Riesen-Frust nach WM-Aus: Deutschlands Abwehrchef beschimpft angeblich Volunteer - „Du Vollidiot!“

Von: Patrick Mayer

Abwehrchef der deutschen Nationalmannschaft: Toni Rüdiger (re.) von Real Madrid. © IMAGO/Moritz Mueller

Bei Deutschlands Fußballern ist der Frust nach dem WM-Aus in Katar gewaltig. Antonio Rüdiger motzt laut einem Bericht einen jungen Volunteer an.

München/al-Chaur - Nach dem desaströsen Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2022 sind die Diskussionen darüber in vollem Gang. Debattiert wird auch über die Rolle von Abwehrchef Antonio Rüdiger (Real Madrid). Der leistete sich laut einem Bericht unmittelbar nach dem 4:2 (1:0) des DFB-Teams gegen Costa Rica einen verbalen Fehltritt.

Deutschland fliegt aus WM 2022: Toni Rüdiger leistet sich in Katar offenbar Fehltritt

Nach Angaben von Sport1 soll der 29-jährige Innenverteidiger in den Katakomben des al-Bayt-Stadions von al-Chaur einen jungen Volunteer beleidigt haben, der ihn zuvor provoziert habe. Der Reihe nach: Noch in der TV-Analyse zum WM-Desaster lobte ARD-Experte Bastian Schweinsteiger Rüdiger, während er den deutschen Fußball ansonsten schonungslos kritisierte.

„Wir haben in der Defensive nur einen Spieler, der auf einem hohen Niveau spielt: Das ist Toni Rüdiger. Die Anderen, das ist normales Bundesliganiveau“, sagte Schweinsteiger vor Live-Publikum. Rüdiger selbst motzte zur gleichen Zeit vor Journalisten in der Mixed Zone der WM-Arena: „Uns fehlt die letzte Gier, das etwas Dreckige. Ich denke, wir sind eine sehr, sehr liebe Mannschaft!“

Wenige Momente später ließ er sich laut Sport1 zu der Beleidigung gegen einen jungen Volunteer hinreißen, der demnach erst im Teenager-Alter gewesen sein soll. Der junge Mann habe dem früheren Stuttgarter hämisch und auf Deutsch hinterher gerufen: „Ab nach Hause!“ Rüdiger habe sich am Ausgang der Mixed Zone umgedreht und mit weit aufgerissenen Augen gefragt: „Was hast du da gerade gesagt? Ab nach Hause?“ Der Teenager habe nicht geantwortet. Rüdiger dagegen motzte angeblich: „Du Vollidiot!“

Nach WM-Aus in Katar: Bei deutscher Nationalmannschaft liegen die Nerven blank

Dass nach dem neuerlichen WM-Ausscheiden die Nerven bei den Spielern offensichtlich blank lagen, verdeutlichte indes auch ein völlig niedergeschlagener Bayern-Star Joshua Kimmich. „Für mich persönlich ist das der schlimmste Tag meiner Karriere. Gerade wenn man zurückguckt: 2018 vergeigt, die Euro (2021, d. Red.) in den Sand gesetzt. Ich bin 2016 dazu gekommen, davor war Deutschland immer im Halbfinale“, sagte der Münchner nach der Partie gegen die Zentralamerikaner: „Wenn man mit dem Misserfolg in Verbindung gebracht wird, ist das nichts, wofür man stehen möchte. (...) Wir fahren wieder nach Hause. Dementsprechend habe ich echt Angst, in ein Loch zu fallen.“

Das ist schon sehr, sehr arrogant, diese Aussage. Was heißt jetzt dreckig oder gierig? Wie wäre es mal mit verlässlich?

Am Tag nach dem Fiasko, besiegelt durch ein 2:1 (0:1) Japans gegen Spanien, watschte indes ZDF-Experte Per Mertesacker Abwehrchef Rüdiger für dessen „Gier“-Aussagen ab.

Toni Rüdiger: ZDF-Experte Per Mertesacker kritisiert deutschen Abwehrchef

„Das ist schon sehr, sehr arrogant, diese Aussage. Was heißt jetzt dreckig oder gierig? Wie wäre es mal mit verlässlich?“, meinte der Weltmeister von 2014: „Ganz einfach verlässlich zu sein und besonders hinten die richtige Entscheidung zu treffen. Normal zu handeln, einfach oder geradlinig zu spielen, diese Dinge fehlen mir. Das hat nichts mit dreckig oder gierig zu tun. Da fehlt mir diese Einfachheit.“ (pm)