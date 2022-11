WM 2022: Die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Katar

Zeitverschiebung in Katar und Deutschland: Wissenswerte Infos zur Berechnung sowie zur Übertragung der einzelnen Spiele bei der WM 2022.

Doha – Die WM 2022 in Katar ist die erste Fußball-Weltmeisterschaft der Geschichte, die im Winter ausgetragen wird. Diese Änderung ist dem Klima im Austragungsort geschuldet. Bei zum Teil über 40 °C Außentemperatur in den Sommermonaten wären im Emirat enorme Kühlvorrichtungen notwendig gewesen, um die Temperatur auf den Spielfeldern auf moderate 20 bis 25 Grad herunterzukühlen.

Dazu kommt eine Zeitverschiebung, da Katar in einer anderen Zeitzone liegt. Daraus ergeben sich einige weitere interessante Besonderheiten.

Zeitverschiebung in Katar: Darum gibt es bei der WM 2022 abweichende Spielzeiten

Die WM 2022 findet in Vorderasien, im Emirat Katar statt. Damit gehört sie zu den Fußball-Events, die sich für Mitteleuropäer in einer anderen Zeitzone befinden. Das war in der Vergangenheit schon häufiger der Fall, wie zum Beispiel:

2010 in Südafrika

2014 in Brasilien

2018 in Russland

Fußballfans müssen sich durch die Zeitverschiebung in Katar auf Abweichungen der gewohnten Spielzeiten einrichten - alle Termine und Spiele finden Sie in unserem Spielplan. Zum Glück ist der Unterschied relativ gering, sodass die Spiele in Deutschland zu recht komfortablen Sendezeiten live im TV übertragen werden.

WM 2022: Die Berechnung der Zeitverschiebung von Katar und Deutschland

Für die einheitliche Berechnung der Uhrzeit weltweit dient die sogenannte Weltzeit mit ihren Zeitzonen als Grundlage. Die Abkürzung dafür ist UTC (=Universal Time Coordinated).

Ausgangspunkt für die Zeitzonen der Welt ist der Nullmeridian, also der Längengrad, auf dem die englische Stadt Greenwich liegt. Darum hieß die Weltzeit früher auch Greenwich Mean Time (GMT). Von dort aus unterteilten Wissenschaftler die Weltkugel wie eine Orange in viele weitere gleich große Abschnitte. Jedes Segment unterscheidet sich von seinen Nachbarn durch exakt eine Stunde.

Auf dieser Basis ist es ganz einfach, die Zeitverschiebung in Katar zu berechnen:

In Deutschland herrscht UTC plus 1 Stunde oder kurz UTC +1, diese Zeit ist auch als Mitteleuropäische Zeit (MEZ) bekannt.

Im Sommer gilt hierzulande die Mitteleuropäische Sommerzeit und die beträgt UTC +2.

In Katar gilt das ganze Jahr hindurch die Arabische Standardzeit oder Arabia Standard Time mit UTC +3, da das Land keinen Unterschied zwischen Sommer- oder Winterzeit macht.

Das bedeutet, dass der Zeitunterschied zwischen Katar und Deutschland in den Sommermonaten zwei Stunden beträgt. Im Winter, wenn die WM 2022 stattfindet, hat Deutschland schon wieder Winterzeit. Daher beträgt die Differenz dann lediglich eine Stunde.

Zeitverschiebung in Katar: Zu diesen Uhrzeiten laufen die Spiele der WM 2022

Durch die Zeitverschiebung Katar – Deutschland ergeben sich bei der Fußball-WM 2022 folgende Zeiten für die Übertragung der Spiele:

Die WM-Gruppenspiele beginnen je nach Auslosung um 11 Uhr, 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr MEZ.

In der K.-o.-Phase starten die Partien um 16 Uhr und 20 Uhr MEZ.

Das Finale wird am 18. Dezember 2022 um 16 Uhr MEZ ausgetragen.

Damit endet die Fußball-Weltmeisterschaft dieses Jahr genau am 4. Advent.

WM 2022 – diese Besonderheiten gibt es außer der Zeitverschiebung in Katar

Abgesehen von der Zeitverschiebung und den speziellen Zeiten für die Übertragung der Spiele ist Katar noch in anderer Hinsicht ein interessanter Austragungsort. So ist die WM 2022 die erste Fußball-Weltmeisterschaft, die in einem arabischen Staat ausgetragen wird. Außerdem gibt es einige weitere Specials:

Die Weltmeisterschaft ist mit 28 Tagen relativ kurz.

In der Gruppenphase werden vier Spiele pro Tag stattfinden.

Außer in einigen Fan-Zonen ist bei diesem Event Alkoholgenuss untersagt.

In den Stadien befinden sich zudem Gebetsräume. Fallen die Fußballspiele in die fünfmal am Tag üblichen Gebetszeiten, ziehen sich die gläubigen Muslime dorthin zurück, um ungestört ihrer religiösen Pflicht nachzukommen.