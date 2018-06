Добро пожаловать в -Willkommen in Watutinki

Rustikaler Plattenbau statt Caipi-Flair am Zuckerhut: Die DFB-Elf startet endlich ins Unternehmen Titelverteidigung.

Moskau - Manuel Neuer ging lieber noch mal auf die Toilette. Der Kapitän war der letzte Spieler, der seinen Platz im Sonderflieger LH 2018 vom Flugzeugtyp A321 einnahm. Warum der Flugzeugtyp in diesem Fall wichtig ist? Ganz einfach: Schon im Flieger bekamen Jogis Jungs einen Vorgeschmack darauf, wie es in den nächsten Wochen in Russland zugehen wird: rustikal …

Zur Erinnerung: Vor vier Jahren hob der DFB-Tross noch mit einem zweistöckigen Airbus A380 in Richtung Brasilien ab. „Auf nach Russland! #Linienflug“, postete Weltmeister Mats Hummels daher mit einem Augenzwinkern kurz vorm Abflug ein Foto aus dem Flieger.

Zuckerhut-Zeiten sind vorbei

Hummels und seine Weltmeister-Kollegen des Jahres 2014 wissen, dass die Zuckerhut-Zeiten vorbei sind – in Russland steht eine neue Herausforderung an. Und die heißt Titelverteidigung! Dafür holten sich Teammanager Oliver Bierhoff, Co-Trainer Marcus Sorg, Stürmer-Coach Miroslav Klose, Kevin Trapp, Julian Brandt und Neuer vorm Abflug noch die Glückwünsche der DFB-Mitarbeiter in der Verbandszentrale in Frankfurt ab, ehe es im feinen Zwirn zum Frankfurter Flughafen ging.

Fesch im schwarzen Anzug starteten die Nationalspieler den Angriff auf den fünften Stern. Um kurz nach 17 Uhr Ortszeit war es dann so weit, der Weltmeister landete am Moskauer Flughafen Wnukowo. Eine knappe halbe Stunde später standen sie zum ersten Mal vor den Toren ihrer neuen Heimat für die nächsten vier Wochen: Watutinki. Rustikaler Plattenbau statt Strandgefühle mit Caipi wie vor vier Jahren.

Wann wird es ruhig um Gündogan und Özil?

Einer, der im brasilianischen Weltmeister-Jahr noch nicht mit dabei war, ist Ilkay Gündogan. Der Mittelfeldspieler von Manchester City meldete sich gestern ebenfalls über die sozialen Netzwerke aus dem Flieger zu Wort: „So gespannt auf die nächsten Wochen und mein erstes WM-Turnier mit der Nationalmannschaft.“ Kurz zuvor kochte das Thema Erdogan/Gündogan beziehungsweise Mesut Özil noch einmal hoch. Oliver Bierhoff bezog nochmals Stellung. Dass die Despoten-Debatte den sportlichen Erfolg der DFB-Truppe bei der WM gefährde, schloss der Teammanager dabei aus.

„Die Diskussionen sind keine Begründung für schwache Leistungen oder fehlende Ergebnisse. Ich mache mir weniger Sorgen um die Mannschaft, sondern eher um die beiden Spieler“, sagte Bierhoff der Bild. In Russland ist das Duo immerhin Tausende Kilometer von der in der Heimat weiterhin hitzig geführten Erdogan-Diskussion entfernt. Und im rustikalen Watutinki bleiben ihnen ohnehin nicht viel Möglichkeiten, sich auf andere Dinge außer Fußball zu konzentrieren.

bon

Lesen Sie auch: WM 2018 in Russland: Dieser Superstar tritt bei der Eröffnungsfeier auf