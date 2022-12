Niederlande und van Gaal jubeln sich ins Viertelfinale - doch Bayern-Star ist außen vor

Von: Patrick Mayer

Jubeln bei der WM 2022: die Niederlande. © IMAGO/Pawel Andrachiewicz

Die Niederlande erreichen als erstes Team das Viertelfinale der WM 2022. Gegen schwache Amerikaner sitzt Matthijs de Ligt lange auf der Bank. Das Spiel im Ticker zum Nachlesen.

WM 2022: Niederlande - USA 3:1 (2:0)

Erstes WM-Achtelfinale in Katar: Mannschaft von Louis van Gaal setzt sich durch.

Trotzdem Enttäuschung bei Bayern-Star: Matthijs de Ligt sitzt lange auf der Bank.

Fazit: Mit einer über weite Strecken souveränen Leistung sind die Niederlande als erstes Team ins Viertelfinale der Fußball-WM in Katar eingezogen. Die Elftal von Trainer Louis van Gaal besiegte die USA an diesem Samstag im Achtelfinale 3:1 (2:0). Memphis Depay (10. Minute) und Daley Blind (45.+1) schossen die Europäer im Chalifa International Stadion in der ersten Halbzeit in Führung.

Erstes WM-Achtelfinale in Katar: Mannschaft von Louis van Gaal setzt sich durch

Nach dem Treffer von Haji Wright (76.) rannten die US-Amerikaner, bei denen der Dortmunder Giovanni Reyna nach der Pause ins Spiel kam, vor 44.846 Zuschauern und Zuschauerinnen in Al-Rajjan kurze Zeit an, kamen aber nicht zum Ausgleich. Denzel Dumfries (81.), der die ersten beiden Treffer der Elftal vorbereitet hatte, entschied das Spiel.

Matthijs de Ligt, der bei dieser Fußball-WM noch keine Rolle spielt, wurde dagegen erst in der dritten Minute der Nachspielzeit für Nathan Aké eingewechselt. Der Münchner Innenverteidiger machte dabei einen nachdenklichen Eindruck. Im Viertelfinale treffen die Niederlande am Freitag (20 Uhr, MEZ) auf den Sieger der Partie Argentinien gegen Australien.

Niederlande - USA 3:1 (2:0)

Aufstellung Niederlande: Noppert - J. Timber, van Dijk, Aké (90.+3 de Ligt) - Dumfries, de Roon (46. Bergwijn), F. de Jong, Blind - Klaassen (46. T. Koopmeiners ) - Gakpo (90.+3 Weghorst), Depay (83. Simons) Aufstellung USA: Turner - Dest (75. Yedlin), Zimmermann, Ream, A. Robinson (90.+2 Morris) - T. Adams, Musah, McKennie (67. Aaronson) - Weah (67. Wright), Pulisic, Ferreira (46. Reyna) Tore: 1:0 Depay (10.), 2:0 Blind (45.+1), 2:1 Wright (76.), 3:1 Dumfries (81.)

Niederlande stehen im Viertelfinale: Trotzdem Enttäuschung bei Bayern-Star Matthijs de Ligt

90. Minute + 7: Das Spiel ist aus! Die Niederlande stehen im Viertelfinale der Fußball-WM.

90. Minute + 3: Wechsel bei den Niederlanden: Bayerns de Ligt wird für Aké eingewechselt, Stürmer Weghorst ersetzt Gakpo.

90. Minute + 2: Wechsel bei den USA: Morris darf noch für Robinson ran.

90. Minute: Sechs Minuten Nachspielzeit. Von den Amerikanern kommt nicht mehr viel.

88. Minute: Die USA greifen nochmal an, rennen sich aber im Bollwerk aus Oranje fest.

83. Minute: Wechsel bei den Niederlanden: Simons für Torschütze Depay.

Dumfries sorgt für Entscheidung: Niederlande kontern Tor der USA sofort

81. Minute: Toooooorrrr!!! Niederlande - USA 3:1, Torschütze: Dumfries (81.). Die Entscheidung! Sehr wahrscheinlich zumindest. Die Amerikaner stehen wir beim Powerplay um den eigenen Sechzehner. De Jong sieht auf links Blind, der viel Zeit zum Flanken hat. Er verlagert den Ball nach rechts, wo Dumfries einläuft und die Kugel hinter die Linie drückt.

76. Minute: Tooooorrrr!!! Niederlande - USA 2:1, Torschütze: Wright. Was für ein Traumtor! Die USA forcieren den Druck. Pulisic drängt von rechts in Richtung Tor. Der Ex-Dortmunder spielt den Ball flach quer auf Wright, der die Kugel artistisch über seinen Spann rutschen lässt. Die Kugel segelt förmlich wie eine Bogenlampe über Noppert hinweg. Ein völlig kurioses Tor, das die Amerikaner wieder hoffen lässt.

75. Minute: Da ist sie doch noch, die Chance der USA auf den Anschluss. Wright umkurvt Noppert, wird dabei aber zu weit abgedrängt. Er schiebt den Ball auf den ersten Pfosten, wo Dumfries klärt.

72. Minute: Die Riesen-Chance für die Niederlande! Goalie Turner lässt einen Weitschuss nach vorne abprallen, wehrt dann aber einen Flugkopfball von Depay im Nachsetzen ab. Die „Holländer“ verpassen weiter den Punch. Noch ist das Spiel nicht entschieden.

71. Minute: Bei den USA schwindet sichtlich die Zuversicht, dieses Spiel noch zu biegen. Auf der anderen Seite bringt van Dijk einen Kopfball nicht auf das Tor.

67. Minute: Doppel-Wechsel bei den USA: Aaronson ersetzt McKennie, Wright kommt für Weah.

Depay vergibt die Entscheidung: Niederlande verpassen gegen USA den Punch

61. Minute: Gute Gelegenheit für die Niederlande! Der überragende Depay schlenzt die Kugel auf den Kasten. Der Ball senkt sich tückisch, Turner kann diesen gerade noch so über die Latte streicheln.

53. Minute: McKennie mit dem Abschluss. Pulisic marschiert über links, legt den Ball zurück. Doch dieser Schuss aus rund 20 Metern geht deutlich drüber.

50. Minute: Beinahe die Entscheidung! Wieder kommt ein Ball scharf von rechts vor das amerikanische Tor. Zimmermann ist diesmal vor Depay an der Kugel, lenkt diese aber aus kürzester Distanz aufs eigene Tor. Turner kann mit einem schnellen Reflex parieren.

Torschütze für die Niederlande: Memphis Depay (re.) im WM-Achtelfinale gegen die USA. © IMAGO/ULMER

49. Minute: Riesen-Chance für die USA! Nach einer Ecke verlängert McKennie den Ball per Kopf. Ream läuft ein und stochert den Ball an Goalie Noppert vorbei. Doch ein Niederländer kann auf der Linie klären.

46. Minute: Doppel-Wechsel bei den Niederlanden: Bergwijn kommt für de Roon, T. Koopmeiners für Klaassen.

46. Minute: Wechsel bei den USA: Der Dortmunder Reyna kommt für den chancenlosen Ferreira in die Partie.

46. Minute: Weiter geht es mit dem ersten Achtelfinale der WM 2022!

Achtelfinale der WM 2022: Niederlande führen zur Pause gegen die USA

45. Minute + 2: Pause in Katar! Die Niederlande sind auf dem besten Weg ins Viertelfinale.

45. Minute + 1: Tooooorrrr!!! Niederlande - USA 2:0, Torschütze: Blind. Ist das doch noch die Vorentscheidung vor der Pause? Schläfrig ist das, was die Amerikaner in ihrer Defensive anbieten. Nach einem Einwurf darf Klaassen ganz einfach für Dumfries an die Grundlinie durchstecken. Der Rechtsaußen von Inter Mailand spielt erneut scharf in den Rücken der Abwehr. Das reicht. Diesmal kreuzt Blind in das Zuspiel hinein und macht die Kugel flach unten links rein.

45. Minute: Konter der Niederlande. Gakpo wird auf rechts geschickt, zündet den Turbo. Er spielt den Ball nach innen, wo Depay angerauscht kommt. Aber das Zuspiel ist ungenau. Die Niederlande verpassen eine frühe Vorentscheidung.

40. Minute: Die Amerikaner spielen schwach. Das muss man so ehrlich sagen. Ihnen fällt nach vorne gar nichts ein. Die Niederländer lassen diese Passivität bislang ungenutzt. Stattdessen stehen die „Holländer“ kompakt in der eigenen Hälfte.

36. Minute: Jetzt mal ein Angriff der Amerikaner. Stürmer Ferreira ist überhaupt nicht im Spiel. Kein Anspiel kommt bei ihm an. Das ist einfach zu harmlos. Zudem machen die US-Boys zu viele technische Fehler. So spricht hier alles für die Niederlande.

32. Minute: Dumfries macht über die rechte Seite viel Druck. Die Amerikaner bekommen ihre linke Flanke dagegen überhaupt nicht zu. Bislang verpassen es die Niederlande aber, nachzulegen.

USA zeigen Nerven im Achtelfinale: Keeper Turner legt Depay beinahe den Ball auf

27. Minute: Uiuiuiuiuiui ... ein Bock von Turner! Der US-Keeper legt sich den Ball viel zu weit vor. Beinahe kommt Depay ran.

25. Minute: Nach der Express-Chance am Anfang rennen die US-Amerikaner jetzt nur noch hinterher. Die Niederlande kontrollieren dieses WM-Achtelfinale.

21. Minute: Wieder kommen die Niederlande vor das Tor der Amerikaner. Dieses Mal versuchen sie es mit einer einfachen Variante. Vergeblich. Aber: Die „Elftal“ ist wirklich gut im Spiel.

15. Minute: Die Niederlande spielen jetzt sehr sicher und abgeklärt. Die USA suchen nach Struktur und einer Linie.

Jubeln für die Niederlande bei der WM: Gakpo (hinten) und Depay. © IMAGO/Matthias Koch

Niederlande gehen in Führung: Depay trifft gegen die USA

10. Minute: Toooooorrrr!!! Niederlande - USA 1:0, Torschütze: Depay. Hervorragender Angriff der „Holländer“! Sie verlagern das Spiel mit viel Tempo in die Hälfte der Amerikaner. Dumfries marschiert über recht, wird Richtung Grundlinie geschickt. Er spielt genau im richtigen Moment in den Rücken der Abwehr auf Depay, der den Ball mit der Innenseite in die lange Ecke bugsiert.

6. Minute: Die Amerikaner versuchen es mit langen Bällen und suchen immer wieder Pulisic auf der linken Seite. Die Niederlande haben in den Anfangsminuten Mühe.

3. Minute: Riesen-Chance für die USA! Die Abseitsfalle der Niederlande schnappt nicht zu, weil Blind dieses aufhebt. Pulisic ist nach einem Billard-Ball plötzlich frei vor Noppert, der prächtig pariert.

1. Minute: Los geht es mit dem ersten WM-Achtelfinale!

Update vom 03. Dezember, 15.50 Uhr: Viermal trafen beide Mannschaften bislang aufeinander. Dreimal siegte die „Elftal“. Aber: Das letzte Duell gewannen die USA, und zwar ein Freundschaftsspiel am 5. Juni 2015 in Amsterdam 4:3.

WM 2022: Niederlande gegen die USA im Live-Ticker - Christian Pulisic ist rechtzeitig fit geworden

Update vom 03. Dezember, 15.40 Uhr: Christian Pulisic ist rechtzeitig fit geworden. Der frühere Dortmunder hatte sich im Spiel gegen Iran eine Beckenprellung zugezogen, als er bei seinem Siegtor mit dem iranischen Torwart zusammenstieß.

Update vom 03. Dezember, 15.30 Uhr: US-Trainer Gregg Berhalter hat eine Bundesliga-Vergangenheit. Zwischen 2002 und 2006 spielte der heute 49-jährige Amerikaner für Energie Cottbus, zwischen 2006 und 2009 stand er beim TSV 1860 München unter Vertrag. Sowohl die Ostdeutschen als auch die Sechzger waren damals noch höherklassig vertreten.

Update vom 03. Dezember, 15.15 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Und: Matthijs de Ligt vom FC Bayern sitzt tatsächlich nur auf der Bank - schon wieder. Stattdessen bietet Bondscoach Louis van Gaal mit Memphis Depay und Cody Gakpo eine Doppelspitze auf.

WM 2022: Niederlande gegen die USA im Live-Ticker - Louis van Gaal wieder auf der großen Bühne

Update vom 03. Dezember, 14.15 Uhr: Louis van Gaal, also, einmal mehr auf der großen Bühne. Der Bondscoach, mittlerweile 73 Jahre alt, hat eine illustre berufliche Vita hinter sich.

Er trainierte Ajax Amsterdam (1991 - 1997), den FC Barcelona (1997 - 2000), den FC Bayern München (2009 - 2011) und Manchester United (2014 - 2016). Seit vergangenem Jahr ist er schon zum dritten Mal Trainer der Niederlande. Wie weit geht es mit der Nationalmannschaft bei der WM 2022?

WM 2022: Niederlande gegen die USA im Live-Ticker - Matthijs de Ligt nur auf der Bank?

Erstmeldung vom 03. Dezember: München/ar-Rayyan - Bei Deutschland herrscht Riesen-Frust nach dem frühen Aus, die Schweiz hat sich als letztes Team für das WM-Achtelfinale in Katar qualifiziert. Die Weltmeisterschaft schreitet voran. Heute startet die K.o.-Phase mit dem Match zwischen den Niederlanden und den USA.

Für Fans der Fußball-Bundesliga gibt es in dieser Partie einigen Wiedererkennungswert. Im Kader der „Holländer“ steht nicht zuletzt Innenverteidiger Matthijs de Ligt vom FC Bayern. Laut Kicker droht ihm allerdings die Bank. Stattessen wird eine Dreierkette mit Timber, van Dijk und Aké erwartet. De Ligt spielt dagegen bei dieser WM noch keine Rolle. Trainiert wird die „Elftal“ von Bondscoach Louis van Gaal, der sich einst beim deutschen Rekordmeister so manche Diskussion mit Patron Uli Hoeneß lieferte. Was man so liest und hört.

Erstes WM-Achtelfinale in Katar: Es weht ein Hauch Bundesliga durch die Wüste

Auch Davy Klaassen (einst Werder Bremen) verdiente sein Geld früher in Deutschland. Und die Amerikaner? Auch die haben den einen oder anderen Ex-Bundesliga-Spieler im Aufgebot stehen. Allen voran Christian Pulisic, der sich von einer Beckenprellung aus dem Iran-Spiel erholt hat. Und der, heute gerade mal 24 Jahre jung, seine beste Zeit bei Borussia Dortmund hatte.

Kapitän Tylor Adams stand früher bei RB Leipzig unter Vertrag, Weston McKennie spielte auf Schalke, bevor es ihn zu Juventus Turin in die Serie A zog. Josh Sargent stürmte für Werder Bremen, Coach Gregg Berhalter war früher ein Münchner Löwe. Als der TSV 1860 noch deutlich höher im deutschen Profi-Fußball vertreten war. Also: Es weht ein ordentlicher Hauch Bundesliga durch das Khalifa International Stadium in ar-Rayyan am Rande Dohas.

Niederlande gegen die USA im Live-Ticker: Wer zieht ins WM-Viertelfinale ein?

Verfolgen Sie das erste WM-Achtelfinale zwischen den Niederlanden und den USA heute Nachmittag ab 16 Uhr (MEZ) hier im Live-Ticker. (pm)