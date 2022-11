WM 2022: Der Spielplan zur Weltmeisterschaft - alle Partien im Überblick

In acht Stadien spielen 32 Mannschaften in 64 Partien um den Weltmeistertitel. Hier finden Sie den Spielplan mit allen Partien und Anstoßzeiten.

München – Nach der WM 2002 in Japan und Südkorea findet im Jahr 2022 erst zum zweiten Mal in der Fußballgeschichte eine Weltmeisterschaft in Asien statt. Als Spielort und Gastgeber der WM 2022 wurde von der FIFA das Land Katar auserwählt, was zu zahlreicher Kritik führte. Die Gründe für die Kritik sind vielfältig: Korruptionsverdacht, Bestechungsvorwürfe im Hinblick auf die WM-Vergabe, Missachtung der Menschenrechte von Gastarbeitern auf den Baustellen der WM-Stadien, etc.

Eine Besonderheit dieser Weltmeisterschaft: In Katar werden die 32 Teams in nur acht verschiedenen WM-Stadien spielen, die sich auf fünf Spielorte verteilen. Laut Bewerbungsunterlagen der FIFA wären allerdings mindestens zwölf Austragungsorte Pflicht. Da die meisten Arenen aber erst neu errichtet werden mussten und dies nach der WM-Vergabe zu heftiger Kritik führte, gab sich der Weltfußballverband mit nur acht Stadien bei der WM 2022 in Katar zufrieden.

Fußball-WM 2022 – alle Partien im Überblick

Gruppe A

20.11.2022, 17:00 Uhr, Katar – Ecuador, al-Chaur, al-Bayt Stadium

21.11.2022, 17:00 Uhr, Senegal – Niederlande, Doha, al-Thumama Stadium

25.11.2022, 14:00 Uhr, Katar – Senegal, Doha, al-Thumama-Stadium

25.11.2022, 17:00 Uhr, Niederlande – Ecuador, al-Rayyan, Khalifa International Stadium

29.11.2022, 16:00 Uhr, Niederlande – Katar, al-Chaur, al-Bayt Stadium

29.11.2022, 16:00 Uhr, Ecuador – Senegal, al-Rayyan, Khalifa International Stadium

Gruppe B

21.11.2022, 14:00 Uhr, England – Iran, al-Rayyan, Khalifa International Stadium

21.11.2022, 20:00 Uhr, USA – Wales, al-Rayyan, Ahmed bin Ali Stadium

25.11.2022, 11:00 Uhr, Wales – Iran, al-Rayyan, Ahmed bin Ali Stadium

25.11.2022, 20:00 Uhr, England - USA , al-Chaur, al-Bayt Stadium

29.11.2022, 20:00 Uhr, Wales – England, al-Rayyan, Ahmed bin Ali Stadium

29.11.2022, 20:00 Uhr, Iran – USA, Doha, al-Thumama Stadium

Gruppe C

22.11.2022, 11:00 Uhr, Argentinien - Saudi-Arabien, Lusail, Lusail Stadium

22.11.2022, 17:00 Uhr, Mexiko – Polen, Doha, Stadium 974

26.11.2022, 14:00 Uhr, Polen - Saudi-Arabien, al-Rayyan, Education City Stadium

26.11.2022, 20:00 Uhr, Argentinien – Mexiko, Lusail, Lusail Stadium

30.11.2022, 20:00 Uhr, Polen – Argentinien, Doha, Stadium 974

30.11.2022, 20:00 Uhr, Saudi-Arabien - Mexiko, Lusail, Lusail Stadium

Gruppe D

22.11.2022, 14:00 Uhr, Dänemark – Tunesien, al-Rayyan, Education City Stadium

22.11.2022, 20:00 Uhr, Frankreich – Australien, al-Wakra, al-Janoub Stadium

26.11.2022, 11:00 Uhr, Tunesien – Australien, al-Wakra, al-Janoub Stadium

26.11.2022, 17:00 Uhr, Frankreich – Dänemark, Doha, Stadium 974

30.11.2022, 16:00 Uhr, Tunesien – Frankreich, al-Rayyan, Education City Stadium

30.11.2022, 16:00 Uhr, Australien – Dänemark, al-Wakra, al-Janoub Stadium

Gruppe E

23.11.2022, 14:00 Uhr, Deutschland – Japan, al-Rayyan, Khalifa International Stadium

23.11.2022, 17:00 Uhr, Spanien - Costa Rica, al-Rayyan, Khalifa International Stadium

27.11.2022, 11:00 Uhr, Japan - Costa Rica, al-Rayyan, Ahmed bin Ali Stadium

27.11.2022, 20:00 Uhr, Spanien – Deutschland, al-Chaur, al-Bayt Stadium

01.12.2022, 20:00 Uhr, Japan – Spanien, al-Rayyan, Khalifa International Stadium

01.12.2022, 20:00 Uhr, Costa Rica – Deutschland, al-Chaur, al-Bayt Stadium

Gruppe F

23.11.2022, 11:00 Uhr, Marokko – Kroatien, al-Chaur, al-Bayt Stadium

23.11.2022, 20:00 Uhr, Belgien – Kanada, al-Rayyan, Ahmed bin Ali Stadium

27.11.2022, 14:00 Uhr, Belgien – Marokko, Doha, al-Thumama Stadium

27.11.2022, 17:00 Uhr, Kroatien – Kanada, al-Rayyan, Khalifa International Stadium

01.12.2022, 16:00 Uhr, Kroatien – Belgien, al-Rayyan, Ahmed bin Ali Stadium

01.12.2022, 16:00 Uhr, Kanada – Marokko, Doha, al-Thumama Stadium

Gruppe G

24.11.2022, 11:00 Uhr, Schweiz – Kamerun, al-Wakra, al-Janoub Stadium

24.11.2022, 20:00 Uhr, Brasilien – Serbien, Lusail, Lusail Stadium

28.11.2022, 11:00 Uhr, Kamerun – Serbien, al-Wakra, al-Janoub Stadium

28.11.2022, 17:00 Uhr, Brasilien – Schweiz, Doha, Stadium 974

02.12.2022, 20:00 Uhr, Kamerun – Brasilien, Lusail, Lusail Stadium

02.12.2022, 20:00 Uhr, Serbien - Schweiz, Doha, Stadium 974

Gruppe H

24.11.2022, 14:00 Uhr, Uruguay – Südkorea, al-Rayyan, Education City Stadium

24.11.2022, 17:00 Uhr, Portugal – Ghana, Doha, Stadium 974

28.11.2022, 14:00 Uhr, Südkorea – Ghana, al-Rayyan, Education City Stadium

28.11.2022, 20:00 Uhr, Portugal – Uruguay, Lusail, Lusail Stadium

02.12.2022, 16:00 Uhr, Südkorea – Portugal, al-Rayyan, Education City Stadium

02.12.2022, 16:00 Uhr, Ghana – Uruguay, al-Wakra, al-Janoub Stadium

Achtelfinale

03.12.2022, 16:00 Uhr, Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B, al-Rayyan, Khalifa International Stadium

03.12.2022, 20:00 Uhr, Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D, al-Rayyan, Ahmed bin Ali Stadium

04.12.2022, 16:00 Uhr, Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C, Doha, al-Thumama Stadium

04.12.2022, 20:00 Uhr, Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A, Doha, al-Thumama Stadium

05.12.2022, 16:00 Uhr, Sieger Gruppe E - Zweiter Gruppe F, Doha, Stadium 974

05.12.2022, 20:00 Uhr, Sieger Gruppe G - Zweiter Gruppe H, al-Wakra, al-Janoub Stadium

06.12.2022, 16:00 Uhr, Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe E, al-Rayyan, Education City Stadium

06.12.2022, 20:00 Uhr, Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe G, Lusail, Lusail Stadium

Viertelfinale

09.12.2022, 16:00 Uhr, Sieger Achtelfinale 5 - Sieger Achtelfinale 6, al-Rayyan, Education City Stadium

09.12.2022, 20:00 Uhr, Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 2, Lusail, Lusail Stadium

10.12.2022, 16:00 Uhr, Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8, Doha, al-Thumama Stadium

10.12.2022, 20:00 Uhr, Sieger Achtelfinale 3 - Sieger Achtelfinale 4, al-Chaur, al-Bayt Stadium

Halbfinale

13.12.2022, 20:00 Uhr, Sieger Viertelfinale 2 - Sieger Viertelfinale 1, Lusail, Lusail Stadium

14.12.2022, 20:00 Uhr, Sieger Viertelfinale 4 - Sieger Viertelfinale 3, al-Chaur, al-Bayt Stadium

Spiel um Platz 3

17.12.2022, 16:00 Uhr, Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2, Al-Rayyan, Khalifa International Stadium

Finale

18.12.2022, 16:00 Uhr, Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2, Lusail, Lusail Stadium