WM 2022: Deutschlands Nationalmannschaft in Katar - Infos zu Kader, Erfolge, Infos

Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft (Symbolbild) © IMAGO / Team 2

Bei der WM in Katar wird Deutschland als Mitfavorit auf den Titel gehandelt. Hier finden Sie alle Infos zum Kader, dem Spielplan und allen Terminen.

München – Vom 20. November bis 18. Dezember 2022 wird in Katar die 22. Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen. Insgesamt werden 32 Teams in 64 Partien um den Weltmeistertitel der FIFA kämpfen. Titelverteidiger ist Frankreich. Das DFB-Team startet in Katar in der Gruppenphase am 23. November gegen Japan. Weitere Gruppengegner sind Spanien und Costa Rica.

Die Chancen, dass es für das Team von Bundestrainer Hansi Flick kein Déjà-vu geben wird, sind gut: 2018 war der damalige Titelverteidiger erstmals in der Geschichte des Turniers bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Diesmal werden bei den Buchmachern Frankreich und Brasilien als größte WM-Favoriten gehandelt. Zu den weiteren WM-Favoriten 2022 zählen England, Spanien, Deutschland, Argentinien und Belgien. Der erweiterte Favoritenkreis schließt auch die Niederlande, Portugal und Dänemark ein.

Deutschlands möglicher Kader in Katar

Bei dieser Weltmeisterschaft ist einiges anders – nicht nur der (Winter-)Termin, sondern auch die Art und Weise der Kaderfindung: Bundestrainer Hansi Flick muss zunächst einen 50-Mann-Kader benennen, der nicht veröffentlicht wird und bis zum 21. Oktober bei der FIFA einzureichen war. Bei Weltmeisterschaften davor hatten diese Geheim-Kader 35 Namen umfasst.

Den endgültigen Kader, bestehend aus bis zu 26 Spielern, wird Flick erst unmittelbar vor dem letzten Bundesliga-Spieltag, der vom 11. bis 13. November stattfindet, bekannt geben. Da der Termin hierfür extrem knapp vor dem WM-Turnierstart liegt, müssen alle 50 potenzielle WM-Kandidaten für Visa und Dopingkontrollen bei der FIFA vorangemeldet werden. Der mögliche DFB-Kader bei der WM 2022 könnte aus diesen Spielern bestehen:



Torwart

Name, Geburtstag, Verein

Manuel Neuer, 27.03.1986, FC Bayern München

Marc-André ter Stegen, 30.04.1992, FC Barcelona



Kevin Trapp, 08.07.1990, Eintracht Frankfurt

Abwehr

Name, Geburtstag, Verein

Armel Bella Kotchap, 11.12.2001, Southampton FC

Matthias Ginter, 19.01.1994, SC Freiburg

Robin Gosens, 05.07.1994, Inter Mailand

Benjamin Henrichs , 23.02.1997, RB Leipzig

Thilo Kehrer, 21.09.1996, West Ham United FC

David Raum, 22.04.1998, RB Leipzig

Antonio Rüdiger, 03.03.1993, Real Madrid

Nico Schlotterbeck, 01.12.1999, Borussia Dortmund

Niklas Süle, 03.09.1995, Borussia Dortmund

Jonathan Tha, 11.02.1996, Bayer Leverkusen

Mittelfeld/Sturm

Name, Geburtstag, Verein

Karim Adeyimi, 18.01.2022, Borussia Dortmund

Maximilian Arnold, 27.05.1994, VfL Wolfsburg

Serge Gnabry, 14.07.1995, FC Bayern München



Leon Goretzka, 06.02.1995, FC Bayern München

İlkay Gündoğan, 24.10.1990, Manchester City

Kai Havertz, 11.06.1999, FC Chelsea

Jonas Hofmann, 14.07.1992, Borussia Mönchengladbach

Joshua Kimmich, 08.02.1995, FC Bayern München

Thomas Müller, 13.09.1989, FC Bayern München

Jamal Musiala, 26.02.2003, FC Bayern München

Lukas Nmecha, 14.12.1998, VfL Wolfsburg



Marco Reus, 31.05.1989, Borussia Dortmund

Leroy Sané, 11.01.1996, FC Bayern München

Timo Werner, 06.03.1996, RB Leipzig

Florian Wirtz, 03.05.2003, Bayer Leverkusen

DFB-Termine vor der WM 2022

21. Oktober: Geheime Vorauswahl des WM-Kaders, umfasst bis zu 50 Spieler

11.-13. November: 15. Spieltag der Bundesliga

10. November: Bekanntgabe des finalen 26-Mann-Kaders

14.-17. November: DFB-Trainingslager in Dubai

16. November: Testspiel gegen Oman in Dubai

17. November: Ankunft im WM-Quartier in Katar

23. November: WM-Auftakt gegen Japan in Doha

Deutschlands Spieltermine in der Gruppe E der Vorrunde

Termin, Begegnung, Stadion, Stadt

Mittwoch, 23.11.2022, 14:00 Uhr, Deutschland – Japan, Khalifa International Stadium, ar-Rayyan

TV-Übertragung: 14:00 Uhr, ARD

TV-Übertragung: 14:00 Uhr, ARD Sonntag, 27.11.2022, 20:00 Uhr, Spanien – Deutschland al-Bayt-Stadion, al-Chaur

TV-Übertragung: 20:00 Uhr, ZDF

TV-Übertragung: 20:00 Uhr, ZDF Donnerstag, 1.12.2022, 20:00 Uhr, Costa Rica – Deutschland, al-Bayt-Stadion, al-Chaur, TV-Übertragung: 20:00 Uhr, ARD

Fußball-WM 2022 – das DFB-Team im Überblick

Trainer: Hans-Dieter Flick (seit 2021)

Co-Trainer: Danny Röhl (seit 2021), Marcus Sorg (seit 2016)

Kapitän: Manuel Neuer (seit 2016)

größte Erfolge: 4x Weltmeister (1954, 1974, 1990, 2014), 3 x Europameister (1972, 1980, 1996)

Rekordtorschütze: Miroslav Klose (71 Tore)

Rekordspieler: Lothar Matthäus (150 Einsätze)

Wertvollster Spieler: Joshua Kimmich (80 Mio. €, Stand: 31.10.22)

FIFA-Weltrangliste: 11. Platz (Stand: 31.10.22)

Höchster Sieg: 16:0 über Russland (1912)

Höchste Niederlage: 0:9 gegen England (1909)

WM-Teilnahmen: 20 (inkl. WM 2022; erste: 1934)

Deutschlands Weg zur WM 2022 in Katar

In Gruppe J der UEFA WM-Qualifikation 2022 gingen neben Deutschland auch Rumänien, Island, Nordmazedonien, Armenien und Liechtenstein an den Start. Mit einem Gesamtergebnis von acht Siegen und einer Niederlage (gegen Nordmazedonien) sowie 32:3 Toren qualifizierte sich das DFB-Team als Gruppenerster für die Weltmeisterschaft in Katar.

Fußball-WM 2022 – die Weltmeisterschaft 2018

Die letzte Weltmeisterschaft im Jahr 2018 (14. Juni bis 15. Juli 2018 in Russland) war für Deutschlands Nationalteam mit einer Enttäuschung bereits vorzeitig zu Ende gegangen: Der damalige Titelverteidiger schied erstmals in der Geschichte des Turniers bereits in der Gruppenphase aus. Im letzten Vorrundenspiel unterlag das DFB-Team in Kasan 0:2 gegen Südkorea. Im Parallelspiel gewann Schweden gegen Mexiko 3:0, weshalb Deutschland als Letzter der Gruppe F den Einzug ins Achtelfinale verpasste.