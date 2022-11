Argentinien schlägt Polen - Lewandowski und Co. zittern sich ins Achtelfinale

Von: Antonio José Riether

Zwei erleichterte Kapitäne: Robert Lewandowski und Lionel Messi stehen mit ihren Teams im Achtelfinale. © Glyn Kirk/imago

In der engen Gruppe C setzten sich Argentinien und Polen durch. Nach dem 2:0 der Albiceleste mussten Lewandowski und Co. jedoch lange um den Achtelfinal-Einzug zittern.

Update, 21.58 Uhr: Kollektiver Jubel in Doha! Saudi-Arabien hat das 1:2-Anschlusstor erzielt und müsste nun zwei Tore schießen. Damit ist auch Polen weiter. Die Mannschaft von Lewandowski steht im Achtelfinale und trifft auf Titelverteidiger Frankreich.

ABPFIFF: Argentinien steht als Gruppenerster im Achtelfinale und trifft auf Australien. Die Polen müssen jedoch noch zittern, alle Blicke richten sich auf das Spiel zwischen Mexiko und Saudi-Arabien.

WM 2022: Polen – Argentinien 0:2 (0:0)

Aufstellung Polen: Szczesny - Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski (73. Jedrzejczyk) - Bielik (62. Szymanski), Krychowiak (83. Piatek) - Zielinski, Swiderski (46. Kaminski) , Frankowski (46. Skoras) - Lewandowski Aufstellung Argentinien: Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna (59. Tagliafico) - Fernandez (79. Pezzella), De Paul, Mac Allister (84. Almada) - Alvarez (79. L. Martinez), Messi, Di Maria (59. Paredes) Tore: Mac Allister (46.) Alvarez (67.)

90. Minute + 6: Lewandowski und Messi begegenen sich nun in einem Zweikampf, an dessen Ende es einen Freistoß für Argentinien gibt. Messi will Lewys Entschuldigung nach dem Foul nicht annehmen.

90. Minute + 4: Und beinahe das 3:0 für Argentinien! Szczesny ist nach einem Lupfer von Tagliafico bereits geschlagen, doch Kiwior rettet auf der Linie! Dieses Tor hätte das WM-Aus bedeutet.

Polen gegen Argentinien: Ein Tor könnte die Partie kippen

90. Minute + 1: Sechs Minuten gibt es hier noch oben drauf.

89. Minute: Eine Minute wird noch regulär gespielt. Sollte es bei diesem Ergebnis bleiben, wären sowohl Polen als auch Argentinien weiter. Mexiko fehlt hingegen ein Tor für das Achtelfinale...

86. Minute: Kiwior begeht einen groben Fehler vor dem eigenen Strafraum und Lionel Messi ist auf und davon. Doch im Eins-gegen-eins mit Szczesny bleibt der PSG-Star nicht cool genug und schiebt den Ball neben das Tor. Wäre der reingegangen, wäre Mexiko nun auf Platz zwei und würde Polen verdrängen.

82. Minute: Noch acht Minuten auf der Uhr. Jedes Tor könnte hier entscheidend sein.

78. Minute: Argentinien wechselt nun, Julian Alvarez geht für Lautaro Martinez vom Feld. Enzo Fernandez geht für German Pezzella

72. Minute: Nun die Chance auf den dritten Treffer! Messi prüft Szczesny nach einem weiteren Pass in den Rückraum, doch der Juve-Keeper wehrt den Ball mit dem Bein ab.

Polen gegen Argentinien: Alvarez legt einen Treffer nach

70. Minute: Stand jetzt wären Polen und Mexiko punkt- und torgleich. Auch im direkten Vergleich gibt es hier nach dem 0:0 am ersten Spieltag keinen Sieger. Sollte es so bleiben, würde die Fair-Play-Wertung entscheiden. Hier führen die Polen aufgrund von weniger Gelben Karten.

67. Minute: Enzo Fernandez findet nach einer schönen Kombination Julian Alvarez, der sich im Strafraum geschickt dreht und den Ball unhaltbar für Szczesny unter die Latte schweißt. Ein starker Treffer des Manchester-City-Stürmers.

65. Minute: Die Argentinier lassen nicht locker und lassen sogar nach Eckbällen den Ball laufen. Die Polen haben auch 25 Minuten vor dem Ende keinerlei Zugriff aufs Spiel.

61. Minute: Wieder kommt Mac Allister im Strafraum zum Abschluss, doch Szczesny ist auf der Hut und pariert den Flachschuss. Die Argentinier bleiben ihrer Linie weiter treu und spielen attraktiv nach vorne.

57. Minute: Es wird immer spannender, denn die Mexikaner führen nun mit 2:0 gegen Saudi-Arabien. Noch stehen die Polen aber auf Platz zwei, doch das Eis wird dünner.

56. Minute: Die Argentinier ziehen ihr Ding durch und spielen sich wie in der ersten Halbzeit in der gegnerischen Hälfte fest. Messi legt bei einem der Angriffe im Strafraum für Alvarez ab, der es aus der Drehung probiert, doch der Abschluss des ManCity-Spielers wird geblockt.

Polen gegen Argentinien: Mac Allister mit dem ersten Treffer der Partie

52. Minute: Im Parallelspiel ist Mexiko mit 1:0 in Führung gegangen, damit wären die Mittelamerikaner punktgleich mit den Polen. Aufgrunf des Torverhältnisses wären jedoch die Polen weiter. Argentinien ist mit einem Sieg sicher in der K.o.-Phase.

47. Minute: Und da ist das Führungstor für Argentinien! Eine stark herausgespielte Situation: Molina bringt den Ball vors Tor und findet Mac Allister im Rückraum. Der Profi von Brighton schiebt den Ball über den Innenpfosten ins Tor, der Jubel in Doha kennt keine Grenzen.

46. Minute: Weiter geht‘s im Stadium 974 in Doha. Die Polen wechseln zur zweiten Hälfte doppelt. Skoras und der Wolfsburger Kaminski kommen nun in die Partie.

Polen gegen Argentinien: Torlos in die Halbzeitpause

HALBZEIT: Nach 45 Minuten steht es 0:0 zwischen Polen und Argentinien. Beide Teams wären Stand jetzt weiter, weil es zwischen Saudi-Arabien und Mexiko ebenfalls torlos in die Pause geht. Die Polen wären mit einem Remis sicher weiter, doch dieses wackelt angesichts der vielen Chancen für Argentinien. Für die angriffslustigen Südamerikaner wird es möglicherweise ein Geduldspiel.

45. Minute + 2: Mit 13:2 Torschüssen wird Argentinien gleich in die Pause gehen, gleich acht Versuche konnte Polens Keeper Szczesny entschärfen.

43. Minute: Das Publikum reagiert nach dem Fehlschuss mit „Messi, Messi“-Rufen. Die Argentinier verkraften den Schock schnell und sind wieder im Vorwärtsgang. Nach einem Abschluss blockt Szczesny genau vor De Paul ab, der Argentinier ist jedoch etwas überrascht von seiner plötzlichen Einschusschance und kann diese nicht nutzen.

Polen gegen Argentinien: Polen im VAR-Pech, doch Messi vergibt die Chance vom Punkt

Wichtige Glanzparade: Wojciech Szczesny hält den Strafstoß von Lionel Messi. © GLYN KIRK/AFP

39. Minute: Messi tritt an... und verschießt! Szczesny erahnt die Ecke, springt nach links und fischt den Ball raus. Was eine Parade des Polen!

38. Minute: Nach dem Abschluss von Alvarez gab es ein mögliches Foul, Szczesny hatte Messi leicht im Gesicht getroffen. Referee Makkelie überprüft die Szene auf einen Elfmeter - und gibt ihn tatsächlich! Dieser Strafstoß ist auf keinen Fall einer, den man geben muss.

37. Minute: Nach einer geblockten Flanke der Albiceleste gibt es die nächste Ecke. Diesmal spielen die Südamerikaner diese kurz aus, nach einem Pass von Messi probiert es Fernandez, doch sein Schuss geht weit drüber. Kurz danach bekommt Alvarez nach einem feinen Zuspiel von Mac Allister die Chance - und wieder hält Szczesny im Eins-gegen-eins.

Polen gegen Argentinien heute live: Szczesny pariert stark gegen di Maria

34. Minute: Beinahe zwirbelt di Maria seinem Juventus-Teamkollegen Szczesny einen Eckball von rechts direkt ins Netz, doch der polnische Keeper hat aufgepasst und lenkt den Ball gerade noch über die Latte. Die nächste Ecke von links bringt in der Folge nichts ein.

32. Minute: Noch hat Lewandowski keinerlei Anbindung zu seinen Teamkollegen. Der Stürmer verliert den Ball bei fast jeder Aktion, da ihm die Anspielstationen fehlen und Argentinien giftig verteidigt.

30. Minute: Wieder die Argentinier, diesmal mit einer Doppelchance! Nach einer sauberen Kombination ist Alvarez frei, doch sein Abschluss kann noch abgewehrt werden. Acuna schließt aus dem Rückraum ab, doch auch sein strammer Schuss bringt nicht die erhoffte Führung, sondern geht einen Meter vorbei.

27. Minute: Otamendi luchst Lewandowski den Ball ab, als dieser beinahe die Chance bekommt, alleine durchzustarten. Gut aufgepasst vom argentinischen Verteidiger.

23. Minute: Der Eckball bringt nichts ein, bei den Polen geht spielerisch weiterhin nicht viel. Die Argentinier kommen im Gegenzug ebenfalls zu einer Ecke, di Maria hatte diese in einem Dribbling herausgeholt.

Polen gegen Argentinien heute live - noch nichts von Lewandowski zu sehen

21. Minute: Die Polen machen noch nicht vielm aus ihren raren Ballbesitzphasen. Cash holt immerhin die erste Ecke heraus.

17. Minute: Und wieder die Albiceleste! Linksverteidiger Acuna probiert es nach einem schönen hohen Zuspiel direkt und verfehlt das Tor um ein gutes Stück. Doch die Richtung stimmt.

15. Minute: Die erste Viertelstunde gehört klar den Argentiniern, die schon zwei Torabschlüsse verbuchen können. Von den Polen kommt bislang noch nichts, die Mannschaft von Czeslaw Michniewicz ist zu beschäftigt mit dem Verteidigen.

11. Minute: Und wieder schließt Messi ab! Doch der Winkel ist etwas zu spitz für den Superstar der Argentinier, doch sein Schuss aufs kurze Eck wird von Szczesny entschärft.

Polen gegen Argentinien: Szczesny pariert Messis ersten Torschuss

7. Minute: Lionel Messi sorgt für den ersten Torschuss der Partie, doch Szczesny hat mit dem schwachen Versuch des PSG-Stars keine Probleme.

6. Minute: Auch die Polen zeigen sich in den Anfangsminuten in der gegnerischen Hälfte, allerdings ohne gefährlich zu werden.

3. Minute: Nach drei Minuten ein erstes Ausrufezeichen. Otamendi steigt bei einer Flanke vor dem Tor hoch und drückt Verteidiger Glik runter. Schiedsrichter Danny Makkelie entscheidet auf Offensivfoul.

1. Minute: Los geht‘s in Doha. Wer trifft im Achtelfinale auf Frankreich und Australien? Die Antwort liefern beide Mannschaften in den nächsten 90 Spielminuten.

ANPFIFF

Update, 19.53 Uhr: Die beiden Mannschaften betreten den Rasen des Stadium 974, nun folgen die Hymnen. Die argentinischen Fans feuern bereits lautstark ihr Team an, Messis Jungs haben heute ein gefühltes Heimspiel.

WM 2022: Polen gegen Argentinien - bei Niederlage sind die Südamerikaner draußen

Die Argentinier werden die Unterstützung wohl brauchen, denn sie gehen mit mehr Druck ins Spiel. Bei einer Niederlage scheiden sie aus der Gruppenphase aus, bei einem Sieg sind sie sicher weiter. Im Falle eines Remis wäre das Ergebnis aus dem Parallelspiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko entscheidend.

Update, 19.41 Uhr: Erstmals stehen sich die beiden Superstars Lionel Messi und Robert Lewandowski mit ihren Nationalteams gegenüber. Die beiden Nationen trafen bislang schon zehnmal aufeinander, jedoch nur dreimal in einem Pflichtspiel. Bei der WM 1978 gewann der spätere Weltmeister Argentinien in der Gruppe mit 2:0, bei der WM 1974 gewannen die Polen mit 3:2. Das erste Duell datiert aus der Olympia-Gruppenphase 1960, damals gab es ein 2:0 für die Südamerikaner.

Update, 19.23 Uhr: Etwas mehr als eine halbe Stunde noch, bis die beiden Weltfußballer Lionel Messi und Robert Lewandowski ihre Mannschaften aufs Feld führen. Im tenmporären Fußballstadion Stadium 974 in Doha geht es heute um nicht mehr und nicht weniger als den Einzug in die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft. Entscheidend wird dabei aber auch das Ergebnis aus dem Parallelspiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko.

WM heute live: Polen gegen Argentinien - zwei Stars nur auf der Bank

Update, 19.01 Uhr: Nun sind die Aufstellungen beider Teams da, Argentinien startet mit seiner gefürchteten Offensivreihe Alvarez - Messi - Di Maria, während die Polen mit Lewandowski als einzige Spitze spielen. Die beiden Stars Lautaro Martinez und Paulo Dybala bleibt auf Seiten der Argentinier wieder nur die Bank.

Update, 18.55 Uhr: In wenigen Momenten folgen die Aufstellungen zum Duell zwischen Polen und Argentinien, Robert Lewandowski und Lionel Messi werden dabei im Normalfall nicht fehlen.

Polen gegen Argentinien heute live: Wer trifft nun auf Frankreich und Australien

Update vom 30. November, 18.31: Die Konstellation in der WM-Gruppe C ist vor dem letzten Spieltag hoch spannend. Alle vier Teams können noch weiterkommen, die besten Karten hat aktuell der Tabellenführer Polen.

Nach den letzten beiden Partien der Gruppe D stehen nun auch die Gegner fest. So trifft der Gruppensieger auf das Überraschungsteam Australien, das den EM-Halbfinalisten von 2021 Dänemark bezwang. Der Gruppenzweite bekommt es mit dem Titelverteidiger Frankreich zu tun.

Update vom 30. November, 17.59: In zwei Stunden stehen sich Polen und Argentinien in einem echten Schicksalsspiel gegenüber. Beide Nationalteams können den Achtelfinal-Einzug aus eigener Kraft schaffen, für beide kann das WM-Turnier jedoch auch heute Abend enden.

Erstmeldung vom 30. November:

Doha – Am Mittwochabend steigt das bisher größte Duell zwischen zwei Weltstars. Auf der einen Seite arbeitet der unvollendete Argentinier Lionel Messi an seinem ersten WM-Titel, auf der anderen Seite will Torjäger Robert Lewandowski seine Polen in die K.o.-Phase führen. Doch für beide Stars könnte das WM-Turnier bereits heute Abend enden.

WM 2022: Polen mit Remis gegen Argentinien sicher im Achtelfinale

Nach den ersten zwei Spieltagen ergibt sich in der Gruppe C eine spannende Konstellation, die allen vier Mannschaften noch den Einzug ins Achtelfinale erlaubt. Den Polen, die bereits vier Punkte auf dem Konto haben, reicht gegen Argentinien bereits ein Remis für das sichere Erreichen der Runde der letzten 16. Sogar mit einer Niederlage mit maximal zwei Toren Differenz würden Lewy und Co. weiterkommen, dann müsste das Parallelspiel zwischen Saudi-Arabien und Mexiko (Live-Ticker bei tz.de) jedoch unentschieden enden.

Selbst mit drei Toren Unterschied könnte Polen verlieren und würde im Falle eines Remis zwischen Saudi-Arabien und Mexiko weiterkommen, doch dafür müssten die Mitteleuropäer mehr oder gleich viele geschossene Tore wie Saudi-Arabien aufweisen. Sollte Polen verlieren und Mexiko gewinnen, aber keine bessere Tordifferenz aufweisen, wären Lewandowski und sein Team ebenfalls weiter. Bei gleicher Tordifferenz würde zunächst die Fair-Play-Wertung entscheiden und dann das Los.

WM 2022: Polen gegen Argentinien heute live – Losentscheid möglich

Tatsächlich ist der Losentscheid am heutigen Abend nicht unwahrscheinlich. Sollten Polen und Mexiko heute etwa mit 2:0 gewinnen und Polen zwei gelbe Karten sehen, wären Polen und Mexiko auf Plätzen 2 und 3 punkt- und torgleich. Auch der direkte Vergleich, ein 0:0, würde keinen Sieger ermitteln. Polen würde – Stand jetzt – bei der Fair-Play-Wertung mit -4 Punkten besser abschneiden als die Mexikaner (-6 Punkte).

WM 2022: Argentinien sollte gewinnen – sonst müssen Messi und Co. zittern

Messi und seine Argentinier haben alles selbst in der Hand. Im Falle eines Dreiers könnten sie sicher mit dem Achtelfinale planen, im Falle eines Remis müssten Saudi-Arabien und Mexiko Unentschieden spielen. Sollte Mexiko mit maximal zwei Treffern Unterschied gewinnen, würde ebenfalls eine Punkteteilung reichen. Dann wären jedoch die Polen draußen. Sollte Mexiko mit drei Toren Differenz oder mehr siegen und Argentinien Unentschieden spielen, würde es wieder auf die geschossenen Tore ankommen. (ajr)