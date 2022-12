WM-Kommentator in der Halbzeit ausgetauscht – weil er einen verbotenen Namen gesagt hat?

Von: Alexander Kaindl

Teilen

TV-Kommentator Alper Bakircigil musste seinen Platz zur Halbzeit räumen. © Screenshot Twitter

Für Deutschland ist die WM 2022 beendet. Für einen TV-Kommentator aus der Türkei offenbar auch. Mutmaßlich, weil er einen falschen Namen gesagt hat.

Doha – Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist die WM 2022 zuende, bevor sie eigentlich so richtig begonnen hat. Die großen Spiele kommen erst jetzt mit Beginn der K.o.-Runde. Die DFB-Stars sind nach dem erneuten Ausscheiden in der WM-Gruppenphase aber schon längst aus Katar abgereist.

WM 2022 20. November - 18 Dezember Katar 64 Spiele 32 Mannschaften

WM 2022: TV-Kommentator darf Live-Spiel nach der Halbzeit nicht weiterkommentieren

Nicht mehr dabei ist offenbar auch ein Kommentator, der am Donnerstag (1. Dezember) noch das 2:1 Marokkos gegen Kanada kommentiert hat. Im Gegensatz zu seiner deutschen Kollegin Julia Scharf, für die die WM aus anderen Gründen beendet ist, erfolgte dieses Aus bei der Weltmeisterschaft aber absolut unfreiwillig – und auch noch während des Spiels!

Was ist da passiert? Der türkische Kommentator Alper Bakircigil kommentierte den zweitschnellsten Treffer dieser Weltmeisterschaft: Hakim Ziyech hatte nach vier Minuten für Marokko getroffen. Das schnellste Tor der WM erzielte aber ein Spieler, der an diesem Tag im gegnerischen Team spielen sollte: Alphonso Davies. Der Bayern-Star war gegen Kroatien schon nach zwei Minuten erfolgreich.

TV-Kommentator in der Halbzeit ausgetauscht: Weil er einen verbotenen Namen gesagt hat?

In diesem Zusammenhang erklärte Kommentator Bakircigil beim türkischen Sender TRT, dass das schnellste Tor der WM-Geschichte 2002 im Spiel um Platz drei fiel, wie tz.de berichtet. Der Torschütze war damals sein Landsmann Hakan Sükür. Der war um die Jahrtausendwende ein türkisches Fußball-Idol. Sükür wurde in der Heimat für seine Leistungen nahezu vergöttert. Bakircigil wurde nun aber mutmaßlich gefeuert, weil er den Namen des einstigen Helden live im TV ausgesprochen hat.

Eine mögliche Erklärung dahinter: Sükür ging nach seiner Karriere als Fußballer (die erfolgreichste Zeit hatte er bei Galatasaray Istanbul) in die Politik. Zwischen 2013 und 2016 lehnte er sich öffentlichkeitswirksam gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und die AKP, für die er zuvor selbst im Parlament saß, auf. Ihm wurde vorgeworfen, am gescheiterten Putschversuch beteiligt gewesen zu sein. Die türkische Regierung sieht in ihm sogar einen „Terroristen“. Sükür blieb somit nur die Flucht in die USA.

Hakan Sükür: „Ich bin kein Verräter oder Terrorist“

Zwischenzeitlich soll der einstige Volksheld, UEFA-Cup-Sieger, WM-Dritte und Rekordtorschütze der türkischen Nationalmannschaft Taxifahrer in den Staaten gewesen sein. In einem Interview mit der Welt sagte Sükür 2020: „Erdogan nahm mir alles. Mein Recht auf Frei­heit, das Recht, mich zu erklären, mich zu äußern, das Recht auf Arbeit. Ich habe in der Türkei Besitz im Wert von Dut­zenden Mil­lionen Dollar. Ich habe nichts mehr. Nir­gendwo auf der Welt.“ Und weiter: „Niemand scheint in der Lage zu sein, zu erklären, was meine Rolle bei diesem Putsch gewesen sein soll. Ich habe nie etwas Illegales getan, ich bin kein Verräter oder Terrorist.“

So oder so: Kommentator Bakircigil schrieb im Anschluss an die Partie angeblich auf Twitter: „Nach dem heutigen Vorfall wurde ich von der Institution TRT, für die ich viele Jahre lang mit Stolz gearbeitet habe, getrennt. Zur Liebe gehört die Trennung. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Auf Wiedersehen.“

Das sind die schönsten Fan-Bilder von der WM 2022 in Katar Fotostrecke ansehen

Alper Bakircigil: Verwirrung um vermeintlichen Tweet

Angeblich, weil Bakircigil wiederum auf Instagram bestritten hatte, überhaupt einen Twitter-Account zu besitzen. Der Original-Beitrag ist nicht mehr zu sehen, inzwischen wurde der Account mit Bakircigils Namen auch gelöscht. Auch über die Tatsache, ob der türkische Kommentator tatsächlich entlassen oder wie türkische Medien berichten nur „gewarnt“ wurde, gibt es aktuell Zweifel. Fakt nach dieser höchst seltsamen Geschichte: Die Fans hörten nach der Pause Cüneyt Kiran am TRT-Mikrofon und nicht mehr Alper Bakircigil.

Im deutschen Fernsehen wird Christoph Kramer als Experte gefeiert. Eine Frage von Katrin Müller-Hohenstein gefiel ihm zuletzt aber nicht. (akl)