue Saison vorbereitet hat. Bei Viktoria Köln soll sie nun möglichst mit einem souveränen Einzug in die zweite Pokalrunde beginnen. Dass das allerdings kein Selbstläufer wird, ist Werder bewusst. Und zwar aus zweierlei Gründen: Erstens ist der Verein in der Vergangenheit bereits mehrfach als Favorit krachend in der ersten Runde gescheitert. Und zweitens hat speziell auch die Analyse des diesjährigen Gegners für Respekt am Osterdeich gesorgt.

Werder Bremen gegen Viktoria Köln im DeichStube-Live-Ticker: Bremer gehen als Favorit an das DFB-Pokal-Spiel

Viktoria Köln hat die Vorsaison in der Dritten Liga im gesicherten Tabellenmittelfeld als Neunter beendet. Weder mit dem Aufstiegsrennen noch mit dem Abstiegskampf hatte die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen etwas zu tun. Zum Start in die neue Serie gab es am vergangenen Wochenende einen überzeugenden 3:1-Heimerfolg gegen den SC Verl, bei dem Ex-Bremer David Philipp vor der Pause einen 0:1-Rückstand ausglich, ehe sein Team in Hälfte zwei dank Toren von Donny Bogicevic und Patrick Koronkiewicz alles klar machte. Nun fiebert die Viktoria ihrer achten Teilnahme am DFB-Pokal entgehen, als Sieger des Landespokals Mittelrhein hatte sie sich in der Vorsaison dafür qualifiziert.

„Es ist ein spielstarker Drittligist. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Viktoria uns von der ersten Minute an alles abverlangt“, betonte Ole Werner, der neben den Standards auch „die sehr gute Struktur“ im Spiel des Gegners hervorhob. Daran, dass der sechsfache Pokalsieger Werder Bremen bei seiner 65. Teilnahme am Wettbewerb als klarer Favorit ins Spiel geht, besteht natürlich trotzdem kein Zweifel. Werner: „Es liegt an uns, unsere Leistung auf den Platz zu bringen und uns am Ende des Tages auch durchzusetzen.“

Werder Bremen im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln im DeichStube-Liveticker: Es ist das erste Aufeinandertreffen der Teams

In der vergangenen Saison endete die Bremer Pokalreise bereits in Runde zwei, nach einer Niederlage im Elfmeterschießen beim SC Paderborn, während die Kölner schon in Runde eins durch ein 0:5 gegen den FC Bayern München ausgeschieden waren. Das Spiel hatte damals vor 50.000 Fans im Rhein-Energie-Stadion des 1. FC Köln stattgefunden. Im ersten Duell überhaupt gegen Werder Bremen will Viktoria Köln nun im Sportpark Höhenberg die Überraschung schaffen. Erwartet wird ein ausverkauftes Haus mit über 8.000 Zuschauern, denen Trainer Janßen mit seiner Elf etwas bieten möchte.

„Jeder kann sich denken, wie sehr wir uns freuen, in unserem Wohnzimmer spielen zu können. Im Landespokal haben wir viel Schweiß gelassen für ein solches Spiel, das ist die Belohnung für die Jungs“, sagte der Ex-Profi. Und irgendwie klang auch das wie ein flammender Appell, wie eine Liebeserklärung an den Fußball oder schlicht wie der Ausdruck purer Vorfreude. (dco)