Frankreich steht im WM-Finale! Marokko lässt Chancen ungenutzt, Frankfurt-Star entscheidet Partie

Von: Antonio José Riether

Jubel und Enttäuschung: Frankreich steht im Endspiel der Weltmeisterschaft in Katar. © Kirill Kudryavtsev/AFP

Die Équipe Tricolore folgt Argentinien ins WM-Finale! Im zweiten Halbfinale besiegte Frankreich Marokko mit 2:0. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

WM 2022, Halbfinale: Frankreich - Marokko 2:0 (1:0)

Nach ihrem sensationallen Halbfinal-Einzug trafen die Marokkaner nun auf den Titelverteidiger .

. Frankreich gewann und steht zum zweiten Mal in Folge im Endspiel .

. Finalgegner am Sonntag ist Argentinien. Marokko spielt gegen Kroatien den dritten Platz aus.

SCHLUSSPFIFF: Die französische Nationalelf steht nach 2018 wieder in einem WM-Finale und trifft am Sonntag auf Argentinien. Marokko hingegen muss sich trotz einer starken Leistung gegen den amtierenden Weltmeister geschlagen geben, zu schwach war die Chancenverwertung am heutigen Tag. Als einziges afrikanisches Team in einem WM-Halbfinale schrieb das Team von Walid Regragui dennoch Geschichte und kann das Turnier noch mit einem dritten Platz veredeln.

WM 2022: Frankreich - Marokko 2:0 (1:0)

Aufstellung Frankreich: Lloris - Kounde, Varane, Konaté, Hernández - Tchouaméni, Fofana - Griezmann - Dembélé (79. Kolo Muani), Giroud (65. Thuram), Mbappé Aufstellung Marokko: Bono - Hakimi (46. Attiyat Allah), Al-Yamiq, Dari, Saiss, (21. Amallah, 78. Ezzalzouli), Mazraoui - Ziyech, Ounahe, Amrabat, Boufal (67. Aboukhlal) - En-Nesyri (67. Hamdallah) Tore: 1:0 Hernandez (5.) 2:0 Kolo Muani (80.)

90. Minute + 5: Frankreich ist im Gedanken schon beim Endspiel, da schlägt Marokko beinahe zu! Ounahi zieht nach einem starken Dribbling von Aboukhlal aus dem Rückraum, doch auch dieser Schuss geht nicht rein. Den Nordafrikanern bleibt der Treffer weiterhin verwehrt.

90. Minute + 3: Drei Minuten noch im Al-Bayt-Stadium. Frankreich lässt nichts mehr anbrennen und findet auf jeden Vorstoß der Marokkaner eine Antwort.

90. Minute: Lloris hält einen Schuss von Aboukhlal. Sechs Minuten gibt es noch oben drauf.

88. Minute: Die Marokkaner stecken nicht auf, auch wenn sie kaum mehr eine Chance auf den Finaleinzug haben. Ein sehr couragierter Auftritt der Nordafrikaner.

85. Minute: Fünf Minuten noch auf der Uhr.

Frankreich gegen Marokko: Frankfurt-Stürmer Kolo Muani mit dem zweiten Treffer

81. Minute: TOOOR! Ist das die Entscheidung? Frankfurts Randal Kolo-Muani wird eingewechselt und trifft prompt! Thuram läuft von links auf den Strafraum zu und nimmt Mbappé mit, der drei Spieler auf sich zieht und stehen lässt. Der PSG-Star bedient Kolo Muani, der rechts lauert ist und nur noch den Fuß hinhalten muss. Von der Einwechslung bis zum Tor vergingen nur 42 Minuten.

Randal Kolo Muani netzt zum 2:0 für Frankreich ein. © Anne-Christine Poujoulat/AFP

77. Minute: Die Mega-Chance für Marokko! Der eingewechselte Hamdallah dribbelt sich in den Strafraum und hat mehrfach die Chance zum Abschluss, nutzt diese jedoch nicht. Kurz darauf ist die Chance dahin.

74. Minute: Frankreich drückt nun. Thuram bedient Fofana mit einem perfekten Ball, doch der Monaco-Profi trifft nur dass Außennetz.

71. Minute: Thuram mit der nächsten Gelegenheit für die Équipe Tricolore, Griezmann sucht den Stürmer mit einer Freistoßflanke, doch der Sohn des 1998-Weltmeisters Lilian Thuram setzt den Ball vorbei.

Sofyan Amrabat vom AC Florenz im Laufduell mit Frankreichs Superstar Kylian Mbappe. © Gabriel Bouys/AFP

68. Minute: Und wieder kommt Marokko beinahe zur nächsten Chance. Der eingewechselte Aboukhlal verpasst nach einer Flanke von links nur knapp per Kopf.

Frankreich gegen Marokko heute live: Gladbachs Thuram kommt ins Spiel

65. Minute: Der Gladbacher Thuram wird für Giroud eingewechselt und vrsucht sich gleich vorne einzuklinken. Doch die marokkanische Abwehr kann ihn vom Stafraum fernhalten.

61. Minute: Die nächste Großchance! Mbappé nimmt bei einem Konter das Tempo raus und sucht den mitgelaufenen Griezmann, der abzieht. Doch sein Abschluss wird abgefälscht und geht gegen das Tor, Schiri Ramos hatte jedoch schon wegen einer Abseitsstellung abgepfiffen. Dennoch bleibt Frankreich stets gefährlich.

58. Minute: Marokko spielt weiterhin stark mit. Die „Löwen des Atlas“ kombinieren sich sehenswert in den Strafraum der Franzosen, doch der Abschluss will nicht gelingen. Aktuell sind die Nordafrikaner dem Ausgleich näher als die Franzosen dem dem zweiten Treffer.

Frankreich gegen Marokko im Live-Ticker: Kylian Mbappé wird gelegt

54. Minute: Was eine Chance. Attiyat Allah bekommt den Ball perfekt in die Schnittstelle serviert und will im Strafraum einen Mitspieler bedienen. Doch sein Querpass vor Lloris wird von der blau gekleideten Fedensive geklärt. Sehr starker Angriff der Marokkaner!

52. Minute: Erst probiert sich Ziyech vorne durchzusetzen und verliert dabei den Ball, im Gegenzug schnappt sich Mbappé den Ball und spielt seine Schnelligkeit aus. Der Stürmer wird jedoch kurz vor der Torauslinie von Amrabat gelegt, Schiri César Arturo Ramos sieht jedoch kein Vergehen.

48. Minute: Die Franzosen sind sofort im Vorwärtsgang, allen voran Kylian Mbappé. Der PSG-Star sucht zunächst einen Mitspieler bei einer Föanke von der Grundlinie und rauscht wenig später bei einer Eins-gegen-eins-Situation mit Bono zusammen.

46. Minute: Bitter für Marokko, zur Halbzeit muss Bayern-Profi Noussair Mazraoui angeschlafen vom Feld. Für den 25-jährigen Rechtsverteidiger kommt Yahia Attiyat Allah ins Spiel.

Frankreich gegen Marokko: Gute Chancen auf beiden Seiten

HALBZEIT: Mit einer knappen 1:0-Führung für Frankreich geht es in die Halbzeit. Bereits nach fünf Minuten erzielte Theo Hernandez den bislang einzigen Treffer mit einem artistischen Abstauber. Die Marokkaner hatten allerdings auch Chancen, beste Möglichkeit gab es nach einem Fallrückzieher durch Al-Yamiq. Auch Giroud traf nach einem Versuch aus der Distanz das Aluminium.

45. +3 Minute: Die Nachspielzeit gehört den Marokkanern. Ziyech bringt die nächste starke Freistoßflanke, bei der die französische Defensive wieder aufpassen muss. Auch der nächste Standard durch den Chelsea-Star kommt gefährlich. Kurz danach ist Pause.

Frankreich gegen Marokko: Beste Chance für die Nordafrikaner per Fallrückzieher

44. Minute: Die Riesen-Chance nach einer Ecke! Ziyech bringt die Kugel weit und hoch in den Strafraum, wo Al-Yamiq mit dem Rücken zum Tor hochsteigt und per Fallrückzieher den Pfosten trifft. Die Franzosen können die Situation mit Ach und Krach klären.

42. Minute: Gehen beide Teams mit dem knappen Ergebnis von 1:0 in die Kabine? Noch werden mindestens drei Minuten gespielt. Aktuell steht die französische Defensive stabil, die Nordafrikaner probieren es dennoch weiter. So kommt Hakimi auf der rechten Seite fast vor die Grundlinie, doch Konaté klärt per Weltklasse-Grätsche.

Theo Hernández (Nr. 22) erzielte den Führungstreffer für den amtierenden Weltmeister. © Franck Fife/AFP

38. Minute: Und die nächste Chance! Diesmal steckt Tchouaméni perfekt auf Mbappé durch, der den Ball an Bono vorbeilegt. Doch die marokkanische Defensive passt auf und klärt den Ball vorerst. Die Szene ist jedoch nicht vorbei, denn Tchouameni spielt den abgewerten Ball direkt auf den vorne lauernden Giroud weiter. Dieser setzt seine Direktabnahme jedoch neben das Tor. Da war mehr drin.

Frankreich gegen Marokko im Ticker: Kylian Mbappé versucht es erneut

36. Minute: Die Franzosen belagern wieder den Strafraum der Marokkaner. Der defensive Mittelfeldmann Fofana zieht aus dem Rückraum an, doch sein Versuch geht weit über Bonos Kasten.

34. Minute: Mbappé bekommt die Schusschance, rutscht etwas weg und trifft seinen Mitspieler Giroud. Am Ende wird die Szene abgepfiffen - Abseits.

31. Minute: Giroud holt sich den Ball an der Mittellinie und zieht den Freistoß gegen zwei Gegenspieler, der Stürmer, der schon viermal bei der WM treffen konnte, spielt bislang sehr teamdienlich.

27. Minute: Die erste Gelbe Karte der Partie geht an die Marokkaner, Boufal holt sie sich nach einem Foul gegen Theo Hernandez ab.

Frankreich gegen Marokko heute live: Intensives Match mit vielen Fouls

24. Minute: Konaté holt Ziyech auf Höhe der Mittellinie von den Beinen. Die Fouls häufen sich bereits früh.

21. Minute: Griezmann begeht ein Offensivfoul, es gibt eine Unterbrechung. In dieser wird erstmals gewechselt, Marokkos Kapitän Saiss muss angeschlagen vom Platz, für ihn kommt Amallah.

17. Minute: Wieder Marokko mit einer Chance: Diesmal ist es Boufal, der es aus spitzem Winkel von rechts probiert, doch der gebürtige Franzose kommt nicht richtig hinter den Ball und verfehlt da Ziel. Im Gegenzug probiert es Giroud, der etwas zu viel Platz hat, und knallt das Leder an den Pfosten.

Frankreichs Jules Kounde im Duell mit Sofyan Amrabat. © FRANCK FIFE/AFP

15. Minute: Nach einem Foul von Rabiot-Ersatz Fofana gibt es einen Freistoß für Marokko. Ziyech bringt den Ball vor das Tor, doch die französische Defensive ist hellwach.

11. Minute: Nun aber doch! Ounahe taucht vor Frankreichs Keeper Lloris auf, doch der Tottenham-Keeper behält die Nerven und entschärft die Situation mit einer starken Parade.

Frankreich gegen Marokko heute live: Hernandez-Bruder trifft

9. Minute: Wie reagiert Marokko? Bislang noch gar nicht, denn die Franzosen lassen in den ersten Minuten noch nichts zu.

6. Minute: TOOOR! Theo Hernandez trifft zum 1:0 für Frankreich! Griezmann treibt den Ball nach vorne und bedient Mbappé in der Mitte. Der 23-Jährige zieht ab, doch sein Schuss wird geblockt. Von links rauscht Theo an und trifft artistisch zur Führung!

Die französische Führung: Theo Hernández trifft zum 1:0 © Anne-Christine Poujoulat/AFP

3. Minute: Frankreich geht früh ins Pressing, doch die Marokkaner lassen sich in den ersten Minuten nicht beeinflussen und halten den Ball erst einmal in den eigenen Reihen. Das gibt Selbstvertrauen.

1. Minute: Der Ball rollt in al-Chaur!

ANPFIFF

Update, 19.57 Uhr: Die Hymnen der beiden Mannschaften erklingen m Al-Bayt-Stadium. Jetzt geht‘s los!

Update, 19.45 Uhr: Wenige Minuten noch bis zum Anstoß des zweiten Halbfinals in Katar. Referee César Arturo Ramos trägt heute die Verantwortung und wird ein voraussichtlich emotionales Spiel zwischen Frankreich und Marokko leiten.

Update, 19.35 Uhr: Eine knappe halbe Stunde noch bis zum Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko. Ein besonderes Augenmerk gilt heute dem Duell zwischen Frankreichs Kylian Mbappé und Marokkos Achraf Hakimi, beide spielen bei Paris Saint-Germain und sind gutu befreundet. Doch das gute Verhältnis der beiden wird heute für mindestens neunzig Minuten in den Hintergrund rücken.

Update, 19.15 Uhr: Eine Dreiviertelstunde noch bis zum Anpfiff des zweiten Halbfinals. Folgt Frankreich den Argentiniern heute ins Finale oder schafft Underdog Marokko die nächste Sensation und ziehr ins Endspiel ein?

Frankreich gegen Marokko heute live: Nur ein Bayern-Spieler von Beginn an auf dem Platz

Update, 18.56 Uhr: Nun sind die Aufstellungen der beiden Halbfinalisten draußen! Obwohl die Franzosen inklusive des verletzten Lucas Hernández gleich vier Bayern-Profis im Kader haben, spielt der einzige Münchner heute auf Seiten der Marokkaner. Noussair Mazraoui meldete sich vor dem Finale fit zurück und wird die linke defensive Außenbahn der Nordafrikaner beackern.

Update, 18.38 Uhr: Der Unparteiische der heutigen Partie ist César Arturo Ramos. Der Mexikaner leitete bereits das zweite Gruppenspiel der Marokkaner, die Belgien mit 2:0 bezwangen sowie das 0:0 zwischen Dänemark und Tunesien. Außerem war der 38-jährige Schiedsrichter beim 6:1-Sieg der Portugiesen gegen die Schweiz im Einsatz.

Frankreich gegen Marokko heute live: Upamecano fehlt im Halbfinale

Update vom 14. Dezember, 18.10 Uhr: Rund zwei Stunden vor dem zweiten Halbfinale der Weltmeisterschaft in Katar gibt es schlechte Nachrichten beim Titelverteidiger Frankreich. Nationaltrainer Didier Deschamps muss der Fachzeitung L‘Équipe zufolge gegen Marokko auf gleich zwei Spieler verzichten.

Sowohl Mittelfeldspieler Adrien Rabiot als auch FC-Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano fallen krankheitsbedingt nach, Ibrahima Konate and Youssouf Fofana werden die beiden wohl ersetzen. Upamecanos Münchner Teamkollege Lucas Hernández fiel bereits früh mit einem Kreuzbandriss aus, für Benjamin Pavard bleibt bei diesem Turnier aktuell nur der Platz auf der Bank.

Auch Kingsley Coman muss mit seiner Rolle als Reservist zurechtkommen. Der einzige Bayern-Profi auf Seiten der Marokkaner, Noussair Mazraoui, meldete sich hingegen fit für das Halbfinale.

Zieht Kylian Mbapé (l.) in sein zweites WM-Finale ein? Marokko und Stürmer Youssef En-Nesyri werden alles tun, um dies zu verhindern. © Pro Sports Images/Xinhua/imago

Frankreich gegen Marokko heute live: Zieht der Favorit erneut ins Finale ein?

Erstmeldung vom 14. Dezember:

Doha - Zum ersten Mal in 22 Weltmeisterschafts-Endrunden stieß in Katar ein afrikanisches Team bis ins Halbfinale vor. Marokko schlug in der K.o.-Phase zuerst im Achtelfinale Spanien und schaltete eine Runde später Portugal aus, nun stehen die Nordafrikaner vor dem nächsten entscheidenden Duell gegen eine europäische Spitzenmannschaft. Der amtierende Weltmeister Frankreich ist jedoch enorm gut aufgelegt und geht als klarer Favorit in das zweite Semifinale.

Frankreich gegen Marokko heute live: Équipe Tricolore schaltete zuletzt England aus

Die Franzosen bekamen es auf dem Weg ins Halbfinale mit Polen sowie mit England zu tun, besonders das Viertelfinale gegen die Three Lions war von Spannung geprägt. Am Ende setzte sich die Équipe Tricolore mit 2:1 gegen den letztjährigen EM-Finalisten durch und zeigte sich vor allem in Sachen Kaltschnäuzigkeit in weltmeisterlicher Form.

Obwohl der pfeilschnelle Superstar Kylian Mbappé von den Engländern über die gesamte Partie im Schach gehalten wurde, schaffte es Frankreich ins Halbfinale. Letztlich war es der 36-jährige Sturm-Routinier Olivier Giroud, der das Tor zur Runde der letzten vier aufstieß. Die Mischung aus jung und alt, aus unbeschwert und erfahren, könnte auch gegen die giftigen Marokkaner ausschlaggebend sein.

Frankreich gegen Marokko: Emotionales Duell für viele Akteure - und den Marokkos Coach

Für die Nordafrikaner ist die Partie sehr besonders, Marokko war mehr als vierzig Jahre lang eine französische Kolonie. Auch einige Nationalspieler der Lions de l‘Atlas sowie ihr Cheftrainer Walid Regragui wurden in Frankreich geboren und verbrachten teilweise ihr gesamtes Leben in Europa. Auch bei den Franzosen spielt mit Mattéo Guendouzi ein Akteur mit marokkanischer Abstammung. Emotionen sind heute kaum vermeidbar. Sollte sich Frankreich gegen den Underdog durchsetzen, würde das den zweiten WM-Finaleinzug hintereinander bedeuten. (ajr)