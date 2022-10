WM 2022: Wie kann man Tickets für die Weltmeisterschaft in Katar zurückgeben?

Teilen

Logo WM 2022 © IMAGO/Marc Schueler

Die meisten Tickets für die WM 2022 in Katar sind bereits verkauft. Kommt es zu Rückläufen, gilt es, bestimmte Abläufe zu beachten.

Paris – Die kommende Fußball-Weltmeisterschaft 2022 im Wüstenemirat Katar ist die erste, die nicht während der Sommermonate ausgetragen wird. Aufgrund der am Persischen Golf vorherrschenden Klimaverhältnisse hat man sich entschieden, das Turnier in den November und Dezember zu verlegen - der Spielplan mit allen Terminen und Partien in der Übersicht. Auch diese Weltmeisterschaft steht unter der Federführung der FIFA (Federation Internationale de Football Association). Der Fußball-Dachverband mit Sitz in Paris ist für alle organisatorischen Abläufe rund um die WM verantwortlich. Das schließt den Ticketerwerb und die eventuelle Rückgabe der Eintrittskarten ein. Für den Fall einer Retoure hat der französische Verband strenge Regeln erlassen.

Tickets für die WM 2022 zurückgeben: Die Regelungen

Die Regelungen, die den Ticket-Verkauf für die WM 2022 und ihre Rückgabe betreffen, sind im Vorfeld festgelegt worden. Die FIFA hat im ersten Verkaufsfenster rund 800.000 Tickets abgesetzt. Das zweite Fenster öffnete sich ab dem 5. April 2022 und spülte weitere Eintrittskarten in die Hände der Fußballfans. Mittlerweile ist bereits die fünfte Verkaufsphase angebrochen. Doch je höher die Verkaufsrate ist, desto größer ist auch die Zahl der Tickets, die zurückgegeben werden. Dies jedoch ist nicht ohne Weiteres möglich, denn ein einmal erworbenes Ticket muss auf offiziellem Weg retourniert werden. Darüber hinaus ist eine Rückgabe nur unter folgenden Bedingungen erlaubt:

Das betroffene Spiel wurde verlegt, verschoben oder abgesagt.

Das Fassungsvermögen des Stadions wurde verringert - alle Stadien der WM 2022 in der Übersicht.

Die entsprechende Mannschaft hat sich nicht für die Ko.-Runde qualifiziert - alle teilnehmenden Teams der WM im Überblick.

Die entsprechende Mannschaft hat ihre Teilnahme an der WM zurückgezogen.

Trifft einer der genannten Gründe zu, erhält der Ticketinhaber sein Geld innerhalb von 30 Tagen zurück. Die Erstattung erfolgt in der Landeswährung, also in katarischen Riyal. Eine Rückgabe ist nur möglich, wenn die Eintrittskarte(n) auf der interaktiven Plattform der FIFA erworben wurden. Die Betreiber achten strengstens darauf, dass pro antragstellenden Haushalt nur eine bestimmte Anzahl an Tickets abgegeben wird. Dies soll den illegalen, privaten Handel und Weiterverkauf von Eintrittskarten unterbinden. Zudem geht es der FIFA um Wettbewerbsgleichheit. Soll heißen, dass eine faire Verteilung der Tickets auf möglichst viele Interessenten gewährleistet werden soll. Das Reglement wurde bei zurückliegenden Weltmeisterschaften erfolgreich praktiziert.

Tickets für die WM 2022 zurückgeben: Weiterverkauf und Tausch

Der Weiterverkauf oder Tausch von Tickets für die WM 2022 ist untersagt. Sie müssen über den offiziellen Kanal zurückgegeben werden. Unter keinen Umständen ist es erlaubt, die Eintrittskarten weiterzuveräußern, sie dürfen auch nicht indirekt zur Veräußerung angeboten werden. Zudem ist eine Versteigerung von Tickets ebenso untersagt, wie der Tauschhandel. Dies gilt gleichermaßen für das Verschenken von Eintrittskarten. Zuwiderhandlungen stehen unter Strafe und ziehen zivilrechtliche Konsequenzen nach sich.

Wo kann man Tickets für die WM 2022 zurückgeben?

Möchte eine Person ihre zuvor erworbenen Tickets für die WM 2022 zurückgeben, ist dies ausschließlich über die Internet-Domain der FIFA möglich. Sämtliche Eintrittskarten sind bis zu ihrem Verkauf Eigentum der FIFA Ticketing AG und unterstehen auch danach ihrer juristischen Obhut und Verwaltung. Eine Ticketrückgabe hat laut offiziellen Angaben unter der Adresse fifa.com/de/tickets zu erfolgen.

Tickets für die WM 2022 zurückgeben: FIFA ist zuständig

Für die Ausgabe und Rücknahme der Tickets für die WM 2022 ist die FIFA zuständig. Der Pariser Veranstalter übernimmt die Kosten der Weltmeisterschaft und streicht auch den entsprechenden Gewinn ein. Um die Kosten zu decken und am Ende einen Profit zu erwirtschaften, ist es nötig, die Tickets im mittleren und hochpreisigen Segment anzusiedeln. Zu einem eventuellen Gewinn trägt zudem bei, dass die FIFA die weltweiten Übertragungsrechte der WM meistbietend veräußert.