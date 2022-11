WM 2022: Flüge von Deutschland nach Katar – wie kommt man zur Weltmeisterschaft?

Ein Airbus A350-941 der Fluggesellschaft Qatar Airways (Symbolbild) © IMAGO / Björn Trotzki

Fußballfans, die bei der WM 2022 live vor Ort dabei sein möchten, müssen bei der Reise nach Katar einige Dinge beachten. Hier gibt es wichtige Infos.

Doha – Als offizielle Airline der WM 2022 bietet Qatar Airways zahlreiche Komplettpakete für Fußballfans an, die bei den Spielen im November und Dezember live dabei sein möchten. Der einzige Haken: Buchen können nur Vielflieger, die Mitglied im Qatar Airways Privilege Club sind. Allerdings gibt es auch anderweitig viele Möglichkeiten, Flüge nach Katar zu buchen.

Flüge zur WM 2022: Airlines und Preise

Die nationale Airline Qatar Airways bietet zwei Direktflüge täglich ab Frankfurt und ab München an sowie einen Direktflug täglich ab Berlin. Im Mai lagen die Preise je nach Flugtag bei rund 700 bis 800 Euro für Hin- und Rückflug. Wer noch kurzfristig im November buchen will, muss mit deutlich höheren Preisen rechnen - mittlerweile liegen diese sogar im vierstelligen Bereich.

Daneben gibt es eine ganze Reihe internationaler Airlines, die Passagiere über Zubringerflüge von diversen deutschen Flughäfen zu ihren Hubs bringen, um von dort die Flüge nach Doha anzutreten. Dazu gehören:

Turkish Airlines (über Istanbul)

Pegasus Airlines (über Istanbul-Sabiha)

Royal Jordanian (über Amman)

British Airways (über London-Heathrow)

Die Lufthansa, die regulär keine Direktflüge nach Katar anbietet, hat speziell zur WM 2022 zwischen dem 14. November und dem 19. Dezember Fan-Sonderflüge ab Frankfurt eingerichtet. An anderen Terminen besteht die Option, mit Lufthansa nach Kuwait zu fliegen und von dort mit Kuwait Airways nach Katar.

Flüge zur WM 2022: Der Flughafen Doha

Der einzige internationale Flughafen von Katar ist der Hamad International Airport in der Hauptstadt Doha. Dieser wurde 2014 als Ersatz für den zu klein gewordenen Doha International Airport in Betrieb genommen. Eine Besonderheit ist der Bau auf einer künstlich aufgeschütteten Halbinsel vor der Küste: Da die Flugzeuge über dem Meer starten und landen, wird die Lärmbelästigung durch die Flüge für die Bewohner der Stadt enorm reduziert.

Der Flughafen ist an das U-Bahn-Netz von Doha angeschlossen, die Fahrt in die Innenstadt dauert etwa 15 Minuten. Daneben stehen zahlreiche Taxen zur Verfügung, die anreisende Fußballfans während der WM 2022 zu günstigen Preisen zu ihren Hotels bringen.

Flüge nach Katar: Dauer und Ankunft

Direktflüge nach Katar dauern etwa sechs Stunden. Nicht ungewöhnlich ist dabei, dass die Flüge spätabends oder sogar mitten in der Nacht ankommen. Die Fan-Flüge der Lufthansa zur WM 2022 landen beispielsweise um 00.45 Uhr. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, ein Hotel in der Nähe des Flughafens für die erste Nacht nach der Ankunft zu buchen. Der Flughafen selbst ist rund um die Uhr geöffnet.

Flüge zur WM 2022: Regelungen bei der Einreise

Deutsche Fußballfans benötigen für die Einreise nach Katar bei der WM 2022 lediglich einen gültigen Reisepass, aber kein Visum. Sie erhalten bei der Ankunft am Flughafen einen Visa Waiver-Stempel, der zu einem Aufenthalt von maximal 90 Tagen berechtigt. Hier gilt jedoch zu beachten, dass ab dem 1. November nur Personen mit einem gültigen WM-Ticket in das Land einreisen dürfen. Wer ein gültiges Ticket hat, erhält eine entsprechende Fan-ID, die sogenannte Hayya-Card - weitere Infos dazu gibt es auf dem eigens dafür eingerichteten Hayya-Portal.

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie müssen Reisende ab dem 1. November 2022 keinen Corona-Test mehr vorlegen. Nach wie vor gilt jedoch die Regel, nur vollständig geimpft in Katar einreisen zu dürfen. Die Pflicht, wonach bei der Einreise die Ehteraz-App der Regierung heruntergeladen werden muss, entfällt ebenfalls. Da diese Vorgaben gegebenenfalls der aktuellen Situation angepasst werden, empfiehlt es sich, sich vor der Abreise entsprechend schlauzumachen.