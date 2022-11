Ras Abu Aboud Stadion bei der WM 2022: Bau, Kapazität, Skandale

Das Ras-Abu-Aboud-Stadion besteht komplett aus Containern. © IMAGO / Laci Perenyi

Das Ras-Abu-Aboud-Stadion ist bei der WM 2022 einer der acht Spielorte und liegt in der Landeshauptstadt Doha. Es besteht komplett aus Containern.

Doha – Wenn Ende November die WM 2022 in Katar beginnt, gehört das Ras-Abu-Aboud-Stadion, offiziell bezeichnet als Stadium 974, zu den acht Austragungsorten. Es ist sogar eines der beiden Fußballstadien, die in der Hauptstadt des Emirats in Doha liegen.

WM 2022: Infos und Hintergründe zum Ras-Abu-Aboud-Stadion

Das Ras-Abu-Aboud-Stadion ist einer der faszinierendsten Spielorte der WM 2022, denn es handelt sich nicht um ein fest erbautes, sondern um ein temporäres Fußballstadion, das die Architekten aus Überseecontainern für Frachtschiffe entwickelt haben. Hier liegen auch die Hintergründe für die Bezeichnung Stadium 974. Denn 974 Container bilden den Spielort und 974 ist die internationale Vorwahl des die Fußballweltmeisterschaft ausrichtenden arabischen Emirats Katar. Die Anlage ist direkt am Hafen von Doha gelegen und nur wenige Kilometer vom Flughafen der Stadt entfernt.

Kompakte Infos zum Ras-Abu-Aboud-Stadion:

Architektur: Fenwick Iribarren Architects, sbp Schlaich Bergermann Partner sowie Hilson Moran

Fertigstellung und Eröffnung: 30.11.2021 mit der Begegnung Vereinigte Arabische Emirate – Syrien (2:1)

Kapazität: 40.000 Plätze

Besonderheit: Modulbauweise mit Schiffscontainern

Die Zuschauer erleben bei der WM 2022 beim Besuch des Ras-Abu-Aboud-Stadions gleich zwei Premieren. Sie verfolgen zum ersten Mal in der Geschichte der Fußballweltmeisterschaften Spiele in einem Stadion aus Frachtcontainern und sie stehen erstmalig in einem WM-Spielort, der ähnlich wie Lego-Steine auf- und wieder abgebaut und an anderer Stelle neu erstellt werden kann.

Skandale rund um das Ras-Abu-Aboud-Stadion

Wenn über die WM 2022 in Katar berichtet wird, ist oft Kritik im Spiel. Es wird über sklavenähnliche Arbeitsbedingungen für die Gastarbeiter gemunkelt, die die Sportstätten bauen, auch bei der Vergabe soll es angeblich zu Schmiergeldzahlungen gekommen sein.

Das Ras-Abu-Aboud-Stadion bildet eine Ausnahme, Skandale scheinen Kritiker hier vergeblich zu suchen. Die Sportstätte gilt sogar als besonders nachhaltig. Denn nach der WM 2022 wird das Gebäude abgebaut. Theoretisch wäre ein Aufbau an anderer Stelle möglich. Praktisch planen die Macher aber, die Container wieder zum Frachttransport zu verwenden und Bauteile wie die Tribünen oder die Überdachung für andere Sportanlagen zu nutzen. Auf dem hafennahen Areal, das ganze 450.000 Quadratmeter umfasst, sollen Parkanlagen und Freizeitsportstätten entstehen. Die WM 2022 soll klimaneutral werden und das Stadium 974, wie das Ras-Abu-Aboud-Stadion offiziell heißt, soll aufgrund seiner besonderen Bauweise einen großen Beitrag leisten, um das Ziel zu erreichen. Außerdem spart die Modultechnik viel Bauzeit ein und senkt die Kosten deutlich.

Wie viele Zuschauer passen ins Ras-Abu-Aboud-Stadion?

Das innovative Ras-Abu-Aboud-Stadion bietet trotz oder gerade wegen seiner Konstruktion aus Containern und einer Bautechnik, die von klassischen Hochregallagern übernommen wurde, einen würdigen Rahmen für die Spiele der WM 2022. Mit 40.000 Plätzen finden viele Zuschauer aus aller Welt Platz und können die Aktionen auf dem Feld live verfolgen.

Obwohl das Stadion mobil ist, erwartet Fans hier der klassische Sitzplan. Dabei sind sämtliche Tribünen überdacht, während die Spielfläche mit Abmessungen von 105 x 68 Metern unter freiem Himmel liegt. Laut Sitzplan sind die teuersten Plätze an den Längsseiten des Feldes, günstiger wird es an den Kopfseiten. Die preisgünstigsten Sitze sind direkt hinter den Toren angesiedelt.