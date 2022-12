WM 2022: Wo läuft Serbien - Schweiz heute live im Free-TV?

Von: Tim Althoff

Die Schweiz setzt bei der WM unter anderem auf Gladbach-Torhüter Yann Sommer (r). © Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Im direkten Duell geht es für Serbien und die Schweiz um das Achtelfinale. Alle Infos, wer die Partie heute live im TV und Stream zeigt.

Doha ‒ Die Gruppenphase der WM 2022 wird am Freitag-Abend von der Gruppe G abgeschlossen. Darin kämpfen Serbien und die Schweiz um das Achtelfinale. Während der Schweiz, je nach Endstand aus dem Parallelspiel zwischen Brasilien und Kamerun, schon ein Unentschieden zum Weiterkommen reichen könnte, muss Serbien das Spiel zwingend gewinnen. Mit nur einem Punkt befindet sich Serbien nach zwei Spieltagen auf dem letzten Platz, die Eidgenossen wären auf dem zweiten Platz aktuell eine Runde weiter.

Begegnung Serbien - Schweiz Anpfiff 2. Dezember, 20 Uhr Stadion Stadium 974 (Doha)

WM 2022: Serbien und die Schweiz mit schwieriger Vergangenheit

Während Brasilien als einziges Team der Gruppe schon sicher im Achtelfinale steht, ist Kamerun ebenfalls noch in der Verlosung. Die Afrikaner sind zwar punktgleich mit Serbien, haben aber ein leicht besseres Torverhältnis. Sollte ein sensationeller Sieg gegen Brasilien gelingen und die Schweiz gewinnt nicht gegen Serbien, wäre die Elf von Trainer Rigobert Song unter den letzten 16.

Es bleibt zu hoffen, dass es während des Spiels zu keinen weiteren Provokationen kommt. Beim WM-Gruppenspiel 2018 zeigten die albanisch-stämmigen Schweizer Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri den albanischen Doppeladler mit den Händen und lösten damit heftige Diskussionen aus. „Wir konzentrieren uns rein darauf, was wir auf dem Spielfeld machen. Was der Gegner und die Fans machen oder was von außen kommt, spielt keine Rolle“, so Serbiens Aleksander Mitrovic.

Die aktuelle Tabelle der Gruppe G:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Brasilien 2 3:0 6 2. Schweiz 2 1:1 3 3. Kamerun 2 3:4 1 4. Serbien 2 3:5 1

WM 2022 heute live: Wer zeigt das Spiel Serbien gegen Schweiz live im Free-TV und Stream?

Das letzte Spiel der Gruppenphase wird live im Free-TV vom ZDF übertragen. Die Vorberichte zur Begegnung beginnen ab 19.25 Uhr, um 20 Uhr wird angepfiffen. Kommentator ist Béla Réthy. Die Übertragung des ZDF kann außerdem im kostenlosen Live-Stream angeschaut werden. Welche Begegnungen der WM 2022 live im Free-TV laufen, erfahren Sie in unserem Sendeplan.

Auch Magenta TV wird das Spiel live zeigen. Jan Platte wird dort kommentieren. Außerdem wird eine Konferenz mit dem Parallelspiel Brasilien - Kamerun angeboten. Im Einzelspiel wird das Spiel der Brasilianer exklusiv auf Magenta TV zu sehen sein. Magenta TV kann über das TV-Gerät oder per Live-Stream abgespielt werden - dafür braucht es jedoch ein gültiges Abo. MagentaTV jetzt bestellen.

WM 2022 heute live im TV: Die Übertragung von Serbien und der Schweiz in der Übersicht

Free-TV ZDF Pay-TV Magenta TV Live-Stream ZDF, Magenta TV (Abo erforderlich)