„Die Hölle ist losgebrochen“: ARD-Korrespondent berichtet von Chaos bei WM-Ekstase

Von: Christoph Gschoßmann

ARD-Korrespondent Matthias Ebert war mittendrin im argentischen Freudentaumel. © Twitter/Matthias Ebert

Die Freude in Argentinien kennt keine Grenzen: Endlich ist das Team wieder Weltmeister. Ein ARD-Korrespondent berichtet von der ekstatischen Feier in Buenos Aires.

München/Bueons Aires - Argentinen ist Weltmeister – und nicht nur Lionel Messi und seine Teamkollegen feiern (und rechnen dabei mit den Medien ab). Ein ARD-Korrespondent berichtet in einem über 20.000 Mal aufgerufenen Twitter-Video von den Straßen der Hauptstadt Buenos Aires. Man kann dadurch erahnen, wie die Zustände in der südamerikanischen Metropole sind, nachdem sich die argentinische Nationalmannschaft bei der WM 2022 die Krone aufgesetzt hat. „Völlige Ekstase hier in Argentinien, Buenos Aires eben nach dem Abpfiff ist hier die Hölle losgebrochen“, ruft Matthias Ebert außer Atem in die Kamera – durch die Menschenmenge um ihn herum wäre er sonst auch nicht zu hören.

„Messi macht die Krise in Argentinien vergessen“

Etwas Weißes - Popcorn, Konfetti oder Bierschaum? - regnet ihm auf den Kopf, mehrere Menschen drängen sich um ihn, umarmen ihn geradezu. „Ein Polizeiwagen wurde gekapert ... Alle spielen verrückt!“, fasst er zusammen. Man sieht auch, wie mehrere Menschen auf dem Beamtenauto stehen. Der Reporter spricht nun von dem Mann der Stunde: „Messi ist jetzt genau wie Maradona ein Superheld. Er hat es geschafft nach einem riesigen Kampf und er macht die Krise in Argentinien vergessen!“

„Die Wirtschaftskrise, all die Probleme, Inflation!“, beginnt er erneut, aber ein freudetrunkener junger Mann grölt dazwischen. „Jetzt wird gefeiert, und es dürfte eine Mega-Feier werden!“, ruft er, ist aber kaum noch im Bild zu sehen, weil sich immer mehr jubelnde Argentinier vor die Kamera drängen. „Und deswegen, ja, ist Ausnahmezustand in Buenos Aires!“

„Keiner weiß, wie er morgen hier aufwacht! Vollgas Party - das ist das Motto. Es ist einfach verrückt.“ Dass dies wohl auch ihn selbst inkludiert - davon darf man bei diesen Bildern durchaus ausgehen. Und die Messi-Party im Nationaltrikot soll ja noch weiter gehen: Der Volksheld will weiter für die Albiceleste auflaufen. (cgsc)