WM 2022 live: Japan - Spanien wird nicht im Free-TV gezeigt

Von: Philipp Kuserau

Parallel zum Deutschland-Spiel kämpfen Japan und Spanien bei der WM 2022 ums Weiterkommen. Die Partie läuft jedoch nicht im Free-TV. Alle Infos.

Doha - Ganz Fußball-Deutschland richtet den Blick am Donnerstagabend selbstverständlich nach Al Khor, denn dort will die DFB-Elf gegen Costa Rica das Achtelfinale klarmachen. Doch wenigstens mit einem schielenden Auge dürften viele auch das Parallelspiel zwischen Japan und Spanien verfolgen, denn der Ausgang dieser Partie kann bekanntlich ebenso das DFB-Spiel beeinflussen. Im wahrscheinlichsten Fall sollten die Spanier ihrer Favoritenrolle gerecht werden und gegen Japan gewinnen. Dann würde Deutschland sogar ein knapper Sieg gegen Costa Rica reichen, um das Achtelfinale zu erreichen. Doch was ist schon wahrscheinlich bei dieser WM 2022?

Begegnung Japan - Spanien Anpfiff 1. Dezember, 20 Uhr Stadion Khalifa International Stadium (Doha)

Die Sensations-Erfolge der Japaner und Saudis (2:1 gegen Argentinien) haben gezeigt, dass alles möglich ist bei diesem Turnier. Vermeintlich kleinere Fußball-Nationen sollten nicht unterschätzt werden, sonst kann es ein böses Erwachen geben. Spanien jedenfalls könnte selbst mit einem Unentschieden gegen Japan ins Achtelfinale einziehen.

Die Japaner wiederum dürften nur im Falle eines Sieges gegen Spanien sicher mit der K.o.-Runde planen können. Bei einer Niederlage oder Remis droht das Aus in der Vorrunde, sofern Deutschland gegen Costa Rica ein entsprechendes Ergebnis erzielt. Alle Tabellen und Ergebnisse finden Sie in unserem WM-Spielplan.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe E:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Spanien 2 8:1 4 2. Japan 2 2:2 3 3. Costa Rica 2 1:7 3 4. Deutschland 2 2:3 1

WM 2022 live im TV und Stream: Wo wird Japan gegen Spanien übertragen?

Das Match Japan gegen Spanien wird am Donnerstagabend nicht im Free-TV übertragen. Nur Magenta TV zeigt das Spiel ab 20 Uhr live und in voller Länge. Die Vorberichte starten bereits um 19.15 Uhr - Kommentator ist Jan Platte. Bei Magenta TV wird es auch wieder eine Konferenzschaltung geben, in der auch Live-Ausschnitte des Deutschland-Spiels zu sehen sein werden. Um Magenta TV nutzen zu können, benötigen Sie ein gültiges Abo. MagentaTV jetzt bestellen.

Das Parallelspiel zwischen Deutschland und Costa-Rica wird im Free-TV übertragen. Welche Begegnungen der WM 2022 live im Free-TV gezeigt werden, erfahren Sie in unserem Sendeplan. Zudem gibt es die Sendetermine des DFB-Teams in der Übersicht.

WM 2022 live im TV: Die Übertragung von Japan gegen Spanien im Überblick

Free-TV - Pay-TV Magenta TV Live-Stream Magenta TV (Abo erforderlich)

