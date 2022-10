TV-Sendeplan zur WM 2022: Wo sind die Spiele wann zu sehen?

Der offizielle Spielball der WM-2022. (Symbolbild) © IMAGO / MIS

Fußball-Fans kommen bei der WM in Katar voll auf ihre Rechnung: Kostenpflichtig können sämtliche Partien, kostenfrei 48 der WM-Partien verfolgt werden.

München – Da sich als einziger Anbieter die Deutsche Telekom die Lizenzen für den vollständigen Spielplan gesichert hat, müssen Fans, die alle 64 Spiele der 32 Teams der WM 2022 (20.11. bis 18.12.) live aus Katar mitverfolgen möchten, das kostenpflichtige Abo bei Magenta TV abschließen.

Doch auch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen via Sublizenzen einige Spiele der WM 2022. Konkret bedeutet das: 48 der 64 WM-Partien werden live gezeigt, darunter auch alle Spiele mit deutscher Beteiligung. In der Gruppenphase werden also zu diesen Terminen von diesen Sendern die DFB-Matches übertragen:

Mittwoch, 23.11.2022, 14:00 Uhr, ARD, Deutschland gegen Japan

Sonntag, 27.11.2022, 20:00 Uhr, ZDF, Spanien gegen Deutschland

Donnerstag, 1.12.2022, 20:00 Uhr, ARD, Costa Rica gegen Deutschland

Die WM 2022 kann aber auch live im Internet verfolgt werden, da man problemlos auf das Streaming-Angebot der TV-Sender zurückgreifen kann.

Fußball-WM 2022 – der TV-Plan der WM-Gruppenphase 2022

20.11.2022 – 17:00 Uhr: ZDF, MagentaTV, ORF 1, SRF; Katar - Ecuador

21.11.2022 – 14:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; England - Iran

21.11.2022 – 17:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Senegal - Niederlande

21.11.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; USA - Wales

22.11.2022 – 11:00 Uhr: MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Argentinien - Saudi-Arabien

22.11.2022 – 14:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Dänemark - Tunesien

22.11.2022 – 17:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Mexiko - Polen

22.11.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Frankreich - Australien

23.11.2022 – 11:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Marokko - Kroatien

23.11.2022 – 14:00 Uhr: ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Deutschland - Japan

23.11.2022 – 17:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Spanien - Costa Rica

23.11.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Belgien - Kanada

24.11.2022 – 11:00 Uhr: MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Schweiz - Kamerun

24.11.2022 – 14:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Uruguay - Südkorea

24.11.2022 – 17:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Portugal - Ghana

24.11.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Brasilien - Serbien

25.11.2022 – 11:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Wales - Iran

25.11.2022 – 14:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Katar - Senegal

25.11.2022 – 17:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Niederlande - Ecuador

25.11.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; England - USA

26.11.2022 – 11:00 Uhr: MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Tunesien - Australien

26.11.2022 – 14:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Polen - Saudi-Arabien

26.11.2022 – 17:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Frankreich - Dänemark

26.11.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Argentinien - Mexiko

27.11.2022 – 11:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Japan - Costa Rica

27.11.2022 – 14:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Belgien - Marokko

27.11.2022 – 17:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Kroatien - Kanada

27.11.2022 – 20:00 Uhr: ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Spanien - Deutschland

28.11.2022 – 11:00 Uhr: MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Kamerun - Serbien

28.11.2022 – 14:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Südkorea - Ghana

28.11.2022 – 17:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Brasilien - Schweiz

28.11.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Portugal - Uruguay

29.11.2022 – 16:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Niederlande - Katar

29.11.2022 – 16:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Ecuador - Senegal

29.11.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Iran - USA

29.11.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Wales - England



30.11.2022 – 16:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Tunesien - Frankreich

30.11.2022 – 16:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Tunesien - Frankreich

30.11.2022 – 16:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Australien - Dänemark

30.11.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Saudi-Arabien - Mexiko

30.11.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Polen - Argentinien

01.12.2022 – 16:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Kanada - Marokko

01.12.2022 – 16:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Kroatien - Belgien

01.12.2022 – 20:00 Uhr: ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Costa Rica - Deutschland

01.12.2022 – 20:00 Uhr: MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Japan - Spanien

02.12.2022 – 16:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Ghana - Uruguay

02.12.2022 – 16:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Südkorea - Portugal



02.12.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Serbien - Schweiz

02.12.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Serbien - Schweiz

02.12.2022 – 20:00 Uhr: ARD/ZDF, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Kamerun - Brasilien

Fußball-WM 2022 – die Übertragungstermine vom Achtelfinale

03.12.2022 – 16:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger Gr. A - Zweiter Gr. B

03.12.2022 – 20:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger Gr. C - Zweiter Gr. D

04.12.2022 – 16:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger Gr. D - Zweiter Gr. C

04.12.2022 – 20:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger Gr. B - Zweiter Gr. A

05.12.2022 – 16:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger Gr. E - Zweiter Gr. F

05.12.2022 – 20:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV,ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger Gr. G - Zweiter Gr. H

06.12.2022 – 16:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger Gr. F - Zweiter Gr. E

06.12.2022 – 20:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger Gr. H - Zweiter Gr. G

Fußball-WM 2022 – die Übertragungstermine vom Viertelfinale

09.12.2022 – 16:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger AF 5 - Sieger AF 6

09.12.2022 – 20:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger AF 1 - Sieger AF 2

10.12.2022 – 16:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger AF 7 - Sieger AF 8

10.12.2022 – 20:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / ServusTV, SRF; Sieger AF 3 - Sieger AF 4

Fußball-WM 2022 – die Übertragungstermine vom Halbfinale

13.12.2022 – 20:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / Servus TV, SRF; Sieger VF 2 - Sieger VF 1

14.12.2022 – 20:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ORF 1 / Servus TV, SRF; Sieger VF 4 - Sieger VF 3

Fußball-WM 2022 – die Übertragungstermine des Spiels um Platz 3

17.12.2022 – 16:00 Uhr: ZDF/ARD, MagentaTV, ServusTV, SRF; Verl. HF 1 - Verl. HF 2

Fußball-WM 2022 – der Übertragungstermin des Finals

18.12.2022 – 16:00 Uhr: ARD, MagentaTV, ORF 1, SRF; Sieger HF 1 - Sieger HF 2