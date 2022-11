Al Bayt Stadion bei der WM 2022: Warum das Design so besonders ist

Das al-Bayt-Stadion in Al Khor fällt direkt durch sein Design ins Auge. © IMAGO/Igor Kralj/PIXSELL

Das al-Bayt-Stadion besitzt das wohl auffälligste Design von allen Stadien der WM 2022 in Katar. Wie ein riesiges Zelt ragt es bei al-Khor aus dem Wüstensand.

Doha – Zwar wurden die meisten Stadien-Neubauten für die WM 2022 in Katar im Design von arabisch-islamischen Traditionen inspiriert, doch das al-Bayt-Stadion von al-Khor schießt den Vogel ab. Seine rechteckige Außenhülle wirkt wie ein riesiges Zelt der Nomaden, die seit Jahrhunderten durch die arabischen Wüsten ziehen. Im Inneren verbirgt sich ein hochmodernes Fußballstadion mit allen technischen Finessen.

al-Bayt-Stadion: Hintergründe zum Bau für die WM 2022

Am 20. November 2022 wird das al-Bayt-Stadion Gastgeber des Eröffnungsspiels der WM 2022 sein und im Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit stehen. Es befindet sich in der Stadt al-Khor an der Nordostküste von Katar, rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Doha entfernt. Bis zur Unabhängigkeit des Emirates Katar im Jahr 1971 wurde die Region um al-Khor von den sieben nomadisch lebenden Familien des al-Muhannadi-Stammes regiert, die vor allem vom Fischfang und der Perlenfischerei lebten.

Die Tradition der Nomadenstämme inspirierte auch das außergewöhnliche Design des al-Bayt-Stadions, das an das bayt al sha’ar erinnert, das klassische Nomadenzelt Arabiens. An den Außenseiten befinden sich horizontale schwarze Streifen, an deren Mustern früher die Eigentümer der Zelte identifiziert werden konnten. Im Inneren ist das al-Bayt-Stadion mit prächtigen Webmustern geschmückt, sadu genannt.

Die von Dar al-Handasah entworfene Zeltkonstruktion ist jedoch nicht nur wunderschön anzusehen. Bei der WM 2022 wird die Außenhülle mit ihrem verschließbaren Dach gemeinsam mit der integrierten Klimaanlage für Schatten und Kühlung sorgen.

al-Bayt-Stadion: Nachhaltigkeit und Zukunft

Nach der WM 2022 wird das al-Bayt-Stadion auf 32.000 Sitzplätze reduziert und dient dann den örtlichen Sportvereinen von al-Khor als Wettkampfstätte. Der Oberrang wird in ein Fünf-Sterne-Hotel umgewandelt und in den Außenbereichen ein Einkaufszentrum mit Food Court, Fitnessstudios und Mehrzweckhallen eingerichtet.

Das Stadion wurde vom katarischen Global Sustainability Assessment System (GSAS) mit einer A-Bewertung für Nachhaltigkeit ausgezeichnet und legt Wert auf einen möglichst energiearmen Betrieb während der Fußballspiele.

Wie viele Zuschauer passen ins al-Bayt-Stadion?

Für die WM 2022 wurde das al-Bayt-Stadion mit 60.000 Sitzplätzen konstruiert, um den Anforderungen der FIFA an WM-Stadien zu genügen. Nach dem Ende der Fußballweltmeisterschaft erfolgt ein Rückbau der Kapazität auf 32.000 Plätze. Die überschüssigen Sitze werden an Projekte in anderen Ländern gespendet oder für die Asian Games 2030 zurückgehalten, die in Doha stattfinden werden.

Der Sitzplan des Stadions ist in vier Preiskategorien unterteilt, wobei sich die günstigsten Plätze im Oberrang hinter den Toren befinden. Die beiden Geraden entsprechen der teuersten Preiskategorie.

Welche WM-Spiele finden im al-Bayt-Stadion statt?

Das al-Bayt-Stadion wurde am 30. November 2021 mit der Eröffnungszeremonie des FIFA Arab Cup 2021 feierlich eingeweiht. Anschließend folgte als erstes Fußballspiel das Match von Gastgeber Katar gegen den Nachbarn aus Bahrain. Während der WM 2022 finden insgesamt neun Spiele im neuen Stadion von al-Khor statt. Alle Zeiten sind Ortszeit in Katar:

20. November, 19 Uhr: Katar – Ecuador

23. November, 13 Uhr: Marokko – Kroatien

25. November, 22 Uhr: England – USA

27. November, 22 Uhr: Spanien – Deutschland

29. November, 18 Uhr: Niederlande – Katar

1. Dezember, 22 Uhr: Costa Rica – Deutschland

4. Dezember, 22 Uhr: Achtelfinale

10. Dezember, 22 Uhr: Viertelfinale

14. Dezember, 22 Uhr: Halbfinale

al-Bayt-Stadion: Skandale und Kontroversen

Die Arbeits- und Lebensbedingungen der ausländischen Bauarbeiter auf den Baustellen für die WM 2022 sorgten für zahlreiche Negativschlagzeilen und Skandale. Auch das al-Bayt-Stadion war von diesen Vorwürfen betroffen. Menschenrechtsorganisationen beklagten unter anderem die unhygienischen Massenunterkünfte, ausbleibende Löhne und viel zu lange Arbeitszeiten ohne Pause bei Temperaturen bis zu 50 °C.