Einzelkritik zum Remis gegen Spanien: Fünfer für zwei Bayern-Stars

Von: Florian Schimak, Manuel Bonke

Das DFB-Team traf im zweiten Gruppenspiel bei der WM 2022 auf Spanien. Wer war der beste deutsche Akteur der Flick-Elf? Die tz-Einzelkritik.

München/Al-Khor – Das DFB-Team war im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien gefordert. Im Vergleich zur Auftakt-Pleite gegen Japan (1:2) nahm Bundestrainer Hansi Flick zwei Änderungen vor, Leon Goretzka und Thilo Kehrer rückten in die Startelf.

Am Ende wurde es ein hochklassiges 1:1, weil Joker Niclas Füllkrug in der 83. Minute auf den Gegentreffer durch Álvar Morata antwortete. Die tz-Einzelkritik zum couragierten Auftritt der DFB-Stars bei der WM 2022.

Manuel Neuer

Licht und Schatten beim Torwart. Wenige Minuten nach Anpfiff verhinderte er mit einer spektakulären Flugeinlage die frühe spanische Führung. Am Ball wirkte Neuer am Sonntag aber ungewohnt unsicher. Note: 4

Thilo Kehrer

Der Einsatz beim Rechtsverteidiger stimmte. Kehrer brachte die nötige Aggressivität mit ins Spiel, allerdings ließ sein Stellungsspiel in so manche Situation zu wünschen übrig. Darum kassierte er auch früh im Spiel die gelbe Karte. Note: 4

Lukas Klostermann (ab 70. Minute): o.B.

Niklas Süle

Stabiler Auftritt des Verteidigers, den Flick wieder ins Abwehrzentrum beorderte. Süle hatte seine spanischen Gegenspieler vor allem in der ersten Hälfte mit seiner ruhig-robusten Spielweise im Griff. Außer beim ersten Treffer der Spanier. Da kam er den entscheidenden Schritt zu spät. Note: 4

Die DFB-Elf bejubelt den Treffer zum 1:1-Ausgleich. © LaPresse/imago

Antonio Rüdiger

Wegen einer Zehenlänge wurde der Kopfballtreffer fünf Minuten vor dem Pausenpfiff nach einem Freistoß aberkannt. Seine Defensivaufgaben erledigte Rüdiger gewohnt zuverlässig und versuchte die nötige Ruhe in die Hintermannschaft zu bringen. Note: 3

David Raum

Bundestrainer Hansi Flick entschied sich gegen Spanien wieder für die offensivere Option auf der Linksverteidiger-Position. Raum erhielt den Vorzug vor Christian Günter, biss sich in der Rückwärtsbewegung bei seinen Gegnern fest und versuchte sich nach vorne als linker Flügelstürmer einzuschalten. Note: 3

Nico Schlotterbeck (ab 87. Minute): o.B.

Joshua Kimmich

Der Mittelfeldstratege war vor allem mit defensiven Aufgaben beschäftigt und trat im Spiel nach vorne daher nicht so häufig in Erscheinung, wie man es von ihm kennt. Dadurch wirkte sein Auftritt zwar eher unauffällig, doch Kimmich war vor allem damit bemüht, die Mannschaftsteile zu organisieren. Note: 3

Ilkay Gündogan

Der einzige deutsche Torschütze musste (oder durfte) gegen Spanien als Zehner ran. Teilweise war er sogar als falscher Neuner unterwegs. An Willen mangelte es Gündogan nicht, eher an Durchschlagskraft und Körperlichkeit auf dieser Position. Note: 3



Leroy Sané (ab 70. Minute): o.B.

Leon Goretzka

Einer seiner typischen Tempo-Vorstöße ließ nicht lange auf sich warten. Doch statt selbst aufs Tor zu schießen, spielte Goretzka auf Flügelstürmer Gnabry. Der stand allerdings im Abseits. Im Zentrum gewann er gefühlt jedes Kopfballduell gegen die Spanier. Note: 4

Serge Gnabry

Erneut ein schwacher Auftritt des Angreifers, der in der Rückwärtsbewegung die nötige Seriosität vermissen ließ und auch offensiv blass blieb. Note: 5

Jonas Hofmann (ab 85. Minute): o.B.

Thomas Müller

Für Müller ging es im zweiten Gruppenspiel eine Position weiter nach vorne. Als falsche Neun war der Ur-Bayer zwar nicht weniger kommunikativ, aber weit nicht so effektiv wie erhofft. Note: 5

Niclas Füllkrug (ab 70. Minute): o.B.

Jamal Musiala

Vor Anpfiff nahm der Abwehrchef Rüdiger den Youngster in den Arm und flüsterte ihn etwas ins Ohr. Der sonst so coole Musiala strahlte eine ungewohnte Aggressivität aus in seiner Körpersprache aus. Mit einer beherzten Grätsche Mitte der ersten Hälfte verhinderte er eine spanische Großchance. Offensiv war alles wie immer: Der Youngster war in seinen Aktionen stets gefährlich. Note: 3

(smk/bon)