WM 2022: Fußball in Katar - Ligen, Top-Klubs, Stars

Die Qatar Stars League wurde 1963 gegründet und ist die höchste Fußballliga Katars. Sie besteht momentan aus 12 Top-Teams mit internationalen Stars.

Doha – In Katar findet dieses Jahr mit der WM 2022 erstmals eine Weltmeisterschaft statt. Absolute Neuheit: eine WM im Winter. Katar, ein Emirat in Vorderasien, östlich gelegen auf der arabischen Halbinsel und fast vollständig umgeben von den Gewässern des persisch-arabischen Golfs. Mit einer Fläche von knapp 11500 km ist Katar rund 30 Mal kleiner als Deutschland. Neben vielen kleinen Klubs zählt die Qatar Stars League die besten Vereine des Landes:

Al-Ahly Doha

Al-Arabi

Al-Duhail

Al-Gharafa

Al-Khor

Al-Rayyan

Al-Sadd

Al-Sailiya

Al-Shahaniya

Al-Wakrah

Qatar

Umm-Salal

Erster Meister der Stars League war Al-Maref, Ranglistenerster in der Saison 2020/21 ist der Club Al-Sadd mit 15 Titeln.

Das Ziel: die asiatische Champions League AFC

Ausgetragen wird die Meisterschaft jeweils mit Hin- und Rückspielen, wobei alle Clubs zweimal gegeneinander antreten müssen. Gemeinsam mit dem Sieger des Emir of Qatar Cups, dem nationalen katarischen Fußballwettbewerb, qualifiziert sich der Meister der Qatar Stars League dann für die AFC Champions League. Die asiatische Champions League bildet im Rahmen des alljährlich ausgetragenen Asienpokals den bedeutendsten Wettbewerb.

Rekordhalter ist der Club Al-Sadd

Der unter dem Namen „White Shirts“ bekannte Club Al-Sadd ist mit zwölf gewonnenen Meisterschaften sowie weiteren zwölf Pokalsiegen gleichermaßen Rekordmeister und Rekordpokalsieger des Landes. Den international größten Erfolg verzeichnete der Club bei der AFC Champions League, in der sie im Jahr 1989 und 2011 als Sieger hervorging. Bis heute ist die Fußballmannschaft Al-Sadd SC die einzige Mannschaft Katars, die diesen Titel erringen konnte. Im Dezember 2011 gewann der Verein den dritten Platz bei der FIFA-Klub-WM.

Bekannte Spieler der Qatar Stars League

Der Club kann neben nationalen Top-Stars wie dem Rekordspieler Hassan Al-Haydos auf eine beachtliche Liste an internationalen Topspielern zurückblicken. So spielte Mario Basler einst für den SC Al-Rayyan, Stefan Effenberg für den Club Al-Arabi, der Franzose Frank Leboeuf für Al-Sadd und Al-Wakrah sowie Fußballlegende Pep Guardiola für Al-Ahly.

Weitere Fußballclubs in Katar

Neben den Vereinen der Topliga des Landes, der Qatar Stars League, gibt es noch ein paar weitere Vereine, die, hauptsächlich in Doha, der Hauptstadt Katars, sowie in Al-Rayyan und Al-Khor, ansässig sind.

Al Bidda

Al Kharaitiyat

Al Duhail

Al Markhiya

AL Mesaimeer

Al Mu’aidar

Al Shamal

Katarische Fußballnationalmannschaft

Die Nationalelf Katars bildet der Club Daulat Qatar, besser bekannt unter dem Spitznamen Al-Anabbi, was so viel heißt wie „Die Weinroten“. Trainiert wird die Mannschaft seit 2017 vom Spanier Félix Sanchez Bas. Spieler Hassan al-Haydos ist mit seinen 158 Einsätzen auf dem Rasen dabei Rekordspieler der katarischen Nationalmannschaft. Auch einige Erfolge konnte der Club Daulat Qatar bisher verzeichnen, so unter anderem den Sieg bei der Asienmeisterschaft 2019, die Gruppenphase 2019 bei der Südamerikameisterschaft sowie den Einzug ins Halbfinale der Nord- und Zentralamerikameisterschaft 2021.