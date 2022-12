Katars Experten verhöhnen DFB-Elf nach WM-Aus in TV-Show

Von: Stefan Schmid

Teilen

Bei den katarischen Sportjournalisten ist die Schadenfreude über das deutsche Ausscheiden groß. In der größten Sport-Show des Landes verhöhnt man die DFB-Elf.

München/Doha - Das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2022 wird in der größten Fußball-TV-Show in Katar zum Anlass genommen, um sich über das DFB-Team lustig zu machen. Im Format Al Majlis, moderiert von Khalid Jassim, verabschieden sich die zusammensitzenden Männer mit vorgehaltener Hand vor dem Mund und in die Kamera winkend von ihrem Publikum. Während man die einen verhöhnt, hofiert man in Katar die anderen, denn vor wenigen Tagen war der brasilianische Superstar Neymar zu Gast.

WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft: Mund-zu-Geste im katarischen Fernsehen

Die Mund-zu-Geste der DFB-Spieler vor dem ersten Vorrundenspiel gegen Japan polarisiert auch noch nach dem Ausscheiden Deutschlands. In der Fußballshow Al Majlis auf dem Sender Alkass One unterhalten sich die von Moderator Khalid Jassim eingeladenen Gäste normalerweise über den katarischen Fußball sowie dessen Spieler und Vereine. Während der Weltmeisterschaft im eigenen Land stehen aber auch hier die Zeichen auf Vor- und Nachbesprechung der WM-Spiele.

So wurde ab 00.30 Uhr katarischer Zeit (22.30 Uhr in Deutschland) selbstverständlich über die Ergebnisse der deutschen Gruppe E diskutiert. Während aus der allgemeinen Diskussion keine Aufreger überliefert sind, haben sich die Teilnehmer im Majlis (zu Deutsch: Raum der Zusammenkunft) den großen Knall für das Finale aufgehoben. Als sich die Beteiligten von den Zuschauern verabschieden, nimmt die Kamera alle Teilnehmer nacheinander in den Fokus, die sich, die Mund-zu-Geste imitierend, vom Publikum verabschieden.

Die katarischen Experten verabschieden sich mit der Mund-zu-Geste von ihren Zuschauern. © Screenshot Alkass/Al Majlis

Katarische Schadenfreude über Deutschlands WM-Aus

Es ist wahrlich nicht verwunderlich, dass die Protestaktion der Nationalmannschaft nach dem WM-Aus wieder thematisiert wird. Die einen sehen die scheinbar übermäßige Politisierung der WM als zu großen Ablenkungsfaktor für die DFB-Spieler an, unter dessen Eindruck sie ja nur ausscheiden konnten. Andere, darunter die katarischen TV-Experten, nutzen dies nun, um ihre Schadenfreunde über das deutsche Ausscheiden Ausdruck zu verleihen.

Aber nicht nur die TV-Persönlichkeiten Katars fühlten sich von der Mund-zu-Geste angegriffen, auch die Zuschauer in den Stadien zeigten schon beim Spiel Deutschland gegen Spanien ihren Unmut ob der Geste. Dabei war die Geste der Nationalmannschaft ohnehin schon die minimale Form des Protestes, nachdem zuvor die FIFA vor Katar einknickte und die „One Love“-Binde kurzerhand und kurzfristig faktisch verboten hatte.

Neymar in Show königlich empfangen

Während die deutsche Nationalmannschaft bei Al Majlis nur als Empfänger von Hohn und Spott gut zu sein scheint, bereitete man dem streitbaren Superstar Neymar einen königlichen Empfang. Als der Brasilianer in Diensten von Paris St. Germain die Show betritt, muss sogar ein weiterer Gast rechts neben dem Moderator Platz machen. Fotos und Videos auf der Instagram-Seite des Moderators legen Zeugnis darüber ab.

Da stört es auch nicht, dass Neymar stoisch seine Sonnenbrille im eigentlich sonnenfreien Studio aufbehält. Eine Geste, die nicht nur im arabischen Raum als Unhöflichkeit gilt und das, obwohl die Katarer nach Außen hin immer so viel Wert auf Höflichkeit legen. Interessant dabei auch der Zeitpunkt des Besuchs von Neymar, wo dieser sich kurz davor noch mit Fieber im Krankenbett befunden haben soll. Die Krankheit wird im Team von Brasilien auf die Klimaanlagen in den Stadien zurückgeführt. (sch)