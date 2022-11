Wann gibt Flick seinen DFB-Kader für die WM 2022 bekannt?

Teilen

Am 10. November wird Hansi Flick seinen DFB-Kader für die WM bekannt geben. © IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet vom 20. November bis zum 18. Dezember 2022 in Katar statt. 26 deutsche Spieler werden in das Emirat reisen.

Frankfurt/Main – Der in Frankfurt am Main ansässige Deutsche Fußballbund (DFB) wird durch die hiesige Fußball-Nationalmannschaft repräsentiert. Ihr gehören die besten Fußballprofis des Landes an. Voraussetzung für eine Aufnahme in den erlauchten Kreis sind die deutsche Staatsbürgerschaft und eine Nominierung durch den Cheftrainer der Nationalmannschaft.

Diese Position wird seit dem 1. August 2021 von Hansi Flick bekleidet. Um den bestmöglichen Kader zusammenzustellen, ist Flick ganzjährig in den Stadien der Bundesliga unterwegs. Die Spielerbeobachtung obliegt aber nicht nur ihm, sondern auch seinen Co-Trainern.

Wann wird DFB-Kader für die WM 2022 bekannt gegeben?

Die Bekanntgabe des DFB-Kaders für die WM 2022 erfolgte am 18. März. Dabei handelt es sich allerdings nicht um den endgültigen, sondern lediglich um einen vorläufigen Kader. Bedingt durch Sperren, Verletzungen und Leistungsabfälle kann es jederzeit zu Verschiebungen innerhalb des Kaders kommen.

Der finale Kader wird erst am 10. November, also zwei Wochen vor Turnierbeginn, bekannt gegeben. Der Stamm der Fußball-Nationalmannschaft ist jedoch ein fixes Gebilde. Hier kommt es nicht zu Modifizierungen, da die Stammkräfte stets dieselben sind. Sie markieren das Rückgrat der Mannschaft und sind gesetzt.

Der DFB-Kader für die WM 2022: Prognosen

Die Abgabe von Prognosen und Vermutungen hinsichtlich des DFB-Kaders für die WM 2022 kann durchaus fehlerhaft verlaufen. Dennoch ist bereits jetzt erkennbar, dass gewisse Spieler mit nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ins Aufgebot rutschen werden.

Dazu gehören die Torhüter Manuel Neuer und Marc-André ter Stegen. Blickt man auf die Feldspieler, so ist es nahezu sicher, dass Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Ilkay Gündogan und Kai Havertz ein Flugticket nach Katar erhalten. Die meisten DFB-Kicker stellt der amtierende Deutsche Meister, der FC Bayern München, der außer Neuer wohl folgende Spieler abstellen wird:

Reelle Chancen auf eine Nominierung haben zudem Mats Hummels, Niklas Süle und Thilo Kehrer. Timo Werners WM-Traum ist dagegen bereits geplatzt. Der Stürmer von RB Leipzig riss sich beim letzten Vorrundenspiel in der Champions League gegen Schachtar Donezk das Syndesmoseband im linken Sprunggelenk und wird aller Voraussicht noch bis Ende des Jahres ausfallen.

Der DFB-Kader für die WM 2022: Entscheider

Der DFB-Kader für die WM 2022 in Katar wird im Wesentlichen durch drei Entscheider bestimmt. Zuvorderst ist dies der Cheftrainer der Nationalmannschaft. Er hat das letzte Wort in Sachen (Nicht-)Nominierung. Demnach steht Flick in der Verantwortung. Er lädt Spieler ein und aus und ist in letzter Konsequenz für die Ergebnisse der DFB-Elf verantwortlich.

Beraten und unterstützt wird Flick von seinen Co-Trainern Marcus Sorg und Danny Röhl. Sorg ist seit vielen Jahren Assistenztrainer des DFB. Danny Röhl hat Flick während seiner Zeit als Coach des FC Bayern München kennen gelernt.

Der DFB-Kader für die WM 2022: Kriterien

Als oberstes Kriterium für eine Berufung in den DFB-Kader für die WM 2022 gilt die erbrachte Leistung im Verein. Nur, wer über einen längeren Zeitraum Top-Leistungen bei seinem Arbeitgeber abruft, hat eine Chance, in die bundesdeutsche Auswahl berufen zu werden.

Es ist allerdings von Vorteil, auf einer Position zu spielen, auf der die Nationalmannschaft „unterbesetzt“ ist. Dies kann eine Nominierung erleichtern. Lange galt dies für die Position des Linksverteidigers, die inzwischen aber gut abgedeckt ist. Das Problem liegt nunmehr eher auf der rechten Abwehrseite, wo der gelernte Offensivspieler Jonas Hofmann zuletzt Defensivarbeit verrichten musste. Da das Experiment erfolgreich verlief, ist mit einer andauernden „Versetzung“ Hofmanns zu rechnen.