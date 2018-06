Countdown-Ticker zur WM 2018: Kuriose Regeländerung dank Luis Suarez 

Am Sonntag beginnt für die deutsche Nationalmannschaft das Projekt Titelverteidigung. Alles rund um das DFB-Team finden Sie vorab in unserem Countdown-Ticker.

Die Fußball-WM 2018 in Russland startet am 14. Juni um 17.00 Uhr mit dem Spiel Russland gegen Saudi-Arabien.

Für die DFB-Auswahl beginnt die Reise in ihr WM-Quartier am 12. Juni.

Das deutsche Team trifft am Sonntag den 17. Juni im ersten Gruppenspiel auf Mexiko. Es folgen die Partien gegen Schweden und Südkorea.

17.10 Uhr: Die Gruppe A ist bei der anstehenden Fußball-WM zugegebener Maßen nicht unbedingt ein Garant für hochklassige Spiele. Mit Saudi-Arabien, Russland, Ägypten und Uruguay such man in dieser Konstellation vergeblich nach einem Titelfavoriten. Lediglich die Südamerikaner kann man als echtes Top-Team bezeichnen. Die folgend Abstimmung überrascht deshalb dann doch etwas. Eine Erklärung: Viele Kommentare sind in arabischen Schriftzeichen verfasst.

16.56 Uhr: Auch abseits von fußballerischem Können gibt es bei der Fußball-WM einiges zu sehen. Auf einem Dating-Portal haben mehrere tausend Frauen über den attraktivsten Spieler des DFB-Teams abgestimmt und eine Bestenliste erstellt. Das Ranking inklusive Bildergalerie finden Sie hier.

16.45 Uhr: Bei der WM in Russland wird es wohl eine kuriose Regeländerung im Vergleich zum Turnier 2014 geben. Diese könnte gerade für Uruguay-Stürmer und Barca-Star Luis Suarez zu einem Problem werden.

16.04 Uhr: Stichwort bester Torhüter: Manuel Neuer wird auch 2018 wieder versuchen, zum unüberwindbaren Gegner für alle Stürmer der Welt zu werden. Bekannt ist der 32-Jährige neben seinen starken Reflexen auf der Linie, vor allem für seine fußballerische Fähigkeiten und hat quasi die Rolle des „mitspielenden Torwarts“ neu erfunden.

Der FC Bayern wünscht seiner Nummer eins mit einem kurzen Highlight-Zusammenschnitt viel Glück für das anstehende Turnier. So kann Neuer auch in Russland gerne weiter agieren.

15.37 Uhr: Neben dem alles bestimmenden Weltmeistertitel gibt es auch für die Einzelspieler, die sich in Russland besonders hervorheben, Auszeichnungen zu gewinnen. Gesucht werden die Nachfolger von Lionel Messi (Bester Spieler), James Rodriguez (Bester Torschütze), Manuel Neuer (Bester Torhüter) und Paul Pogba (Bester junger Spieler).

Für den Goldenen Ball als bester Spieler hat Bernd Schneider, der Vize-Weltmeister von 2002, schon mal seine Favoriten. Der langjähriger Spieler von Bayer 04 Leverkusen rechnet einem Bayern-Spieler gute Chancen zu.

15:11 Uhr: Der Videoschiedsrichter wird auch bei der Weltmeisterschaft zum Einsatz kommen. Markus Merk, ehemaliger Schiedsrichter, erwartet einige Komplikationen und Schwierigkeiten.

15:06 Uhr: Thomas Delaney hat mit Dänemark gegen Schweden gespielt und hatte Probleme mit seinen Augen. Der Mittelfeldspieler konnte seine Mitspieler nicht richtig erkennen. „Es war etwas schwer zu sehen, mit wem ich in einem Team war und gegen wen ich spielte“, so der künftige BVB-Spieler.

14:04 Uhr: Julian Draxler hat vor kurzem mit seinem Parfüm-Geständnis für einige Lacher gesorgt. Nun hat sich der Nationalspieler auf dem Cover der russischen Vogue gezeigt. Dani Alves, Fedor Smolov und Natalia Vodianova sind mit auf der Titelseite.

13:28 Uhr: „Da würde ich am liebsten manchmal aus dem Fenster springen“ - das sind harte Worte von Joachim Löw, was er damit meint, erfahren Sie hier.

13:01 Uhr: Was machen eigentlich die Nationalspieler, bevor sie nach Russland reisen. Thomas Müller nutzte die Zeit, um mit seiner Frau Lisa das Schloss Neuschwanstein zu besichtigen.

12:26 Uhr: Joachim Löw hat mit Ilkay Gündogan und Mesut Özil zwei Spieler, die auch außerhalb des Platze für Unstimmigkeiten gesorgt haben. Der Bundestrainer verteidigt aber seine beiden Schützlinge und hat verraten, wie es den Spieler während dem Trainingslager erging.

12:11 Uhr: Morgen reisen die Deutschen nach Russland. Doch was erwartet die Truppe von Löw eigentlich in der Vorrunde? Mit Südkorea, Mexiko und Schweden haben die DFB-Jungs eine machbare Gruppe erwischt. Bundestrainer Joachim Löw hat sich geäußert, was er von den Teams denkt.

+++ Herzlich willkommen zu unserem Countdown-Ticker zur Fußball Weltmeisterschaft 2018 in Russland. Bei uns erhalten Sie sämtliche Infos rund um das DFB-Team wenige Tage vor Beginn des wichtigsten Turniers des Jahres.

Aktuell befindet sich die Mannschaft von Trainer Joachim Löw noch im Kurzurlaub. Drei Tage gab der Bundestrainern seinen Spielern vor dem Turnier frei, dann wird es ernst. Am 12. Juni erfolgt aus Frankfurt gemeinsam die Anreise nach Moskau ins Quartier Watutinki. Fünf Tage später beginnt für den amtierenden Weltmeister dann das Projekt Titelverteidigung mit dem ersten Spiel in Gruppe F gegen Mexiko.