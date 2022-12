WM: Brasilien-Spiel nicht im Free-TV - nicht mal in der Schweiz, weil andere Sportart wichtiger ist

Von: Andreas Knobloch

Neymar, nicht im Free-TV. Ob der Superstar spielt, steht eh in den Sternen, aber auch seine Kollegen sind nicht zu sehen. © Imago / Collage

Da schauen Schweizer Brasilien-Fans sauber in die Röhre, auch Deutsche: Das letzte Gruppenspiel der WM gegen Kamerun kommt nicht im Free-TV.

Zürich - Die Schweizer Fußballer können am 2. Dezember um 20 Uhr (MEZ) den Einzug ins Achtelfinale der WM 2022 klarmachen. Mit einem Sieg gegen Serbien stehen die Eidgenossen in der nächsten Runde. Mit einem hohen Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage Brasiliens gegen Kamerun sogar als Gruppenerster. Wer in der Schweiz das Spiel der Brasilianer sehen mag, wird aber beim SRF nicht fündig.

WM-Spiele live im Free-TV? Brasilien-Spiel wird heute weder in Deutschland noch in der Schweiz gezeigt

Der Sender, der auf seinen Programmen normalerweise die WM überträgt, zieht eine andere Sportart vor. Was in Deutschland undenkbar scheint, ist im Schweizer TV die Realität: Ski statt Fußball trotz TV-Rechte. Denn auf SRF 2 läuft das Spiel der Schweizer gegen Serbien, während auf SRF Info nämlich ein Ski-Rennen läuft. Bei der Abfahrt in Lake Louise ist Olympiasiegerin Corinne Suter am Start. Sie bekommt also den Vorzug vor Richarlison, Vinicius Junior oder Casemiro.

Brasilien-Fans müssen in der Schweiz auf den Livestream von SRF umschalten. Skifahren hat eine hohe Priorität beim Nachbarn. SRF-Leiter in Sachen Live-Sport Daniel Bollinger sagte Blick.ch: „Bei Überschneidungen mit der Fussball-WM werden wir die betreffenden WM-Spiele nach heutigem Planungsstand als Livestream übertragen. Davon ausgenommen sind die Schweizer Spiele. Diese zeigen wir in jedem Fall live im Fernsehen.“

WM-Spiele live im Free-TV? Brasilien-Spiel auf MagentaTV zu sehen

Die Deutschen dürfen sich im Free-TV ebenso auf Serbien gegen Schweiz freuen. Auch hierzulande ist das Spiel der Brasilianer nicht im Free-TV, sondern nur über den Bezahlzugang auf MagentaTV zu sehen. MagentaTV jetzt bestellen.

Ausglangslage vor dem letzten Gruppenspiel

Platz Mannschaft Punkte Torverhältnis 1 Brasilien 6 3:0 2 Schweiz 3 1:1 3 Kamerun 1 3:4 4 Serbien 1 3:5

Bei einem Sieg der Serben gegen die Schweiz könnte Kamerun mit einem höheren Sieg und am Ende besseren Torverhältnises im Vergleich zu Serbien auch weiter sein. Spannung garantiert. Falls die Deutschen lieber das Spiel der Selecao schauen wollen, sollten sie sich einen VPN-Player kaufen und somit über den SRF-Stream oder ServusTV schauen. Lediglich die Österreicher zeigen das Brasilien-Spiel auf ServusTV im Free-TV, der leider nur beim weiß-rot-weißen Nachbarn empfangbar ist. Die deutsche ServusTV-Version zeigt die Spiele nicht. Den Sendeplan aller WM-Spiele finden Sie hier zum Abspeichern. (ank)