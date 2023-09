DFB-Doku enthüllt brisante One-Love-Nachricht von Schweinsteiger an Flick

Von: Andre Oechsner

Bastian Schweinsteiger wandte sich vor dem ersten WM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit einer brisanten Nachricht an Hansi Flick.

München – Bei den deutschen Übertragungen der vergangenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar figurierte Bastian Schweinsteiger als ARD-Experte. Vor dem ersten Gruppenspiel der DFB-Besten gegen Japan wandte sich der ehemalige deutsche Nationalspieler an Bundestrainer Hansi Flick. Die Nachricht hatte eine zu diesem Zeitpunkt äußerst pikanten Inhalt.

Bastian Schweinsteiger Geboren: 1. August 1984 (Alter 38 Jahre), Kolbermoor Profi-Stationen: FC Bayern, Manchester United, Chicago Fire Pflichtspiele für den FC Bayern: 500 (68 Tore, 99 Assists) Länderspiele für Deutschland: 121 (24 Tore)

Hansi Flick greift zum Handy, Nachricht von Bastian Schweinsteiger

Eigentlich war alles ganz normal. Na ja, so normal es eben sein kann vor einem Auftaktspiel in eine Fußball-Weltmeisterschaft. Amazon Prime hat das DFB-Team während des Turniers begleitet und strahlt nun in der Dokureihe „All or Nothing“ verschiedene Momentaufnahmen aus dem Innenleben der deutschen Mannschaft aus.

Wenige Stunden vor dem Auftaktspiel gegen Japan erreichte Bundestrainer Hansi Flick eine durchaus konfliktträchtige Nachricht von Bastian Schweinsteiger. Die Szenerie zeigt zunächst, wie Flick eine Analysesitzung vorbereitet, zu sehen ist auf einer Leinwand eine Trainingseinheit seiner Mannschaft. Als der Übungsleiter die Vorbereitungen abgeschlossen hat, greift er noch im Sitzungsraum zu seinem Smartphone.

DFB-Trainer Hansi Flick (l.) bekam vor dem ersten WM-Spiel eine brisante Nachricht von Bastian Schweinsteiger. © IMAGO/Laci Perenyi

„Schweini schreibt mir gerade, dass wir heute über das nervige Thema sprechen“

„Der Schweini schreibt mir gerade, dass wir heute über das nervige Thema sprechen“, zitiert Flick die Nachricht in den Raum. Dabei geht der deutsche Chefcoach durch eine Stuhlreihe. Ein Mitarbeiter aus dem DFB-Team lacht kurz und sagt mit Bezug auf Schweinsteigers Textnachricht: „Der hat einen Knall.“

Hintergrund: Die „One Love“-Binde sorgte zum damaligen Zeitpunkt für spannungsgeladene Diskussionen, die Schlagzeilen waren voll davon. Die Binde in Regenbogenfarben sollte sich gegen jede Form von Diskriminierung aussprechen. Mit inbegriffen war ein klares Statement gegen die Ausgrenzung von LGBTQ+*-Menschen, aber auch gegen Rassismus und Antisemitismus.

FIFA mit Binden-Verbot – „elendige Diskussion“ über „One Love“-Binde

Die FIFA unterband schließlich jene Form des Protests und wollte bei Durchsetzung mit einem Punktabzug hart durchgreifen. Die Auswahlen aus Deutschland, England, den Niederlanden, Belgien, der Schweiz, Wales, Frankreich, Dänemark sowie Norwegen und Schweden, die beide nicht für die WM qualifiziert waren, wollten an der Protestaktion teilnehmen, verzichteten aufgrund der FIFA-Maßnahmen dann aber darauf.

„Du hast elendige Diskussionen. Selbst am Mittagstisch am Spieltag diskutierst du mit Trainern oder Spielern, was richtig ist, was nicht richtig ist oder wie es hätte laufen können. Das ist unfassbar störend, weil es kam kein Fokus, keine Stimmung und Freude auf dieses Spiel auf“, kommentiert Dr. Stephan Nopp, Co-Trainer Spielanalyse. „Es war nur Thema: ‚Wie können wir...?‘ ‚Welche Aktion machen wir?‘ Es verpuffte eigentlich alles. Es prallte alles ab an dieser Diskussion.“

Wegen „One Love“-Diskussion? DFB-Team verlor Auftakt gegen Japan

Nach dem 1:0-Führungstreffer durch einen Elfmeter von Ilkay Gündogan ging das Spiel gegen Japan noch mit 1:2 verloren. Die aus der Bundesliga bekannten Ritsu Doan und Takuma Asano trafen für die Blue Samurai. Der Rest ist bekannt. Deutschland schied als Dritter frühzeitig in der Gruppenphase aus. (aoe)