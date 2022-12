Infantino-Geheimnis gelüftet? ZDF-Kommentator Réthy hat kuriose TV-Theorie zum FIFA-Boss

Von: Hannes Niemeyer

Dass Gianni Infantino als FIFA-Boss bei der WM omnipräsent ist, ist wenig überraschend. Aber kann er an zwei Orten nahezu gleichzeitig sein? ZDF-Kommentator Bélà Réthy hat da eine Theorie.

Doha – Einen Vorteil hat die WM 2022 in Katar, wenn man so will: Die Wege sind eigentlich nicht weit. Immerhin ist die Landesfläche Katars kleiner als Schleswig-Holstein. Im Vergleich zur europaweiten EM 2021, wo kurz mal von Aserbaidschan nach England gejettet wurde, also alles ein Klacks. Das macht es sicherlich möglich, viele Spiele zu besuchen, auch wenn sie eng getaktet sind. Bei zwei Partien gleichzeitig zu sein ist allerdings schwierig – außer man heißt Gianni Infantino.

Der FIFA-Boss ist die wohl umstrittenste Person der laufenden Weltmeisterschaft – nicht zuletzt wegen des Eklats um die „One Love“-Binde, von dem auch die DFB-Auswahl direkt betroffen war. Als Chef des Weltverbandes gehört es sich für Infantino natürlich, bei möglichst vielen Partien auch live dabei zu sein. Sein Stadion-Auftritt am Freitag bei den letzten Partien der Gruppenphase sorgten allerdings für Aufsehen, wie auch tz.de schreibt. Oder besser: Seine Stadion-Auftritte.

Infantino bei der WM 2022 überall live dabei? ZDF-Mann Réthy gibt im TV seine Erklärung ab

Als am Freitagabend parallel zueinander in zwei Partien der Gruppe G um ein Achtelfinal-Ticket gekämpft wurde, zeigten die TV-Bilder Infantino in der ersten Halbzeit auf der Tribüne beim Spiel Brasilien gegen Kamerun. 15 Minuten nach Anstoß der zweiten Hälfte flimmerte der FIFA-Chef dann im Stadion beim Spiel Serbien gegen die Schweiz über die Bildschirme. Magie, TV-Trick oder wechselt Infantino einfach schneller die Stadien als US-Stars ihre Outfits bei Preisverleihungen? Das Absurdum blieb auch ZDF-Mann Bélà Réthy nicht verborgen. Er stellte seine eigene Theorie auf.

Réthy kommentierte die Partie der Eidgenossen im ZDF und reagierte auch sogleich auf die Infantino-Einblendung. „Der ist glaube ich bei jedem Spiel“, begann er, schob dann aber noch nach: „Oder die haben jetzt ein Bild von ihm in der Regie wo sie ihn jedes Mal rein schneiden, das weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall sieht man ihn bei jedem Spiel“. Kuriose Theorie, an der aber tatsächlich etwas dran sein könnte. Denn die Sender beziehen ein einheitliches Signal von vor Ort, das die FIFA bereitstellt. Somit hat das ZDF beispielsweise auch keinen Einfluss auf die Regieentscheidungen.

Gianni Infantino beim Spiel Brasilien gegen Kamerun. Nur wenige Minuten zuvor soll er angeblich auch im Stadion bei der Partie Serbien gegen die Schweiz gewesen sein. © IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Magie, TV-Trick – oder doch einfach Stadion-Wechsel? Das ist dran an Infantinos Omnipräsenz

Ist an Réthys Theorie also was dran? Möglich erscheint ein solches Vorgehen bei der WM in Katar allemal. Es gibt aber auch andere Erklärungen. Zum einen gibt es Fotos von Infantino, die immerhin beweisen, dass er beim Brasilien-Spiel vor Ort war – was trotzdem nicht ausschließen würde, dass der FIFA-Boss vielleicht beim anderen Spiel lediglich ins Bild geschnitten wurde. Allerdings könnte Infantino auch einfach den Beckenbauer gemacht haben. Der Kaiser reiste damals bei der WM 2006 in Deutschland als Organisator mit dem Helikopter von Spiel zu Spiel, um möglichst viele Partien live vor Ort mitzuerleben. Und wie eingangs bereits erwähnt, sind die Wege in Katar bekanntlich auch mal kurz. Die kürzeste Auto-Verbindung, die Google Maps zwischen dem Lusail Stadion und dem Stadion 974 – den Austragungsstätten der gestrigen Parallel-Abendspiele – anzeigt, beträgt lediglich 30 Kilometer.

Während die TV-Welt über Infantino rätselt, hat der DFB seine eigenen Probleme nach dem erneuten Vorrunden-Aus aufzuarbeiten. In einer angesetzten Krisensitzung wird vor allem Oliver Bierhoff im Fokus stehen. Die Kritik am deutschen Team ist groß. Auch ZDF-Experte Per Mertesacker äußerte einen Arroganz-Vorwurf. Sein Experten-Kollege Christoph Kramer reagierte derweil sauer auf eine Fragestellung von Moderatorin Müller-Hohenstein. (han)