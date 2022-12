Niederlande gegen die USA im Live-Ticker: Setzt van Gaal Bayern-Star de Ligt nur auf die Bank?

Von: Patrick Mayer

Bondscoach der Niederlande: Louis van Gaal. © IMAGO / Shutterstock

Niederlande gegen die USA: Es ist das erste Achtelfinale der WM 2022 in Katar. Welche Rolle spielt Matthijs de Ligt? Der Live-Ticker.

WM 2022: Niederlande - USA -:- (-:-), heute, 16 Uhr (MEZ)

Erstes WM-Achtelfinale in Katar: Es weht ein Hauch Bundesliga durch die Wüste.

Aufstellung Niederlande: - Aufstellung USA: - Tore: -

Update vom 03. Dezember, 14.15 Uhr: Louis van Gaal, also, einmal mehr auf der großen Bühne. Der Bondscoach, mittlerweile 73 Jahre alt, hat eine illustre berufliche Vita hinter sich.

Er trainierte Ajax Amsterdam (1991 - 1997), den FC Barcelona (1997 - 2000), den FC Bayern München (2009 - 2011) und Manchester United (2014 - 2016). Seit vergangenem Jahr ist er schon zum dritten Mal Trainer der Niederlande. Wie weit geht es mit der Nationalmannschaft bei der WM 2022?

WM 2022: Niederlande gegen die USA im Live-Ticker - Matthijs de Ligt nur auf der Bank?

Erstmeldung vom 03. Dezember: München/ar-Rayyan - Bei Deutschland herrscht Riesen-Frust nach dem frühen Aus, die Schweiz hat sich als letztes Team für das WM-Achtelfinale in Katar qualifiziert. Die Weltmeisterschaft schreitet voran. Heute startet die K.o.-Phase mit dem Match zwischen den Niederlanden und den USA.

Für Fans der Fußball-Bundesliga gibt es in dieser Partie einigen Wiedererkennungswert. Im Kader der „Holländer“ steht nicht zuletzt Innenverteidiger Matthijs de Ligt vom FC Bayern. Laut Kicker droht ihm allerdings die Bank. Stattessen wird eine Dreierkette mit Timber, van Dijk und Aké erwartet. De Ligt spielt dagegen bei dieser WM noch keine Rolle. Trainiert wird die „Elftal“ von Bondscoach Louis van Gaal, der sich einst beim deutschen Rekordmeister so manche Diskussion mit Patron Uli Hoeneß lieferte. Was man so liest und hört.

Erstes WM-Achtelfinale in Katar: Es weht ein Hauch Bundesliga durch die Wüste

Auch Davy Klaassen (einst Werder Bremen) verdiente sein Geld früher in Deutschland. Und die Amerikaner? Auch die haben den einen oder anderen Ex-Bundesliga-Spieler im Aufgebot stehen. Allen voran Christian Pulisic, der sich von einer Beckenprellung aus dem Iran-Spiel erholt hat. Und der, heute gerade mal 24 Jahre jung, seine beste Zeit bei Borussia Dortmund hatte.

Kapitän Tylor Adams stand früher bei RB Leipzig unter Vertrag, Weston McKennie spielte auf Schalke, bevor es ihn zu Juventus Turin in die Serie A zog. Josh Sargent stürmte für Werder Bremen, Coach Gregg Berhalter war früher ein Münchner Löwe. Als der TSV 1860 noch deutlich höher im deutschen Profi-Fußball vertreten war. Also: Es weht ein ordentlicher Hauch Bundesliga durch das Khalifa International Stadium in ar-Rayyan am Rande Dohas.

Niederlande gegen die USA im Live-Ticker: Wer zieht ins WM-Viertelfinale ein?

Verfolgen Sie das erste WM-Achtelfinale zwischen den Niederlanden und den USA heute Nachmittag ab 16 Uhr (MEZ) hier im Live-Ticker. (pm)