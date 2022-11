WM 2022: Wann spielt Deutschland? Alle Sendetermine im Überblick

Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft (Symbolbild)

Die Fußball-WM findet aufgrund der hohen Temperaturen in Katar ausnahmsweise im Winter statt. Doch wann spielt Deutschland? Und wo werden die Spiele übertragen?

München – Am 20. November 2022 wird in Katar die 22. Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen. Gut vier Wochen später steigt das Finale (18. Dezember) einer der bisher umstrittensten Fußball-Weltmeisterschaften aller Zeiten. Der Grund für den Austragungstermin des FIFA-Höhepunkts im Winter sind die heißen Sommertemperaturen im Wüstenstaat.

Insgesamt werden 32 Teams in 64 Partien um den Weltmeistertitel der FIFA kämpfen. Titelverteidiger ist Frankreich. Das DFB-Team startet in Katar in der Gruppenphase am 23. November gegen Japan. Die Bilanz von Bundestrainer Hansi Flicks Team gegen Japan ist positiv: 1 Sieg (Testspiel 2004), 0 Niederlagen, 1 Unentschieden (Testspiel 2006). Bei dieser WM wird ein besseres Abschneiden als bei der letzten Weltmeisterschaft erwartet: Im Jahr 2018 ist die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal in der WM-Geschichte bereits in der Vorrunde gescheitert.

Fußball-WM 2022 – alle Spieltermine in der Gruppe E der Vorrunde

Welche TV-Sender übertragen die Fußball-WM 2022?

Die TV-Rechte für die Fußball-Weltmeisterschaft liegen beim Telekom-Sender Magenta TV. Als einziger Anbieter hat sich die Deutsche Telekom die Lizenzen für den vollständigen Spielplan gesichert. Wer also alle 64 Spiele der WM 2022 live aus Katar mitverfolgen möchte, muss das kostenpflichtige Abo bei Magenta TV abschließen.

Doch auch die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen via Sublizenzen einige Spiele der WM 2022 im Wüstenstaat: 48 der 64 WM-Partien werden live gezeigt, darunter selbstverständlich auch alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Die WM 2022 kann aber auch live im Internet verfolgt werden, da man problemlos auf das Streaming-Angebot der TV-Sender zurückgreifen kann.

Deutschlands Spieltermine im TV

An den meisten Tagen der Vorrunde werden zwischen 11 und 20 Uhr deutscher Zeit bis zu vier Spiele angepfiffen. Kommentatoren bei Spielen, die in der ARD ausgestrahlt werden, sind Jessy Wellmer, Alexander Bommes und Esther Sedlaczek. Als Experte dürfte Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger im Sendestudio stehen.

Beim ZDF werden Béla Réthy, Oliver Schmidt, Claudia Neumann und Martin Schneider das DFB-Team verbal begleiten. Im ZDF-Studio wird Ex-Nationalspieler Per Mertesacker vor Ort sein. Bei Magenta TV wird Johannes B. Kerner als Hauptmoderator fungieren. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft aus der Gruppe E gegen Japan, Spanien und Costa Rica werden im Wechsel auf ARD und ZDF zu sehen sein. Die konkreten Übertragungstermine:

Mittwoch, 23.11.2022, 14 Uhr, ARD, Deutschland gegen Japan

Sonntag, 27.11.2022, 20 Uhr, ZDF, Spanien gegen Deutschland

Donnerstag, 1.12.2022, 20 Uhr, ARD, Costa Rica gegen Deutschland